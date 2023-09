Zoektocht geopend naar Paul McCartney’s verdwenen basgitaar

In 1961 moest de toen 19-jarige Paul McCartney plots de plaats innemen van de toenmalige Beatles-basgitarist, die het muzikantenleven inruilde voor een academische carrière. Tot dan speelde McCartney gitaar en piano in de band. In Hamburg tikte hij een 500/1-vioolbas van het merk Höfner op de kop voor 30 pond (35 euro). Die Höfner-bas is te horen op de originele opnames van hits als ‘Love me Do’ en ‘Twist en Shout’. Acht jaar later verdween het instrument zonder spoor.

Over de verdwijning schreef auteur Nick Wass tien jaar geleden al het boek The Complete Violin Bass Story. Diezelfde Wass heeft nu met de steun van de ex-BBC-journalisten Scott en Naomi Jones, de zoektocht op poten gezet. De Engelse zanger informeerde zelf ook al bij fabrikant Höfner naar het lot van het instrument. “Als iemand kan uitvinden wat ermee gebeurd is, dan zijn jullie het”, zei McCartney.

De publiciteit rond de zoektocht (#tracethebass) heeft al geleid tot honderden tips. “Nick Wass weet meer over die basgitaar dan wie dan ook op deze planeet en wij kunnen helpen met onze onderzoeksvaardigheden”, zegt Scott Jones. Hoewel het instrument op een veiling ongetwijfeld een kapitaal zou opleveren, is geld voor de speurders niet de drijfveer. “Het gaat erom dat we Paul zijn gitaar kunnen teruggeven”, aldus Jones.