Zes maanden na haar hersenbloeding mag zangeres Leki het ziekenhuis verlaten: ‘Ik kom van ver’

Na een stilte van 26 weken postte Karoline Kamosi, zoals de artieste echt heet, eindelijk nog eens een bericht op haar Instagram. Deze keer niet over haar muziekcarrière, maar wel wat haar dezer dagen nog meer dierbaar is: haar gezondheid. Haar boodschap verscheen bij een hoopvolle foto waarop ze trots en enthousiast naast haar ingepakte koffer staat. Op de achtergrond: het revalidatiecentrum, dat de voorbije maanden haar verplichte thuis was.

“Hoera, na zes maanden mag ik het ziekenhuis verlaten”, schrijft ze. “Ik sta weer recht, kan stappen en nog veel meer. Al is de lange, moeilijke rit nog niet voorbij. Ik zal hier nog drie keer per week langskomen en daarnaast thuistherapie volgen. Ik kom van ver.”

Door oog van naald

Dat blijkt ook uit het vervolg van haar boodschap. De zangeres kroop de voorbije maanden duidelijk door het oog van de naald. “Het laatste wat ik me herinner was de promo voor mijn single ‘The River’. Ik voelde me vijf dagen onwel, maar deed verder. Vervolgens werd ik op de vloer van mijn woonkamer gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Ik was bijna dood, viel in een coma en lag vervolgens twee weken op de intensive care afdeling.”

Toen Leki wakker werd, was ze grotendeels verlamd en doof. “Ik kampte met spraakstoornissen, was erg verward en had neurologische schade opgelopen. Ik ben zo dankbaar voor mijn fantastische mama, beste vriend Marc, familie en vrienden en jullie steun. Blij dat ik nog leef en elk moment kan vieren.”

Leki mag na zes maanden het ziekenhuis verlaten. Beeld Instagram

Veel pech en ellende

Het herstel is goed nieuws voor Leki, die het voorbije decennium vooral met veel pech en ellende kreeg af te rekenen. In 2011 sloeg het noodlot een eerste keer toe, toen ze tijdens een verblijf in haar geboorteland Congo een agressieve vorm van malaria opliep. Nadat ze daarvan hersteld was, botste ze door de demonen uit haar jeugd en een overvolle agenda op een burn-out. Toen ze die overwon, kreeg ze een nieuwe opstoot van malaria te verwerken.

Maar de zangeres — die hits als ‘Breakin’ Out’ en ‘Crazy’ scoorde en bij TMF, Studio Brussel en MNM aan de slag was — vocht altijd moedig terug. Tijdens de coronaperiode trok ze met haar producer Stef Kamil Karlens de studio in voor een album dat na een muzikale stilte van zes jaar een comeback moest inluiden. De nieuwe nummers moesten en zouden vooral veel positiviteit uitstralen. Maar tijdens de promotie van ‘The River’, de eerste single uit het album, ging het dus opnieuw mis.

“Haar opname in het ziekenhuis is inderdaad voorbij, maar de revalidatie nog niet helemaal”, zegt Stef Kamil. “Maar de verlammingsverschijnselen die ze na het herseninfarct over haar hele lichaam had, zijn dankzij een doorgedreven therapie en training grotendeels verdwenen. Hopelijk raakt de rest nu ook opgelost.”

Leki heeft nog altijd problemen met haar gehoor volgens haar producer. “Voor een zangeres is dat natuurlijk een serieus probleem. Leki is dan wel nog niet helemaal de oude, maar ze kan — mits wat thuishulp — ondertussen al wel opnieuw zelfstandig wonen. Vandaar dat ze het revalidatiecentrum ook mocht verlaten. Dat is toch al een mooie stap vooruit.”

Leki kan intussen weer zelfstandig wonen. Wel zal ze nog drie keer per week naar het revalidatiecentrum gaan. Beeld Instagram

Nieuw album uitgesteld

Stef Kamil is erg onder de indruk van het doorzettingsvermogen van Leki. “Zes maanden ziekenhuis, dat is niet niks. Leki komt na die diepe coma van heel ver. En ze weet dat het nog niet gedaan is. Maar ik vind haar heel moedig en sterk. Tijdens haar revalidatie werkte ze keihard. Niet loslaten, altijd blijven doorgaan. Want zo is ze. En dat heeft ook resultaat opgeleverd. De foto’s die ze nu zelf trots deelde, stralen veel levensvreugde uit en tonen perfect aan hoe ze zich nu voelt: hoopvol. Ze ziet er ook goed uit.”

De plannen voor het nieuwe album worden voorlopig uitgesteld. “Ik hoop dat het muzikale project dat Leki en ik tijdens corona samen hebben opgestart — en waarvan ‘The River’ een eerste kennismaking was — ooit het levenslicht ziet en een publiek krijgt. Want dat verdienen we. We hebben tenslotte iets moois gemaakt. Leki en ik hebben beslist om het album pas te releasen als ze weer helemaal de oude is. Wanneer dat zal zijn, weet niemand. Leki zelf ook niet. Dat blijft koffiedik kijken. Maar we gaan er wel vanuit dat ze op termijn weer in optimale gezondheid zal verkeren en dat we dan van ons zullen laten horen.”