Zes onmisbare kinder- en jeugdboeken die doen dromen én denken

De Jeugdboekenmaand is losgebarsten met als centraal thema ‘geluk’. Klein en groot geluk, en een tikje verdriet, valt er te ­rapen in deze selectie prikkelende prenten- en ­jeugdboeken. Met ­honden, dino’s en ook een pluisje in de hoofdrollen.

Ode aan de deugnieterij

Liegebeesten blijven het goed doen in de jeugdliteratuur, al stuiten ze dan weleens op een waarschuwend vingertje. In Liegen is leuk! ­nemen Thomas Renders en Davien Dierickx alleszins met duivels plezier een loopje met de waarheid. Renders, eindredacteur bij diverse tv-programma’s en cowriter voor comedians bij zaalshows, en illustratrice Dierickx stoppen hun boek vol tegendraadsheid. Met schalkse gedichten en tekeningen die een instant­glimlach uitlokken, geeft het duo ’m van jetje.

Zo spelden ze ons op de mouw dat Zwitserse kaas met een boormachine wordt gemaakt. En spelen gepensioneerde varkens en stokstaartjes écht tennis met elkaar in een bejaardentehuis voor dieren? En de Officiële Vereniging voor Boef en Dief, belooft die werkelijk om elke ­zondagnamiddag niets te stelen, ‘omdat ze zich ook weleens willen vervelen’?

Ook verliefdheid blijft niet onbesproken: vlinders in de buik gaan via de navel naar buiten. In het bos kun je dan weer op ‘slaapmos’ trappen, ‘waardoor je tijdens de tocht vanzelf begint te gapen’: ‘Slaapmos geeft groen licht / En is zo zacht als de pels van een konijn.’

Zoveel is ­zeker: Renders en Dierickx mochten zich uit­leven in dit boek, waarbij ze er aan het slot toch op wijzen dat liegen niet fijn is ‘als je er iemand pijn mee doet’. Maar op de verbeelding mag geen rem staan. Liegen is leuk! is een ‘ode aan de deugnieterij’.

Thomas Renders en Davien Dierickx, Liegen is leuk!, Horizon, 40 p., 19,99 euro.

Beeld RV

--

Pluisje zet aan tot filosoferen

Op de productiviteit van Joke van Leeuwen staat geen rem. Na onder meer Hier, Beginnelingen en Ik ben hier! schreef Van Leeuwen nu voor de Maand van de Filosofie Dát bedoel ik, zei de zalm. Op een originele manier werkt Van Leeuwen rond het thema ‘weerloos en waardevol’. Het krijgen van waardering voor het kleine staat centraal in dit inventieve kettingverhaal, waarin een pluisje een stroom van gebeurtenissen in gang zet.

Het pluisje wordt door de almachtige wind meegevoerd, ver weg van zijn warme trui. Het belandt naast het oor van een sportvrouw die net glorieerde op het kampioenschap ‘heuvel­rollen’ en een zware kampioensbeker torst. Maar het pluisje veroorzaakt kriebelingen. Als de sportvrouw wil ingrijpen, valt de beker uit haar handen, pal de rivier in, richting de zanderige bodem, vlak naast een zalm.

Vervolgens ontvouwt zich een soort estafette­stokje­verhaal waarin personages als een vlieg of een straatsteen met elkaar converseren. Of een paardenbloem mét een denker: ‘Oké. Ik stel het op prijs dat je me ziet staan, mens. En jij bent niet iemand die mij onkruid zal noemen. Dat stel ik ook op prijs’, zegt de paardenbloem. Klein of groot zijn, gewild zijn of verstoten worden, het passeert allemaal de revue, speels maar niet zonder diepgang. Een verhaal met een boodschap – met tekeningen van Van Leeuwen zelf − dat toch op onnadrukkelijke wijze aanzet om met kinderen én jongeren te filosoferen.

Joke van Leeuwen, Dát bedoel ik, zei de zalm, kinderboek bij de Maand van de Filosofie, 104 p., 13,50 euro.

Beeld RV

--

In het spoor van de slak

De Vlaamse illustratrice Eleni Debo, ook regelmatig werkzaam voor deze krant en andere (internationale) media, woont al een poos in een piepklein dorpje in de Italiaanse Dolomieten. In de tuin van haar huis aan een water­molen raakte ze mateloos gefascineerd door de activiteit van slakken. “In het zonlicht ’s morgens zie je dan een soort parelmoeren stippellijnen die een wirwar van sporen vormen. Sporen die je als het ware uitnodigen om ze te volgen. Dat kinderlijke plezier was een grote inspiratie voor me”, vertelde ze daarover in Het Laatste Nieuws.

Uit 'De lange weg van Slak' van Tom Marien en Eleni Debo. Beeld Eleni Debo

Samen met kinderboekenauteur Tom ­Marien maakte ze De lange weg van Slak, waarin een slak onverstoorbaar haar pad volgt, door bos, berg en dal. Recht, kaarsrecht, geen bloem of struik gaat ze uit de weg. Maar waar leidt die stille ijver heen? ‘Opletten dat ik niet versnel, denkt hij. Ik zit nu op het juiste spoor.’ Duizendpoot en Mier overtuigen Slak om meer uit zichzelf te breken. Tot Slak op een huis stuit en er zijn kop insteekt. Of dat goed afloopt?

