Zingen of verzuipen: dit zijn de tien grootste meezingers op Rock Werchter

Red Hot Chili Peppers - ‘Give It Away’

Meteen de makkelijkste meezinger in onze lijst. Zelfs Kiedis lijkt live vaak wat willekeurige klanken te kakelen tijdens de strofes. Maar wanneer het refrein losbarst, hebt u echt geen enkele reden om als een koe naar de trein te kijken: “Give it away, give it away, give it away now”. Appeltje-eitje! Bedenk wel dat de Peppers een onvoorspelbare reputatie hebben. In 2006 overtuigde gitarist John Frusciante de rest op Rock Werchter dat ‘Give it Away’ én ‘Under the Bridge’, hun grootste hits, van de setlist geflikkerd moesten worden ten voordele van een rücksichtslose jam. Maar zelfs daar kunt u straks garen bij spinnen. Steek die luchtgitaren hoog de lucht in tijdens John Frusciante’s jankende solo’s of Flea’s funky monnikenwerk. Fluitje van een cent.

Pearl Jam - ‘Alive’

Voor het refrein van ‘Alive’ plukte Eddie Vedder ogenschijnlijk een partje uit ‘Oh oh ik heb zorgen’ van Louis Neefs, een deeltje ‘Immigrant Song’ van Led Zeppelin en het door Agnetha gezongen refrein uit ABBA’s ‘I’m still Alive’. Goed, we maken u nu blaasjes wijs, maar het kan wél als ezelsbruggetje dienen wanneer u verdwaalt tijdens het refrein. De song zelf is trouwens net zo goed deel van een drieluik. ‘Alive’ schetst het relaas van een jonge man die ontdekt dat zijn vader eigenlijk zijn stiefvader is en door zijn moeder verleid wordt. In het tweede deel ‘Once’ wordt hij gek en gaat hij op moordpad. In de obscure epiloog ‘Footsteps’ (dat zelden de setlist haalt) wacht de jongen in een cel op zijn executie. De tekst van ‘Alive’ is goeddeels autobiografisch, op de moordlust en incest na. Ondanks de sombere, zelfs ziekelijke teneur verwacht de frontman dat u ‘Alive’ massaal meebrult op Rock Werchter, omdat fans van dit “verdoemde nummer” juist een viering van het leven maken. “Het publiek heeft de betekenis van die song veranderd, zij hebben de vloek opgeheven.”

The Killers - ‘Mr. Brightside’

What happens in Vegas, should stay in Vegas, luidt het spreekwoord in de gokstad waar The Killers opgroeiden. In het geval van hun stadsgenoten Imagine Dragons kunnen we daar in meegaan. Maar wat de groep rond Brandon Flowers betreft, durven we gokken dat The Killers straks een - welja - moordconcert zullen spelen op Rock Werchter. The Killers schreven ‘Mr. Brightside’ al tijdens hun eerste repetitie. De integrale tekst wordt doorgaans mee gekeeld (“Coming out of my cage / And I’ve been doing just fine (…) It was only a kiss, it was only a kiss!”), maar de bizarre beeldspraak van het refrein moet u zeker memoriseren: “Jealousy, turning saints into the sea / Swimming through sick lullabies / Choking on your alibis”. Zingen, verzuipen of stikken.

Lees ook Rock Werchter: duur, duurder, maar niet het duurst. Waar krijg je de meeste muziek voor het minste geld?

Beck - ‘Loser’

Als maanbelichte crooner kan Beck zowel in kleine clubs als Vorst Nationaal overtuigen. Zo horen we nu al een golf van tranen kapotslaan tegen het podium tijdens ‘Lost Cause’ of ‘Everybody’s Got to Learn Sometime’. Maar Beck is bovenal een duivelskunstenaar, met een eindeloos arsenaal van aliassen. Als een kameleon ontpopt Beck zich tot gospelpriester, funky bleekscheet, onbekommerde slacker en droevige clown. En natuurlijk ook als een zelfverklaarde mislukkeling in ‘Loser’. Begin jaren negentig ontwikkelde Beck Hansen een haat-liefderelatie met deze joekel van een MTV-hymne. Maar sinds kort lijkt hij zich te verzoenen met die nerdy nineties-hit. Voor het internet zijn intrede deed, beet half Europa zijn tanden stuk op dit refrein. Maar vandaag kunt u dit lesje Spaans perfect leren opdreunen: “Soy un perdedor / I’m a loser baby, so why don’t you kill me?” De strebers in de klas mogen het bord afvegen wanneer ze ook de ad libs kunnen meebrullen: “Double-barrel buckshot”, maar ook “Get crazy with the cheeze whiz” en “Sprechen Sie Deutsch, baby?”

Metallica - ‘Master of Puppets’

Het blijft bang afwachten of Metallica in Werchter zal aantreden, na een coronabesmetting. Maar wanneer een stoffige westerndeun van Ennio Morricone dan toch over de vlakte zal waaien, zingt u even later luidkeels mee met een grandioos ‘Wherever I May Roam’, ‘One’ of de zuipsong ‘Whiskey in the Jar’. En anders wel tijdens een omineus gescandeerd ‘Creeping Death’: “Die by my hand / I creep across the land / Killing first born man”. Hoewel de riffs van James Hetfield en Kirk Hammett altijd even dreigend als een strijdknots boven uw hoofd cirkelen, geloven we toch dat ‘Master of Puppets’ de finale uppercut wordt. Al is het maar omdat de fans links en rechts weinig vergevingsgezind zullen blijken wanneer u zich haspelend een weg baant doorheen “Obey your master / Your life burns faster / Obey your master / Master of puppets, pulling your strings / Twisting your mind, smashing your dreams / Blinded by me, you can’t see a thing / Just call my name, ’cause I’ll hear you scream”. Een hele mond vol, sad but true.

