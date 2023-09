Zo klinkt een miserabel zelfbeeld: het verhaal achter ‘Loser’ van Beck

Níémand is een loser, wat de pestkoppen op school ook mogen beweren. Zélfs Beck, die in 1994 een onwaarschijnlijke wereldhit scoorde met, jawel, ‘Loser’, bleek een onvervalste winnaar.



In de jaren 90 kwam Generatie X tot volle bloei. ‘Slackers’ werden ze soms genoemd: cynische, quasi-apathische postpunkers die lak hadden aan geld en God, aan optimisme en kapitalisme. Kurt Cobain was hun keizer. Billy Corgan van Smashing Pumpkins cashte slim in op de trend toen hij shirts begon te dragen met ‘Zero’ op. Maar er was maar één kerel die tegen wil en dank het slackerfenomeen perfect verklankte: Beck. In 1994 balkten horden gedesillusioneerde tieners de tekst van ‘Loser’ mee: “Soy un perdedor / I’m a loser baby, so why don’t you kill me?”

Toen ‘Loser’ ontplofte, had Beck Hansen er al een turbulent leventje op zitten. Zijn Joodse ouders dweepten met Scientology en verhuisden om de haverklap met hem: van L.A. naar New York en Kansas, met een tussenstop in Europa, en weer naar Californië. Hij stopte met de middelbare school, ging busken op straathoeken of nam allerlei rotjobs aan om rond te komen. Geïnspireerd door de stokoude zwarte blues en door hiphop nam hij gammele liedjes op. Niemand nam aanstoot aan die rare democassettes die langzaam in het undergroundcircuit van Los Angeles infiltreerden.

The Loser Guy

In 1992 prikkelde een van die tapes de nieuwsgierigheid van ene Carl Stephenson, een producer bij hiphoplabel Rap-A-Lot. Hij hoorde wel wat in de bluesy slidegitaarriffs van Beck en legde een hiphopbeat en wat samples onder het gitaarspel. De zanger vond het geinig en probeerde erover te rappen als Chuck D. van Public Enemy. Wat grandioos mislukte. “Toen ik die eerste opname hoorde, vond ik mezelf de slechtste rapper ter wereld”, aldus Beck. “Precies om die reden begon ik misprijzend te zingen: I’m a loser so why don’t you kill me”.

Toen Beck een contract tekende bij de grote platenfirma Geffen – thuishaven van Nirvana, Sonic Youth en Guns N’Roses – en er in ’94 het album Mellow Gold uitbracht, verzeilde hij in een hokje waar hij zo snel mogelijk uit wilde. Want was hij écht de stonede, dommige, anti-autoritaire luierik die nonsens bij elkaar bazelde? Veel fans dachten van wel.

Toen muziekmagazine Rolling Stone hem in ’95 vroeg naar zijn slackergehalte, schoot hij uit zijn krammen. “Slacker my ass. I never had any slack”, vuurde Beck terug. “Ik heb klotejobs van 4 dollar per uur aangenomen om te kunnen overleven. Slackers zijn mensen die genoeg tijd hebben om gedeprimeerd te klagen over alles.” Het verklaart de haat-liefderelatie die hij jarenlang met ‘Loser’ zou onderhouden: een song die van hem een miljonair maakte maar waarvan hij in eerste instantie nooit had gedacht dat ook maar iemand hem te horen zou krijgen. Hoe zou hij ooit ontsnappen aan het muzikale tussendoortje waarmee sceptici hem smalend herleidden tot “the loser guy”?

Door de lat torenhoog te leggen. Resultaat? Het magnum opus Odelay dat in 1996 de goegemeente met verstomming sloeg en Beck transformeerde van onetrickpony tot eclectisch genie. Een behoorlijke triomf voor een ‘loser’.