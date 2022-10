‘Zillion’: van luid plezierritje naar Griekse tragedie in de ruïnes van een danstempel ★★★★☆

Al meer dan tien jaar stond regisseur Robin Pront (D’Ardennen) te popelen om het verhaal van de Zillion, de grootste en meest legendarische discotheek die ons land ooit kende, te verfilmen. Begrijpelijk, want het verhaal van Frank Verstraeten en zijn bedenkelijke bende bevat werkelijk alles wat je als filmmaker met enige commerciële ambitie kunt verlangen: misdaad, overmoed, verraad, seks... En dat allemaal tegen de ultradankbare achtergrond van de late jaren negentig, een tijd die met zijn trashy trancehits, zijn koddige computergraphics en zijn mottige mode meteen voor een ijzersterke audiovisuele identiteit zorgt.

Nu Pront zijn droomproject eindelijk heeft kunnen realiseren, stelt het resultaat allerminst teleur. Samen met coscenarist Kevin Meul heeft hij in de ruïnes van ’s lands grootste danstempel een Griekse tragedie gevonden, over een kleine computernerd uit Meise (Frank Verstraeten wordt met branie vertolkt door Studio Tarara-acteur Jonas Vermeulen) die zijn vleugels aan de zon verbrandt.

Euforisch crescendo

Die droevige ondertoon begint echter pas in de tweede helft de beats te overstemmen. Het eerste deel van Zillion is een en al plezier: een euforisch crescendo, doorspekt met snedige voice-overmonologen - Pront werpt zich hier op als een soort Martin Scorsese op Buffalo’s. Dat de tekst af en toe iets te nadrukkelijk de psychologie van de (anti)held uitspelt, kan de pret nauwelijks drukken. De herrijzenis van de Zillion op het grote scherm overdondert en laat de kijker onvermijdelijk op en neer wippen in zijn stoel.

Wanneer de focus verschuift naar de toxische relatie tussen Frank en (de grotendeels op een zekere Miss België gebaseerde) Vanessa Goossens, vervelt Zillion van een zorgeloos plezierritje tot een pijnlijk liefdesdrama over een man die meer begrijpt van computers dan van mensen en een vrouw die zich niet laat reduceren tot een streepje code in zijn software.

Frank is geen klassieke, charismatische filmheld. Eerder een koppige wijsneus die - net als Mark Zuckerberg in The Social Network - tegelijk bewondering en afschuw oproept. Een boeiende keuze, al is het voor de uitstekende Jonas Vermeulen vast frustrerend om telkens wanneer Dennis Black Magic opduikt, zo overschaduwd te worden door de schwung van de uitgebeende Matteo Simoni: het spelplezier spat ervan af. Maar de echte ster - en het bloedend hart - van Zillion is voor ons Charlotte Timmers (bekend van Billie vs. Benjamin). In de kwetsbare rol van Vanessa zorgt zij voor een prachtige dosis naturel in een larger than life publieksfilm.

Zillion speelt vanaf 26/10 in de bioscoop.