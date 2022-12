Zes Gentse podiumhuizen bundelen de krachten: ‘Het doel is niet om te besparen, het doel is dat we niet crashen’

In Gent engageren zes podiumhuizen zich om elkaar te helpen door mankracht, infrastructuur en expertise met elkaar te delen. Met een kwinkslag noemen ze zich Bowhouse Gent - buighuis, dienstbaar huis - en hun bedoeling is niet om geld te sparen, maar om elkaar te stutten. ‘Er moet een eind komen aan deze individuele overlevingsstrijd.’

De kiem voor Bowhouse Gent werd gelegd tijdens de coronapandemie. Daan Vander Steene, de zakelijk directeur van NTGent, zag hoe zijn huis worstelde om recht te blijven - en hoe dat bij de collega’s niet anders was. “We zaten in die periode geregeld samen - een van de grote verdiensten van het Gents Kunstenoverleg - en we legden onze kwetsbaarheden op tafel. Daardoor groeide er een sterk vertrouwen.”

De eerste crisis werd gevolgd door een tweede (subsidie)crisis en daarna volgde de energiecrisis. “Vandaag zien we dat de overbelasting van onze mensen en huizen structurele vormen aanneemt”, zegt Vander Steene. “In zo’n situatie is het zinloos om te proberen alle problemen alleen op te vangen. Op een gegeven moment zijn de oplossingen die je als individuele organisatie kunt bedenken op.” David Bauwens van Ontroerend Goed vult aan: “Er zit geen rek meer op middelen of mensen. De enige oplossing schuilt in schaalvoordeel - in samenwerking.”

Vander Steene en co. riepen Bowhouse Gent in het leven, met zes huizen met een gedeeld DNA: NTGent, CAMPO, Kopergietery, LOD, laGeste en Ontroerend Goed maken internationaal podiumwerk. Ze beloven om elkaar te ondersteunen op zakelijk-organisatorisch vlak, zonder te raken aan de individuele artistieke identiteit.

Het delen van mensen of middelen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet, illustreert Carl Gydé van CAMPO. “Ieder van ons stuurt apart een spreidingsverantwoordelijke naar de internationale festivals, om onze voorstellingen te verkopen. De werkdruk op die medewerkers is ontzettend hoog, want ze moeten op elke belangrijke plek zijn. Maar stel nu eens dat we het werk verdelen, en één iemand de producties van alle collega’s in zijn portfolio meeneemt? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het impliceert dat iedereen er blindelings op moet vertrouwen dat die persoon even hard zijn best doet voor onze als voor zijn eigen voorstellingen.”

En zo zijn er binnen dit type podiumhuizen nog heel wat cruciale ‘eenpersoonsfuncties’. Als zo’n overbelaste persoon uitvalt, heeft het huis direct een groot probleem. Een bredere pool zou de huizen in tijden van nood kunnen depanneren. Maar daarvoor is dus vertrouwen nodig, véél vertrouwen.

Minstens evenveel vertrouwen vergt het delen van zakelijke systemen. Vander Steene: “Vandaag investeert NTGent in een nieuwe ICT-toepassing voor het budgetteren van internationale producties. De zakelijk leider van LOD volgt dat proces intens mee op. Het betekent dat zij op dit moment vrij inkijk heeft in de financiële gegevens van NTGent. Ze weet perfect wie wat verdient. (lacht) Maar ik vind dat ondergeschikt aan de efficiëntiewinst.”

David Bauwens (links): 'Er zit geen rek meer op middelen of mensen. De enige oplossing schuilt in schaalvoordeel - in samenwerking.' Beeld Wouter Van Vooren

Efficiëntie

Het woord ‘efficiëntie’ zal nogal wat culturele beleidsmakers als muziek in de oren klinken, en dat is niet zonder risico. Voor je het weet bewijst Bowhouse Gent ongewild dat het méér kan met minder (mensen en middelen). Ironie ten top, reageert Bauwens: “Dit is heel duidelijk géén antwoord op een efficiëntievraag vanuit de overheid. Het is een oplossing voor het feit dat vandaag iedereen op zijn tandvlees zit.” Vander Steene stelt het nog scherper: “De bedoeling is niet om geld te besparen. De bedoeling is dat we niet crashen.”

Het sharen van Bowhouse Gent heeft met andere woorden niet primair te maken met het rationaliseren van middelen, maar met het caren om mensen. De kunstensector kampt al jaren met een tekort aan medewerkers op verschillende cruciale posten: technici, boekhouders, zakelijk leiders. Burn-outs maar ook het gebrek aan degelijke exitscenario’s zorgen ervoor dat steeds meer ervaring uit de sector wegvloeit. Maar hoe zorg je ervoor dat de uitstroom van oudere werknemers gekoppeld wordt aan de entree van jonge mensen? Zodat nieuwkomers betere opleidingskansen krijgen?

Door het netwerk te verbreden, zegt Bowhouse Gent. Gydé: “CAMPO zoekt op dit moment een nieuwe boekhouder. In de vacature staat dat die persoon enkele maanden zal kunnen warmdraaien bij NTGent, waar er een topboekhouder zit. Of neem mezelf als voorbeeld: mijn gezondheid staat het niet langer toe om binnen CAMPO de nodige taken op te nemen. Binnenkort verhuis ik naar NTGent, waar ik mijn expertise op een meer gepaste manier kan inzetten. Door een groter vangnet ontstaat interne mobiliteit, komen er oplossingen komen voor mensen die we anders zouden verliezen. Het is het voordeel van groter te zijn, zonder een grote organisatie te worden.”

Beeld Wouter Van Vooren

Bowhouse Gent zit vandaag in een pilootfase. Veel, zoniet alles hangt af van de coalition of the willing. De vraag is natuurlijk hoe schaalbaar en vertaalbaar zo’n deelmodel is naar de bredere podiumsector. Zijn er nog andere Gentse organisaties die kunnen aansluiten? Kan er een overlap zijn met andere steden? Als het model werkt, zou het een voorbeeld kunnen worden van een antigif tegen de ‘overlevingsmodus’ waarin het podiumveld vastzit. Maar Gydé blijft voorzichtig: “Natuurlijk denken wij na over manieren om dit experiment in de toekomst uit te breiden. Maar in deze fase is het belangrijk om de oefening rustig te maken.” Vander Steene: “Niemand van ons heeft de arrogantie om te beweren dat wij weten hoe de sector moet worden georganiseerd. Toch geloof ik dat er een momentum is. De nood is hoog, en de sfeer in Gent is op dit moment zeer coöperatief. Tijd om van onze kwetsbaarheden een kracht te maken.”