‘Zingen is goud’, het muzikale broertje van het geniale ‘Winteruur’, is een gemiste gouden kans

Zingen is balsem voor de ziel. Zelfs wie niet gezegend is met het stemgeluid van een nachtegaal, zal kunnen bevestigen dat het deugd doet om na een lange werkdag luidkeels mee te zingen met de autoradio. Verder is er niets huiselijkers dan een lief dat zingt onder de douche, net zoals dat de gemiddelde baby prompt stopt met huilen van zodra je een wiegeliedje inzet – toonvast of niet.

De VRT lijkt met Zingen is goud dan ook, jawel, goud in handen te hebben. Elke avond voor het slapengaan ontvangt zanger-presentator Bent Van Looy een bekende Vlaming in zijn atelier. Een tiental minuten lang praten ze over het favoriete nummer van de gast om te eindigen met een zelfgezongen versie van het lied in kwestie, begeleid door Van Looy aan de piano. Het muzikale broertje van het geniale Winteruur dus, al moet ik er meteen bij vermelden dat Zingen is goud niet hetzelfde niveau haalt.

De eerste aflevering begon nochtans beloftevol met acteur Stefaan Degand, die met ‘In m’n hoofd’ op de proppen kwam, een nummer van Raymond van het Groenewoud. Degand vertelt er de ontroerende anekdote bij over hoe hij het nummer voor het eerst hoorde toen hij in de auto zat met zijn intussen overleden vrouw. Zonder iets te zeggen stopten ze aan de kant van de weg om in stilte het nummer samen uit te luisteren. Mooier kan de liefde niet worden.

Groot is dan ook mijn verbazing wanneer het gesprek na zo’n bijzondere start toch nog pijlsnel de diepte in duikt. Voor je het goed en wel beseft, gaat het overal en nergens naartoe. Degand ratelt zolang door over alcohol of zijn hekel aan elektrische steps dat je bijna vergeet dat er een lied centraal zou moeten staan. Dat hij aan het einde op zich een puike interpretatie brengt van Raymonds meesterwerkje, kan de boel helaas niet meer redden.

Als je leentjebuur gaat spelen bij een succesformule als die van Winteruur, waarom, o waarom blijf je dan niet trouw aan het opzet? De kracht van dat programma schuilt erin dat er dicht bij de tekst gebleven wordt die de studiogast meebrengt. Van daaruit ontstaat er in niet minder dan tien magische minuten telkens weer de grootste diepgang, kwetsbaarheid en ontroering.

Het is me dan ook een raadsel waarom Van Looy niet aan Degand vraagt om verder bij het nummer stil te staan. Bespreek de tekst, ga in op de melodie, op de artiest, op whatever de gast over het lied van zijn keuze te vertellen heeft. Als je via die weg uitkomt bij elektrische steps, dan weet de kijker tenminste waarom. En wanneer vervolgens het nummer in kwestie gezongen wordt, moet er wel vuurwerk ontstaan. Zingen is goud is in dat opzicht een gemiste gouden kans.

Zingen is goud, (bijna) elke avond op Canvas.