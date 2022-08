Zes Nobelprijzen in één familie: een stralende biografie van wetenschapster Marie Curie en haar dochters

Een actueel tintje zit er wel aan de biografie Marie Curie en haar dochters. In 1867 werd zij als Marie Sklodowska geboren in Polen, dat toen grotendeels door Rusland was bezet. Poolse boeken waren verboden en er moest Russisch gesproken worden.

Als 15-jarige behaalde Marie (1867-1934) het examen van de middelbare school. Ze ging als lerares aan de slag zodat haar zus Bronia in Parijs naar de universiteit kon. Zodra zij arts was, zou Marie naar Frankrijk gehaald worden om te studeren. Zo geschiedde. In Parijs ontmoette ze de natuurkundige Pierre Curie. Ze vielen voor elkaar, het stel trouwde en kreeg twee dochters: Irène en Evelyne.

Madame Curie, zoals ze later alom genoemd werd, was geobsedeerd door stralingen. Wilhelm Röntgen werkte met X-stralen, waardoor botten in een hand zichtbaar werden. Marie wilde weten waar die stralingen vandaan komen. Dat werd het onderwerp van haar proefschrift.

Samen met Pierre werkte ze in een oude loods met grote hoeveelheden erts en afval uit uraniummijnen, om er een minuscuul beetje radium uit te puren. Ze bedachten de term ‘radioactiviteit’ voor de geheimzinnige krachten die vrijkomen uit dit mysterieuze goedje. In 1902 was het zover: ze slaagden erin om een decigram zuiver radium te isoleren. Daarna ging het snel. Een jaar later kreeg ze samen met Pierre de Nobelprijs voor Natuurkunde.

Een glanzende carrière lag in het verschiet, maar het noodlot sloeg toe. Twee jaar nadat Pierre hoogleraar aan de Sorbonne was geworden, werd hij door een rijtuig overreden. Nog geen maand na zijn dood in 1906 besloot de Sorbonne Pierres leerstoel, inclusief zijn laboratorium, door te geven aan Marie. Zij werkte onverdroten voort en won in 1911 nog een Nobelprijs, voor scheikunde dit keer.

Madame Curie poseert in haar laboratorium te Parijs. Beeld Bettmann Archive

Met één ding had het echtpaar Curie geen rekening gehouden: de effecten van radioactiviteit op hun eigen gezondheid. Toen François Mitterrand het echtpaar in de jaren negentig wilde laten bijzetten in het Panthéon, moesten hun lichamen eerst op straling onderzocht worden. Het viel mee, dus Marie en Pierre konden alsnog worden opgenomen in de prestigieuze tempel voor de grote Fransen.

Wegbereider en voorbeeld

Niemand trekt de verdiensten van Madame Curie in twijfel, als onderzoeker noch als voorbeeld en wegbereider van vrouwen in de wetenschap. Inmiddels weet ook elk weldenkend mens dat het met de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen rond 1900 slecht gesteld was. Daarom is het jammer dat deze biografie doortrokken is van riedeltjes over ‘domme mannen’, ‘hoge omes met uitgestreken gezichten’, ‘de meeste mannen’ die zich niet kunnen voorstellen dat een vrouw kan ‘denken’, de ‘masculiene weerstand’ van een eeuw geleden. Hier is een biograaf met een missie aan het werk. Als zij spreekt van een ‘excuustruus’, staat daar een nootcijfer bij. Kijk je echter naar de bron, dan verwijst de term ‘excuustruus’ niet naar een brief of dagboek maar naar een mededeling dat Simone de Beauvoir deze term graag gebruikte.

Die terzijdes doen het boek geen goed, het levensverhaal van Madame Curie vertelt op zichzelf al hoe uitzonderlijk getalenteerd en wilskrachtig zij was. Mooi is het verhaal over een Amerikaanse journalist die een actie op touw zette om Marie één gram radium cadeau te doen. Voorwaarde was dat ze dit cadeau zelf in ontvangst nam in de VS. Haar bezoek werd een succes. De Amerikaanse president Warren Harding overhandigde haar de kist met radium. Zeven jaar later herhaalde dit tafereel zich toen Marie uit handen van president Herbert Hoover radium kreeg aangeboden.

Irène Curie met haar echtgenoot Frédéric Joliot aan het werk in Parijs, ca. 1934. Beeld Getty Images

Fascistisch lijfblad

De biografie wordt spannender als het over de dochters van Marie en Pierre gaat. Irène, de oudste, trad in de voetsporen van haar moeder; Eve leidde een mondain leven als reisjournalist en societyfiguur. Zij schreef een biografie van haar moeder die wereldwijd succes had. Irène won in 1935 ook al een Nobelprijs voor Scheikunde, samen met haar man Frédéric Joliot. En nadat Eve op latere leeftijd trouwde met Henry Labouisse, werkzaam voor Unicef, kreeg ook hij een Nobelprijs, voor de Vrede. Dat betekende een totaal van zes Nobelprijzen binnen één familie.

Er is wel iets geks aan de hand met deze biografie. Doorlopend gaat het over Eves contacten met de groten der aarde. Zo logeert ze in het Witte Huis bij Eleanor Roosevelt en spreekt ze zich uit tegen Hitler-Duitsland. Terloops wordt haar toenmalige partner Philippe Barrès een paar keer genoemd. Ze was decennialang met hem samen, voordat ze Labouisse tegenkwam. Maar dat Barrès in de hoofdredactie zat van de ultrarechtse krant Le Nouveau Siècle, die in de jaren twintig fungeerde als lijfblad van de fascistische partij Le Faisceau, wordt nauwkeurig buiten beeld gehouden. Toch nog een smetje op deze bewonderenswaardige familie.

Claudine Monteil, Marie Curie en haar dochters, Querido, 304 p., 25,99 euro.