Pixies - ‘Where Is My Mind?’

Toegegeven: we kijken het meest uit naar dat moment waarop Black Francis zijn longblaasjes door een nest wespen laat bestoken tijdens ‘Tame’ of ‘Crackity Jones’. Maar het overgrote deel van de Heilige Wei wacht natuurlijk op de tijdloze hymne ‘Where Is My Mind?’ Daarin wordt het zomerzot met fluweelzachte melancholie bezongen. Het refrein heeft niet veel meer om het lijf dan de titel, dus dat valt ook weer lekker mee.

Bazart - ‘Goud’

De weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens. Maar de snelste weg naar een festivalhymne wordt geplaveid met ‘Goud’, weet Bazart al jaren. Met één welgemikte oneliner tussen hemel en hel slaagde de Nederlandstalige elektropopgroep erin om een fenomeen te worden. “Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel?” Dankzij ‘Goud’ – we gewagen nu al van een Belpopclassic – blijft het trio moeiteloos overeind naast andere mega-acts in de moerstaal als Doe Maar of Clouseau. Tip voor de lefgozers: probeer de falset van Simon Nuytten en Oliver Symons gerust uit om Mathieu Terryn te ruggensteunen.

Sum 41 - ‘Fat Lip’

Bijzonder karaokevriendelijke punkrock, zij het ook weer niet zo glad gelikt dat hij rechtstreeks via de gehoorgang langs andere lichaamsholten naar buiten wil glijden. Met ‘Fat Lip’ wist Sum 41 een van de laatste hypes op MTV te worden, voor de muziekzender besloot om videoclips te vervangen door solariumgebruinde nitwits in realitysoaps. De rebellie in het refrein is er een om op ringmapjes en etuis te stiften, maar hey, ook òns hoort u straks borstkloppend meezingen: “I don’t wanna waste my time / Become another casualty of society / I’ll never fall in line / Become another victim of your conformity and back down.” Waarna wij vast in onze agenda noteren dat we niet mogen vergeten om onze btw-aangifte te doen.

Imagine Dragons - ‘Believer’

“Pain! You made me a, you made me a believer, believer!” Zaterdag sluit Imagine Dragons de Main Stage af. Lang niet kwaad voor een groep die door media bijna voortdurend onder vuur wordt genomen voor zijn generische pop, met “uitgewoonde rockclichés” (The Independent), “bombastische lijdensverhaalfantasieën” (Financial Times), en “glimmende grootsheid” (The Irish Times). En dat zijn dan nog de mildere besprekingen die niet bewust de draak steken met hun megalomane geluid. Niet dat de fans zich daar één beet van aantrekken: wie na 1990 geboren is, kent alle songs vanbuiten.

Balthazar - ‘Blood Like Wine’

“Raise your glass to the nighttime and the ways to choose a mood and have it replaced”. Op papier klinkt het niet meteen als een memorabel mantra. Maar geloof ons: ‘Blood Like Wine’ blijkt nog steeds de meest trefzekere apotheose in de set van Balthazar. Hoe vaak zouden we het glas nu al hebben geheven op verzoek van de Kortrijkse groep? Onze lever is de tel kwijt, net als zijn blozende glans. Met de uitnodiging “raise your glass to the nighttime” zie je iedereen steeds één arm mee de lucht insteken. Een voorspelbaar, maar prachtig collectief ritueel. Om eerlijk te wezen: sindsdien heeft de groep nog zoveel meer hymnes op zijn setlist staan. Uw tekstkennis van ‘Bunker’, ‘Fever’, ‘Decency’ of ‘Do Not Claim Them Anymore’ dient opgepoetst te worden om geen modderfiguur te slaan.

Måneskin - ‘Zitti e Buoni’

Bakkes toe en gedraag u! Met dat commando (“Zitti e buoni!”) won Måneskin de 65ste editie van het Eurovisiesongfestival. Meer dan een jaar later laat de Italiaanse laureaat nog steeds van zich horen. Méér nog: Måneskin slaagde erin via een ommetje op het Songfestival om goud en platina te halen in verschillende landen. ‘Zitti e buoni’ was zelfs de allereerste Italiaanse hit in Groot-Brittannië sinds Luciano Pavarotti, en dat is ook alweer ruim dertig jaar geleden. Daarmee zorgen zij voor de jongste meezinger in deze lijst, waardoor we enkel een eervolle vermelding kunnen geven aan de meezingers van Carly Rae Jepsen (‘Call Me Maybe’), Jimmy Eat World (‘The Middle’), Lost Frequencies (‘Are You with Me?’) of Disclosure (‘Latch’). Damiano David zal u – opgetrokken uit zwart leder, jarretelles, visnetjes en eyeliner – woest toesnauwen: “Sono fuori di testa, ma diverso da loro / E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro”. Hou dus beter iéts over aan dat taalvogelbadje na een zomervakantie in Italië. En anders kweelt u gewoon ‘I wanna be your Slave’ mee: die Engelstalige song heeft zelfs dubbel zoveel Spotify-streams op zijn naam.