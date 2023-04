‘Zolang Rusland probeert om de Oekraïense cultuur uit te vegen, zie ik het als mijn plicht om die cultuur in leven te houden’

“Ik hoop nog altijd dat we erin slagen om een succesvolle première te houden in Oekraïne. Dat zou heel emotioneel zijn. Maar je weet nooit wat er morgen gebeurt”, zegt de Oekraïense actrice Oksana Cherkashyna wanneer we haar in oktober in Gent ontmoeten. Klondike, de film van Maryna Er Gorbach waarin Cherkashyna de hoofdrol vertolkt, zal een dag later zijn Belgische première kennen op Film Fest Gent. Eerder viel de film al in de prijzen op prestigieuze filmfestivals – Sundance, Berlijn – maar in Oekraïne, het thuisland van Cherkashyna en Er Gorbach, is de film nog niet getoond.

Nóg niet, op dat moment. In Kiev zal de film enkele weken later toch zijn première kennen. “Er zijn nu niet veel middelen om Oekraïense film te steunen - het geld gaat naar het leger en mensen in nood. Dat is normaal”, vertelt Cherkashyna. “Maar daarom is het ook een prestatie van de Oekraïense cultuur dat de film op al die filmfestivals vertoond kan worden. Het is een uiting van onze cultuur, van onze identiteit.”

Klondike speelt zich af in 2014, in de oostelijk gelegen Donbas-regio, in de periode dat pro-Russische separatisten er het passagiersvliegtuig MH17 uit de lucht schieten. Irka (Cherkashyna) is een zwangere vrouw die met haar man Tolik (Sergei Shadryn) op het platteland woont. Terwijl de ruggengraatloze Tolik zich genoodzaakt voelt zijn pro-Russische vrienden bij te staan, komt Irka’s nationalistische broer Jarik (Oleg Shcherbina) de spanning opdrijven. Terwijl de mannen oorlog voeren, wil Irka niets meer dan haar eigen, eenvoudige leven blijven leiden. En dagelijks de koe melken.

Cherkashyna: ‘Natuurlijk is het een politieke film, maar het is geen propaganda. Het is een film over hoe de oorlog levens beïnvloedt.’ Beeld Anadolu Agency via Getty Images

“Irka is een sterke vrouw, maar niet op de manier zoals de wereld dat verwacht”, legt Cherkashyna uit. “Ze blijft gewoon trouw aan het ritme van haar dagelijkse leven, ze is geobsedeerd door haar huis en haar huishouden, ze blijft voor haar familie zorgen, ze blijft liefde geven. Dat zijn kwaliteiten die soms gebruikt worden om vrouwen te onderdrukken, maar in dit verhaal is het een vorm van verzet, tégen de logica van oorlog en geweld. Haar manier van protesteren is zachtheid, vriendelijkheid - daarom is ze voor mij een heldin.”

Oorlog en pandemie

De film werd opgenomen in de buurt van Odessa, in de zomer van 2021, toen Poetins befaamde “militaire operatie” nog van start moest gaan, maar de Krim al ruim zeven jaar door de Russen werd bezet. “Toen we aan de repetities en de opnames begonnen, was ik niet zeker of we het einde zouden halen. Gelukkig is dat wel gelukt”, zegt Cherkashyna. “Het is een immense prestatie van Maryna, de crew en de producers: dit is een film met een heel klein budget, gedraaid ten tijde van oorlog en pandemie.”

De perceptie van de film is veranderd na de Russische invasie van februari 2022, merkt Cherkashyna op. “Natuurlijk is het een politieke film. Maar het is geen propaganda. Het toont geen personages die alleen maar met politiek bezig zijn. Maryna toont je de politieke situatie in Oekraïne, maar ze toont je geen pamflet. Het is een film over mensen, over hoe hun leven en hun lot door de oorlog beïnvloed wordt.

“Toen de invasie begon, was ik depressief. Ik had het gevoel dat kunst niets kon veranderen. Ik probeer al acht jaar het verhaal te vertellen vanuit Oekraïens perspectief, maar ik had het gevoel dat het niets veranderde. Nu is dat gevoel weer omgeslagen. Ik vind het belangrijk om deze film te tonen en te blijven promoten. Zolang Rusland probeert om de Oekraïense cultuur en identiteit uit te vegen, zie ik het als mijn plicht om die identiteit en cultuur in leven te houden. Ik ben hoopvol, als ik denk aan hoe de Oekraïense samenleving, die bol staat van tegenstellingen en mensen met verschillende overtuigingen en achtergronden, nu samenwerkt. Dat geeft hoop, niet alleen aan Oekraïne, maar aan de hele wereld.”

Hoop

Cherkashyna zelf woont al enkele jaren in de Poolse hoofdstad Warschau, waar ze lid is van het acteerensemble van een groot theater, maar ze groeide op in Charkiv, de Oost-Oekraïense stad van zo’n 1,5 miljoen inwoners die, wanneer we elkaar spreken, voortdurend wordt gebombardeerd. “Als het zo blijft doorgaan, schiet er binnenkort niets meer van over, zoals er niets meer van Marioepol overschiet. Dan heb ik geen plaats meer om naar terug te keren. Maar ik probeer de hoop niet te verliezen. Als ik zie hoe mensen in Charkiv blijven leven, blijven werken en zich blijven verzetten, dan geeft me dat hoop. Ik denk dat het onmogelijk is om alles te vernietigen wat we de laatste dertig jaar, tijdens de Oekraïense onafhankelijkheid, hebben opgebouwd.

“Mijn vader weigert om Charkiv te verlaten, net zoals Irka in de film, eigenlijk. Tijdens de eerste twee weken van de invasie weigerden mijn zus en mijn moeder dat ook. Het lijkt alsof ik de film herbeleef, maar dan van de andere kant: nu ben ík het die mijn familie probeert te overhalen om hun thuis te verlaten. ‘Je moet nu op de trein stappen!’ Mijn zus en mijn moeder leven nu bij mij in Warschau. Maar mijn vader is gek (lacht). Maar ik begrijp hem wel. Hij is gepensioneerd, en hij vindt dat hij de stad niet kan verlaten. Omdat hij zich nu inzet bij de elektriciteitscentrale. Hij voelt zich daar goed bij. Hij heeft het gevoel dat zijn leven nog zin heeft. Dat vind ik geweldig.”

Klondike is vanaf 21 april te zien op MOOOV Filmfestival in Brugge, Kuurne, Lier en Turnhout. Vanaf 10 mei in de bioscoop.