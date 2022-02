‘Zijn daar geen beelden van?’, of de eeuwige strijd tegen de onderbroek

Normaal begin ik een stukje zoals dit met een prikkelend statement. De aftrap. De tegenstander – u, de lezer – zit nog met zijn gedachten bij die blonde stoot van daarnet aan het hotdogkraam – in dit geval een van onze cultuurjournalisten, Gunter Van Assche of Pieter Dumon of zo – en dit is mijn beste kans op een minutieus uitgekiende aanval. Het laatste wat we willen is een rechtsback die de bal meteen het stadion uit trapt met een openingszin zoals die aan het begin van deze alinea.

Een tijdlang dribbel ik alle kanten op – wat gepingel voor de vorm, al dan niet tussen streepjes – en pas na een paragraaf of twee kom ik in de buurt van de goal: het tv-programma waarover deze tekst eigenlijk behoort te gaan. Ik smokkel er wat maatschappijkritiek in, een snuifje neerslachtigheid, en als alles goed gaat weerklinkt bij wijze van laatste fluitsignaal een slotzin die de tekortschietende programmamaker een finale mokerslag toedient. Kortom, er zit een zekere formule in. De kunst bestaat erin die zo goed mogelijk weg te moffelen.

Zoals deze tekst bewijst, volstaat de formule alleen niet. En dus zag ik Zijn daar geen beelden van? angstig tegemoet. Het opzet, sketches verzinnen bij markante krantenkoppen, is tenslotte – hoewel/wegens doodsimpel – zodanig sterk dat de kans reëel was dat het nooit zou worden ontstegen door de uitwerking. Want men heeft een goed idee gehad.

Het is gezien, mompelt de maker, het is niet onopgemerkt gebleven.

En bijna bleef het daar inderdaad bij. Waaraan het sketchprogramma’s immers al te vaak ontbreekt, is een eigen stem. Monty Python’s Flying Circus, A Bit of Fry and Laurie, The Fast Show, Het peulengaleis, Monkey Dust en In de gloria zijn alle uniek en daarom minder inwisselbaar (in volgend voorbeeld voor nog geen handvol statiegeld) dan pakweg En toen kwam ons ma binnen. Het lijkt wel alsof elk Vlaams sketchprogramma van de laatste jaren door dezelfde drie mensen is gemaakt. Flauw en lui, vaak zwak geacteerd. Een kartonnen doos in de regen, wachtend op de vuilkar.

Productiehuis Dedsit, dat ons naast En toen kwam ons ma binnen ook het verzameld werk van James Cooke én Jonas Van Geel gaf, mag een kaars branden voor een Chinese serieniezer, want ware het niet dat de hele theaterwereld al twee jaar op zijn gat ligt, dan had het vast geen beroep kunnen doen op klassemansen als Dotter- of Borg-. Scenarieel weet dit programma zich niet aan de onderbroek te ontworstelen – vind maar eens een goede krantenkop zónder lullen en ani – maar het acteerwerk zit strak in het pak.

Als de scenaristen zich nu in volgende afleveringen niet tevredenstellen met al te laaghangend fruit, dan zijn daar over dertig jaar misschien inderdaad nog beelden van.

Zijn daar geen beelden van?, donderdag om 21.30 uur op Play 4.