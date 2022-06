Zingende stukadoors van Goldband domineren de festivalzomer: ‘We zijn een soort van sociaal project’

“Trek je shirt uit!”

Het bevel van Boaz Kok, alias De Het Boaz, kadert in een zelden geziene interviewsetting waarbij het oudste lid van Goldband ons via Zoom verwelkomt in bloot bovenlijf. “Kut, mijn planten gaan allemaal dood”, vloekt hij vanop een dakterras dat bezaaid is met schijnbaar dorre planten.

Een minuut later belt Karel Gerlach in, ook halfnaakt. “Ik lig niet op het strand, hoor”, grijnst de producer-zanger wanneer hij neerploft in Schevenings zand. Milo Driessen, het derde en laatste lid van Goldband, komt niet opdagen, maar dat hoeft geen probleem te zijn, stelt Boaz Kok. “Hij heeft doorgaans toch niets zinnigs te zeggen.”

Het verhaal van Goldband start bij de vriendschap van hun vaders, alle drie stukadoors. Volgens de legende leerden Boaz Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen elkaar kennen op de werf. Al betekent dat niet dat het in de sterren geschreven stond dat het drietal ooit een boysband zou starten die voor 30 procent serieus en voor 70 procent ironisch is.

Karel Gerlach: “Ik heb nog gevoetbald met Milo. We kennen elkaar sinds we net konden lopen, maar ik ga hier niet beweren dat we toen al goede vrienden waren. Ik vond Milo eigenlijk een kneusje.”

Boaz Kok: “Ik ook. Hij heeft zijn haar lange tijd in een staartje gehad. (kokhalst) Ik vond Milo pas leuk nadat hij dat staartje heeft afgeknipt.”

Er was dus niet meteen sprake van een driehoeksverhouding?

Kok: “Er is altijd spanning geweest tussen ons, maar niet zoals we nu diep van elkaar houden.”

Gerlach: “Je moet roeien met de riemen die je hebt. Milo kan goed zingen en staat leuk op een podium, maar je kunt moeilijk iedereen leuk vinden met wie je samenwerkt.”

Kok: “We hebben hem puur uit praktische overwegingen aan boord gehaald.”

Op de virtuele koffie gaan bij de Nederlandse synthpopsensatie ligt in het verlengde van wat je zou verwachten van de band die met ironische pophits als ‘Witte was’, ‘Noodgeval’ en ‘Ja ja nee nee’ de gaten in de Nederlandstalige markt vult die Doe Maar, Clouseau, The Opposites en De Jeugd van Tegenwoordig hebben opengelaten.

Voor de pandemie was het drietal werkzaam in de bouw als stukadoors, “want er moest brood op de plank komen”, zegt Gerlach. De groepsnaam ontleenden ze van de gelijknamige gipspleistersoort die in de betere doe-het-zelfzaak te verkrijgen is, wat zowat alles zegt over de geinigheidsfactor van Goldband. Noem het surrealisme op zijn Hollands.

Boaz Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen hebben evenveel weg van One Direction als van New Kids on the Block. Ze koppelen hitgevoeligheid aan banaliteit en zijn daarmee zowel de natte droom als de grootste nachtmerrie van concertorganisatoren. Een show van Goldband ontaardt namelijk altijd in verrukkelijke chaos.

Tijdens de laatste editie van de 3FM Awards in Nederland kaapten de zingende stukadoors de prijs voor Beste Groep en Beste Album weg. Ook Vlaanderen steekt in de zak van het trio. Goldband is de eerste act ooit die in eenzelfde zomer op Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop zal spelen. Sinds het begin van de pandemie gaat het de Hagenezen voor de wind.

Kok: “We hadden onlangs onze accountants op bezoek en afgaande op de cijfers kan ik alleen maar stellen dat de zaken goed gaan, man! Ik keer nooit meer terug naar de werf. Ik ben sowieso niet gemaakt om vroeg op te staan. Ik ben bovendien slecht in hard werken, dus ik had überhaupt niets te zoeken in de bouw.”

Droomden jullie van het popsterrendom?

Kok: “Ik wilde acteur worden, maar toen hebben de gasten mij overtuigd om in de muziek te stappen en nu ben ik gefuckt. Jammer, want ik had echt een goede acteur kunnen zijn.”

Gerlach: “Mijn droom is wel uitgekomen.”

Kok: “Maar jij had geen andere optie, jij kunt gewoon niets anders. Je blinkt uit in twee dingen: je bent mooi en goed in muziek maken. Ik ben blij voor jou dat je daarmee je brood kan verdienen.”

Gerlach: “Ik kan op zich ook wel goed zwemmen en volleyballen. Maar er is één ding waar ik echt heel goed in ben. Wanneer iemand iets is kwijtgespeeld, weet ik bijna altijd waar het verloren item ligt.”

Kok: “Had je dan detective willen worden?”

Gerlach: “Eerder sleutelspeurder of zo. Als je vriendin volgende keer haar sleutels kwijtspeelt, moet je eens in het linkerboek in de rechterboekenkast kijken.”

Karel is de enige van de drie die een muziekopleiding heeft gevolgd.

Gerlach: “Ik deed het niet zo goed op school. Ik heb zware dyslexie en was een probleemkind. Ik kwam vaak niet opdagen en ben van school gestuurd omdat ik joints rolde op school, blowde in de klas en het brandalarm liet afgaan. In Amsterdam was er een muzikale richting MBO (middelbaar beroepsonderwijs, ELV) waarvoor ik wel gemotiveerd was. Het was daarnaast gewoon fijn om met gelijkgezinden te studeren.”

