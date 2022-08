‘Zomerhit’: is men bij de openbare omroep bevangen door de hitte?

De nieuwe Anne en Willy zijn opgestaan – waren ze maar blijven liggen. Geen idee hoeveel doden de rest van de mensheid dit weekend is gestorven, maar ik ben door een donkere tunnel gegaan, en nergens was een licht, laat staan een eind, te bespeuren. Siska Schoeters en Niels Destadsbader, goed voor een gecombineerd jaarloon van 600.000 euro, waren in Blankenberge een eeuwigdurend uur lang twee paalhoofden in kolkende baren van meeuwendrek, met mij op de bodem. Happend naar lucht. Zwelgend in kak.

Is men bij de openbare omroep bevangen door de hitte? Enthousiast doen alsof op een dijk, hadden we dat rond de eeuwwisseling al niet ten zeemansgrave gedragen? Welk eldorado meent de VRT-top te ontwaren in deze fata morgana?

Deze aflevering van Zomerhit begon met een #LikeMe-medley. Die kwam niet in aanmerking voor de winst, maar wat deed hij hier dan? Hij bestond uit ‘J’aime la vie’ maar dan zonder het oprechte enthousiasme van een 14-jarige Sandra Kim, ‘Mooi, ’t leven is mooi’ maar dan zonder de levenswijsheid van een 59-jarige Will Tura, ‘Zij is van mij’ maar dan met de roofzuchtige loverboyvibe van Maksim Stojanac, en ‘Soldiers of Love’, wijselijk gebracht aan het begín van deze avond. Met als klap op de vuurpijl een likje Garry Hagger, twee begrippen waartussen ik liever meerdere alinea’s – en als het even kan: wereldzeeën – zie.

Deze nummers waren destijds al zielloze schepsels, maar nu heeft men er een emmer muzikale botox doorheen gejaagd, om ze dan een podium op te duwen waar geen stekker een stopcontact vindt. Iets doods levend laten lijken, ziedaar het streven. Uiterlijk ontdaan van ieder innerlijk. Een hoogmis van taxidermie.

Tussendoor wordt Destadsbader geïnterviewd in het programma dat hij presenteert, want Destadsbader is ook te gast in het programma dat hij presenteert. Sterker nog: hij dingt mee naar de zege. Alsof Walter Capiau ook eens aan het rad mag draaien. Wat is dit voor kul? Moet dit de heiland van het lineair tv-kijken nu ook nog cadeau worden gedaan?

Tussen twee flutbindteksten in rijdt Schoeters dan weer met een ijskar door Blankenberge in het gezelschap van ene Sam Ryder, blijkbaar tweede op Eurosong, het Blankenberge onder de festivals. Dan volgt nog een scheepslading bagger en uiteindelijk komen Polle Pap en Jan Leyers 28 jaar later nog eens vragen wat het vergt. Ook X-Session schudt nog snel een oude doos leeg, met Gene die gitaar speelt in een nummer waarin in de verste verte geen gitaar te bekennen valt.

Niet alleen is dit muziek in de hoofden van de VRT-bazen, het is er ook nog eens tv. Wat een armoede. Wat een ellende. Wat een droef bestaan.

Wie zijn die mensen die zo innig verlangen te worden voorgelogen dat ze blijkbaar zijn uitgegroeid tot de enige doelgroep van belang?

Zomerhit, zaterdag om 20.50 uur op Eén.