De lange weg van Slak is een geestige ­parabel over recht en minder recht, over ­risico’s nemen en volharden, en weet als ­voorleesboek én als kijkboek ten volle te ­charmeren. De moeizame strijd van de trage Slak ontroert. Let op het glimmende slakkenspoor dat subtiel het hele boek doortrekt en door het landschap meandert.

Tom Marien en Eleni Debo, De lange weg van Slak, Pelckmans, 40 p., 19,50 euro.

Beeld RV

--

De pad begrijpt er niks van

Slakken maken – in hun eigen, gestage tempo – een ferme opmars in de kinder- en jeugd­boeken, zo blijkt maar weer. Illustrator Sebastiaan Van Doninck en schrijversduo Elvis Peeters sloegen de handen in elkaar voor het erg fraaie Kijk dan toch!, waarin een ongedurige, niet al te snuggere pad tot intense aandacht wordt genood door een slimme slak, die wél oog heeft voor haar omgeving.

De slome slak klimt op een stuk hout en wacht geduldig op het lichtspel in een bos of op de ­sterrenhemel. De pad begrijpt er geen snars van. Bedoelt de slak de mieren die aan haar neus voorbijtrekken? Of een bes die uit de bomen ­tuimelt? ‘Kijk dan toch’, zegt de slak.

Uit 'Kijk dan toch!' van Elvis Peeters en Sebastiaan Van Doninck. Beeld Lannoo Uitgevers

Met deze kleine elementen bouwen ze een vertelling over aandachtig kijken, over stilstaan bij timbrewisselingen in de natuur, bij het minutieuze en fragiele van levendige, maar soms onopgemerkte flora en fauna. Om uit te monden in ‘een soort explosie van kleur’. Want: ‘Alles fonkelde en danste’. Maar dat ontgaat de pad bijna.

Het is het eerste boek van Van Doninck sinds zijn dramatische val in Gran Canaria, waarvan hij jaren moest herstellen. Maar zijn metier, stijl en joyeuze kleurenpalet zijn gelukkig onaangeroerd gebleven. Let maar op de mimiek die hij de pad meegeeft, en ook de slak is een karaktertje op zich. De tekst van Peeters is fijnzinnig en fragiel, met streepjes dwarse humor.

Elvis Peeters en Sebastiaan Van Doninck, Kijk dan toch!, Lannoo, 32 p., 18,99 euro.

Beeld RV

--

Asielhond in het gareel

Marita de Sterck, vooraanstaand Vlaams jeugdauteur en antropologe, ook verzamelaar van volkssprookjes en sagen, vindt voor haar nieuwe jeugdboek Harde hand inspiratie bij de asielhond die haar dochter adopteerde.

­Twintiger Mira adopteert Turbo, een jachthond die met extreme angsten worstelt. Wie is de brute jager die het dier mishandelde en uiteindelijk dumpte? Maar wanneer ze oog in oog komt te staan met een jager die regels en voorschriften ruw overtreedt, vindt Mira ook de moed om haar eigen kwetsuren onder ogen te zien. Wat is het effect van een ‘harde hand’ bij opvoeding? En zijn hond en baasje in staat om ­elkaar te stutten?

De Sterck, die ook het perspectief van de jager aan bod laat komen, schrijft in haar ­nawoord dat ze met dit boek absoluut niet wil suggereren dat ‘een asielhond per definitie een probleemhond is’: ‘Elke asielhond heeft een verhaal, maar gelukkig vormen verhalen van extreme verwaarlozing niet de meerderheid.’ Dit jeugdboek – vol vaart en in een franjeloze stijl – heeft overigens beslist de potentie om ook volwassen lezers volop te bekoren.

Marita de Sterck, Harde hand, Querido, 184 p., 17,99 euro.

Beeld RV

--

Op en rondom de wipplank

Uitgebalanceerd eenvoudig en toch inventief, dat is De wip van de Argentijn Joaquin Camp, een ritmisch prentenboek waarin in en rondom een wipplank nogal wat gebeurt. Een ridder zit op een wip. Tot een gemaskerd varken hem – ZOEF – omhoog zwiept. Maar dan volgen de verrassingen elkaar in ijltempo op. Zelfs Elvis is van de partij, die vervolgens door een krokodil achterna wordt gezeten. Het lijkt wel een steekspel dat zich op de plank afspeelt. Maar ook een evenwichtsoefening, waarbij de optredende dieren en mensen steeds talrijker worden.

Met minimale middelen laat Camp de onverwachte wendingen gestaag accumuleren. Je moet soms denken aan de boeken van Leo Timmers – even speels en slim opgebouwd, en elke prent is ook hier een feest. Tot er een ­dinosaurus op de proppen komt. De afloop lijkt onzeker. Zoveel is zeker: je slaat in een vrolijke mood dit boek dicht.

Joaquin Camp, De wip, TipToe Print, 36 p., 18 euro.