Hoe was jouw schoolcarrière, Boaz?

Kok: “Ik heb op de toneelschool gezeten, maar een week voor ik zou afstuderen ben ik van school gestuurd. Ik ben echt een mislukkeling.”

Gerlach komt even niet meer bij van het lachen.

Kok: “Ze hebben mij twee redenen gegeven waarom ik moest vertrekken: ik was ongedisciplineerd en brutaal, hoewel ik wel gewoon voldoendes haalde. Ik was oprecht een uitmuntende leerling. Ik heb er even aan gedacht om de school in de fik te steken, maar ik heb mij erbij neergelegd. Ze konden opflikkeren.”

Klopt het dat Goldband is ontstaan op een boerderij?

Kok: Nee, maar het klinkt wel leuk als ik het je zo hoor vertellen. De groep is ontstaan in de PIP (een nachtclub in Den Haag, ELV), waar Milo en ik allebei als animator werkten. We maakten er onder meer decors voor de clubnachten. Die waren meestal seksueel getint.”

Gerlach: “Na het overlijden van Milo’s moeder werd er een afscheidsfeest voor haar georganiseerd in de PIP, waarop we alledrie aanwezig waren. Milo en ik zaten op dat moment met Kourosh Noshad Sharifi in een andere groep die Young Pop heette. Kourosh heeft toen beslist om zijn eigen weg te gaan, wat nu een verstandige keuze blijkt. Zo is Boaz erbij gekomen en is Goldband ontstaan.”

Zat de dynamiek meteen goed?

Kok: “Het was een beetje onwennig in het begin, maar dat heb je met alle start-ups.”

Gerlach: “Ik herinner mij dat Milo heel luid smakte wanneer hij at.”

Kok: “En hij kakt met de deur open.”

Gerlach: “Dat vond ik ook irritant. Milo is echt een kneus.”

Was het een uitgemaakte zaak dat jullie Nederlandstalige muziek zouden maken?

Kok: “Ja, want Karel zijn Grieks is niet zo goed en het Engels van Milo is echt heel slecht. He talking stonekolenenglisj.”

Als ik jullie bezig hoor, heeft Milo veel tekortkomingen.

Gerlach: “Dat is ook zo, maar wij helpen hem om zijn leven op de rails te krijgen.”

Goldband heeft steeds meer weg van een sociaal project.

Kok: “Een sociaal project! (proest het uit) Dat is exact wat Goldband is.”

Bij de les blijven, blijkt een beproeving voor Boaz Kok en Karel Gerlach. Wanneer er twee meisjes in bikini door het scherm schuiven, knoopt die laatste plots een gesprek met hen aan. Eerder waren Kok en Gerlach midden in het interview minutenlang bezig over het verjaardagsfeest van een zekere Dario.

Ze rakelen herinneringen op over avonden dat ze 'straalbezopen’ en ‘kaarswit’ aankwamen op concerten, en mijmeren over de tijd dat er nog gipspleister op de rider van de groep stond. Het gesprek schiet alle kanten uit, wat ook de muziek van Goldband typeert. ‘Kinderwens’ klinkt als een demo die al twintig jaar stof ligt te vergaren op zolder bij Clouseau, terwijl het catchy ‘De Wereld’ meer eighties is dan de nederpop van Het Goede Doel.

Het trio bracht daarnaast al een song uit over het gebrek aan vrouwen in de Nederlandse Kamer (‘Tweede Kamer’, samen met Sophie Straat) en schreef een song voor een bobcampagne.

Veel mensen denken echter dat Goldband een grap is.

Kok: “We willen niet eenzijdig zijn, wat zich vertaalt naar meerdere facetten. Goldband is in elk geval geen gimmick. We tonen ons van een grappige kant, maar evenzeer van onze emotionele kant. Het gaat om de intentie waarmee je een project aanvat. Als de insteek een gimmick is, zul je dat meteen voelen. Wij doen dit vanuit het hart en zo komen we bij humor uit.”

Gerlach: “Ik vind dat we de gimmick intussen zijn overstegen. En daarbij: je moet lol hebben met elkaar, anders hou je het niet lang vol.”

‘Waarom is coke zo duur?’ klinkt het in ‘Witte was’. Hebben jullie daar veel vragen over gekregen?

Gerlach: “Ik ging geregeld naar Hard Bass of Qlimax, de zwaardere hardstylefeesten, en kwam helemaal doorgesnoven thuis om 9 uur, waar mijn moeder aan de keukentafel zat. Ik heb op zo’n ochtend anderhalf uur thee met haar gedronken en mijn druggebruik uit de doeken gedaan.”

Kok: “Het nummer gaat eigenlijk niet over coke, maar door die ene zin is ‘Witte was’ onbedoeld een metafoor geworden voor helemaal uit je naad gaan. De tekst gaat eigenlijk letterlijk over de laatste zomerdag.”

Hebben jullie in jullie omgeving ooit het gevoel gehad dat jullie niet serieus werden genomen?

Kok: “In het begin, toen ik aan mijn vriendin vertelde dat de jongens en ik vol voor Goldband zouden gaan, zei ze: ‘Zou je niet beter een plan B achter de hand houden? Wie wordt er nu echt succesvol in de muziek?’ Ze was behoorlijk sceptisch. Nu kan ik dankzij het succes allemaal dure shit voor haar kopen.”

Gerlach: “Het was maar een grapje schatje. Krijg ik nu die ring van jou?”

Goldband speelt op 2 juli op de Main Stage van Rock Werchter en is verder te zien op Tomorrowland (22 juli) en Pukkelpop (19 augustus)