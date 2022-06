Zodra hij is opgesloten, krijgt Finney te maken met bovennatuurlijke krachten: op een kapotte telefoon in zijn cel krijgt hij geregeld een oproep van andere slachtoffers

Met Sinister regisseerde Scott Derrickson tien jaar geleden een van de meest huiveringwekkende (én beste) horrorfilms van deze eeuw. Daarna raakte zijn loopbaan in het slop, met onder meer een slappe Marvel-film (Doctor Strange) en een serie die hij wegens creatieve meningsverschillen moest verlaten (Snowpiercer). Met The Black Phone - naar een kortverhaal van Joe Hill, de zoon van Stephen King - slaagt hij erin zijn carrière weer op de rails te krijgen.

Centraal in The Black Phone staan tiener Finney en zijn jongere zus Gwen. Hij is het slachtoffer van een onbekende kinderontvoerder die in de media de bijnaam The Grabber heeft gekregen en vertolkt wordt door Ethan Hawke, wiens gezicht de hele film achter een gevaarlijk grijnzend masker verborgen blijft. Gwen wordt net als haar overleden moeder geplaagd door dromen waarin ze gebeurtenissen ziet waarbij ze niet zelf aanwezig was. Zodra hij is opgesloten, krijgt ook Finney te maken met bovennatuurlijke krachten. Op een kapotte telefoon in zijn cel krijgt hij geregeld een oproep van andere slachtoffers van The Grabber die hem willen helpen.

Hoewel Derrickson met enkele klassieke horrortrucs de kijker een paar keer flink de stuipen op het lijf jaagt, is The Black Phone minstens evenzeer een thriller met als premisse: slaagt Finney erin om tijdig te ontsnappen of zal Gwen bijtijds de plek ontdekken waar haar broer is opgesloten? De suspens wordt vakkundig opgebouwd, een van de pluspunten van de film is de ontdekking van de jonge acteur Mason Thames als Finney, maar de emotionele impact van het verhaal blijft te beperkt om je echt door elkaar te schudden. Een scheut meer melodrama, zoals in Sinister, had The Black Phone sterker onder de huid doen kruipen. (CHRV)