Zoek dekking: uit de hand gelopen ringtone Crazy Frog werkt na 12 jaar aan comeback

Naast mondmaskers kunt u het best ook al een voorraad oordopjes inslaan. Crazy Frog, de uit de hand gelopen ringtone, komt op 10 december, na twaalf jaar radiostilte, met een nieuwe clip op YouTube. Alsof een wereldwijde pandemie nog niet erg genoeg is…

Niet voor niets wordt de Crazy Frog-tune vaak omschreven als een van de meest vervelende dingen ter wereld. Als u nog niet helemaal mee bent, zoek dan maar eens naar ‘Crazy Frog – Axel F’ op YouTube. Deze videoclip uit 2009, met in de hoofdrol een getekende kikker die motorgeluiden nadoet, is intussen al 3,1 miljard keer bekeken en staat op de 26ste plaats van de best bekeken video’s aller tijden. Het is daarmee de oudste video in de top 30.

Vooral de afgelopen vijf jaar is deze clip aan een echte revival bezig met een half miljard views per jaar. En daarom werd Crazy Frog vorig jaar nieuw leven ingeblazen met een Twitter-account. Het was ook daarom dat eerder dit jaar een nieuw album werd aangekondigd, waarvan het eerste nummer op 10 december wordt gelanceerd op YouTube.

“Net door die toenemende interesse hebben we beslist om nieuwe muziek uit te brengen”, vertelt Wolfgang Boss, A&R-voorzitter bij Sony Music, aan de BBC. Hij is de man die alle muziek van Crazy Frog produceerde en er de eigendomsrechten van bezit via zijn platenlabel Mach 1. “De bedoeling is nu om een nieuwe generatie fans aan te spreken via TikTok, waar veel virale muziekcontent wordt gemaakt. Dat bestond nog niet toen we met Crazy Frog begonnen. Het is nu het grootste platform voor mensen om nieuwe muziek te delen.”

Geluid van tweetaktmotor

Als het nummer Axel F een voorbode is, dan zou het weleens kunnen dat we de volgende maanden plat worden geslagen door Crazy Frog, zeker door de jongere generatie. In 2005 stond het nummer wereldwijd bovenaan de hitlijsten, in het Verenigd Koninkrijk stootte het zelfs Coldplay van de troon.

En dan te bedenken dat het acht jaar voordien allemaal begon met een zeventienjarige Zweed, Daniel Malmedahl, die het geluid nadeed van een tweetaktmotor en dat op een website postte. “Toen ik het beluisterde met mijn vrienden, huilden we echt van het lachen. Het was zo grappig”, zou hij er later zelf over zeggen. Dat vond ook een Zweedse tv-producer, die Malmedahl vroeg om zijn ‘kunstje’ live op tv te brengen. Maar de echte doorbraak kwam er pas toen Erik Wernquist, een andere Zweed, er een 3D-kikker bij verzon. Wernquist noemde dat figuurtje ‘The Annoying Thing’ – what’s in a name? – en de eerste echte internetmeme was geboren.

Jamba!, een bedrijf gespecialiseerd in het verkopen van ringtones en andere artikelen voor gsm’s, zag meteen financiële opportuniteiten. Het figuurtje werd herdoopt tot Crazy Frog, wat veel beter bekte. Dit tot ongenoegen van Malmedahl zelf. “Als ik had geweten dat dit zo’n groot iets zou worden, had ik niet toegestaan dat ze die stomme naam gebruikten. Het heeft niets te maken met het personage. Het is geen kikker en het is ook niet echt gek.” Daarna was er geen houden meer aan: Crazy Frog dook op in computerspelletjes en ging zelfs op wereldtour. Maar in 2009 ging hij op pensioen.

Nieuwe cultstatus

Toch bleef Crazy Frog voortleven: het liedje Axel F werd ook jaren later nog veel gedraaid in discotheken. Dankzij YouTube kreeg het de afgelopen jaren bovendien een nieuwe cultstatus. Leuk detail is dat de eerste Axel F-video voor controverse zorgde omdat de genitaliën van de kikker te zien waren. In de puriteinse Verenigde Staten werd de video verboden. Het figuurtje werd dan maar aangepast. “Je zal in de nieuwe video Crazy Frog kunnen zien zoals hij oorspronkelijk bedoeld was, mét penis”, zegt Boss. “Maar we zullen wel weer een tweede versie maken omdat de Amerikaanse media de video anders niet willen tonen.”

En Malmedahl zelf, heeft hij geen medelijden met degenen die stapgelgek worden van zijn creatie? “Ik weet niet of ik me moet verontschuldigen... Veel mensen vinden het grappig en waarderen het. Maar ik heb geen invloed op de verspreiding van commercials. Eén ding is zeker, ik ben er ook niet rijk van geworden.”

Volgens de laatste berichten is Malmedahl verkoper in een computerwinkel.