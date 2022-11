‘Zillion’ trekt 132.000 bezoekers in één week tijd: ‘Ik voelde dat het leefde bij het publiek. Maar dit getal is absurd’

Ondanks kritiek over de al te positieve manier waarop de hoofdpersonages geportretteerd worden, gaat het hard voor Zillion. In één week tijd lokte de film 132.000 bezoekers naar de cinema. Daarmee doet het beter dan Top Gun: Maverick. ‘Een grote publieksfilm maken stond altijd al op mijn bucketlist’, zegt regisseur Robin Pront.

Bent u verrast door het succes?

“In deze mate wel, ja. Ik had wel gehoopt en gedacht dat de film zou aanslaan. Ik ben zelf heel tevreden met Zillion, en ik voelde dat het leefde bij het publiek. Maar dit getal is absurd. Dat leek iets uit lang vervlogen tijden, eerlijk gezegd. Het is fantastisch.”

“Ik ga niet liegen: het voorbije jaar zijn er veel mensen uit de filmbusiness naar mij toegekomen die zeiden: ‘Zillion, die film gaat moeten laten zien dat Vlaamse cinema nog leeft.’ Er lag dus wel druk op, maar daar heb ik blijkbaar toch aan kunnen weerstaan.” (lacht)

“Het is echt een overrompeling. Ik kijk er met de nodige afstand naar: ik moet mezelf eraan herinneren dat ik deze film heb gemaakt, als ik bijvoorbeeld naar een vertoning in Koersel ga. Dan zie ik dat ze daar echt een evenement van hebben gemaakt, met een dj en al. De film is een event geworden die het cinemabezoek overstijgt. Dat is ook altijd de bedoeling geweest.”

De laatste jaren hebben Vlaamse films het vaak moeilijk om veel volk naar de bioscoop te trekken. Waarom lukt het wel voor Zillion?

“Het is niet aan mij om die analyse te maken. Maar ik voelde wel dat Zillion heel hard leefde. Het was een bestaand verhaal, dat mensen vaagweg kenden, maar waar ook veel mysterie rondhing. Dat was sowieso al prikkelend.”

“Mensen hebben na corona nood aan dit soort film, denk ik. Dat heeft in de kaart van Zillion gespeeld. Het is geen superzware film: het is echt een entertainende rollercoaster, een film die mensen in een warm bad van nostalgie onderdompelt. Dat geldt zelfs voor mensen die de tijd van toen niet hebben meegemaakt: ik krijg berichten van mensen die geboren zijn in het jaar dat de Zillion dicht is gegaan, die mij sturen: ‘Ik wilde dat ik erbij was geweest.’ Alle generaties gaan ernaartoe, en dat is ongelooflijk. Dat was de uitdaging.”

Regisseur Robin Pront en Charlotte Timmers tijdens de Zillion afterparty in de Waagnatie. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

“Ik hoor dat de tevredenheidsscore ook heel goed is: mensen die de zaal uitkomen, raden Zillion aan aan andere mensen. Maar er is geen gouden formule. Als ik die had, was ik al stinkend rijk. Je kunt dat succes niet voorspellen.”

Uw vorige film, D’Ardennen, trok destijds 160.000 bezoekers. Wat was de ambitie voor Zillion?

“Mijn ambitie was 250.000. Dat hoopte ik te halen. Ik denk dat we daar nu wel over zullen gaan, als het zo blijft duren. Maar het mag zeker meer zijn.”

De cijfers worden nu al vergeleken met die van familiefilms als F.C. De Kampioenen en met Erik Van Looys Loft, met 1,1 miljoen bezoekers de best bezochte Vlaamse film ooit.

“Goh, ik wil Erik zijn record niet per se afnemen, want hij is daar heel fier op. (lacht) Ik weet eigenlijk niet of zulke cijfers überhaupt nog mogelijk zijn. Ik zou al heel blij zijn als we daar nog maar enigszins in de buurt zouden komen. Als we in de top 20 van Vlaamse films geraken, zou dat al fantastisch zijn.” (Op de 20ste plaats staat ‘Rundskop’, met 445.875 bezoekers, EWC)

De afgelopen dagen klonk er ook kritiek, onder meer op de manier waarop Dennis ‘Black Magic’ Burkas werd geportretteerd. Heeft die kritiek u geraakt?

“Dat is een beetje aan mij voorbijgegaan, als ik eerlijk ben. Als je wilt weten hoe ik daarover denk... De film is hoe ik daarover denk. Ik denk dat de film voor zich spreekt.”

Tot slot: de film doet het in Vlaanderen zelfs beter dan Top Gun: Maverick eerder dit jaar. Is een oversteek naar Hollywood dan de volgende stap?

“Wie weet. Ik zal mezelf opnieuw moeten uitdagen. Een grote publieksfilm maken, dat stond als filmmaker echt op mijn bucketlist. Dat kan ik nu afvinken. Maar ik moet eerst dringend wat bijslapen en op vakantie gaan. En dan zal ik wel zien wat op mij afkomt. Of ik nu druk voel? Ik heb het liever zo dan andersom. Het had veel meer druk gelegd als de film niet had gewerkt.”