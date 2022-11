Zo pikant dat de originele cast het aanvankelijk liet afweten: ‘Het was echt een rampscènario’

De Streamz-serie 2DEZIT, over het leven van een handvol kotstudenten, wordt zo hard gesmaakt dat het tweede seizoen nu al werd aangekondigd. De serie was er bijna niet geweest, mede door het vele naakt. ‘Het was echt een rampscenario.’

Het is de best bekeken serie op Streamz. 2DEZIT is populairder dan de prestigieuze HBO-serie House of the Dragon en wordt massaal verslonden door de jeugd. De serie volgt het liederlijke leven van zes Vlaamse kotstudenten, en daarbij mogen alle remmen los. Ze gaan op date met sugardaddy’s, “poepen zoveel mogelijk rond”, slikken massa’s MDMA, en maken zelfs harddrugs in de kelder op kot.

Al zijn het toch vooral de bijzonder expliciete seksscènes die over de tong gaan. “Er zit bewust zeer veel seks in”, klinkt het bij scenarist Bram Renders. Dat maakte het draaien er niet makkelijker op. De oorspronkelijke hoofdrolspelers zegden in laatste instantie af. “Dat was echt een rampscenario”, aldus Renders. “Gelukkig vonden we nog net op tijd Nathan Bouts en Ninalotte Roose. Zij doen het voortreffelijk.”

Pikante scènes

Hoofdrolspeler Nathan Bouts was eerder te zien in de populaire jongerenreeks wtFOCK en zag er geen graten in. “Het viel me op bij het lezen van het script dat 2DEZIT vol seksscènes zat,” klinkt het. “Ik vind niet dat het te ver gaat. Ik vind het juist tof dat het een verhaal is dat rauw wordt verteld en waar seks duidelijk in beeld wordt gebracht. Het mag toch geen taboe zijn om een tepel en een stuk bil te laten zien.”

Beeld Streamz

Genot of veel plezier beleefde hij er zelf nauwelijks aan. “Ik heb die scènes heel abstract ervaren. Ik zette mijn verstand op nul en dan deed ik gewoon. Eigenlijk vond ik de opnames van de seksscènes niet zo sexy, maar heel technisch”, vertelt hij.

“Ik heb de scènes pas achteraf bekeken en toen ben ik heel hard verschoten. Op dat moment drong het pas door hoe heftig ze eigenlijk waren. Al kan ik me wel schuilen achter mijn personage. Ik ga niet naakt als Nathan, maar als Lucas. En dat geeft mij een bepaalde rust.” Dat zagen zijn ouders lichtjes anders. Zij wisten even niet wat ze zagen. “Ze waren echt in shock”, klinkt het lachend. “Vooral door de heftige seksscènes. Dat is iets wat ze nog niet vaak in Vlaamse televisie hebben gezien.”

Nidal van Rijn als Cem en Lauren De Bie als Amy in '2DEZIT'. Beeld Streamz

Taboeloos

Dat geldt niet alleen voor de seks en de drugs. 2DEZIT is compleet taboeloos en is juist daarom zo’n succes, denkt de scenarist. “Dingen waarvan we weten dat ze gebeuren, maken wij bespreekbaar", aldus Renders. “Al doen we dat niet door de neus rechtstreeks op de feiten te drukken. Het beste voorbeeld daarvan is Niko, het non-binaire personage uit de reeks. We hebben er bewust voor gekozen om hun geen problematiek te geven rond gender. De buitenwereld en hun vrienden hebben daar totaal geen probleem mee”, legt Renders uit.

Verder krijgen de kleurrijke personages te maken met peer pressure, #MeToo en polyamorie. 2DEZIT zoekt duidelijk de grenzen op.

“Er zijn te weinig Vlaamse series die zulke dingen op de kaart zetten”, vindt Nathan Bouts. “Dat, in combinatie met de herkenbare leefwereld en vormgeving van de serie, spreekt ongetwijfeld aan bij jongeren. Ik denk dat vooral daarin het succes schuilt.”

Hoewel 2DEZIT een turbulente jongerenreeks is, hoopt Renders dat ook ouderen kijken. “Het kan een interessant gespreksonderwerp vormen voor ouders met hun tieners en twintigers”, zegt hij.