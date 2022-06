‘Zelfs het klimaat zelf zal op het podium staan’: NTGent stelt nieuw seizoen voor

“Een stadstheater is een democratie in het klein”, stelde Rau op de seizoenspresentatie van NTGent. Daarom belooft hij in 2022-2023 “een seizoen van nieuwe collectieven”, met meer dan zestig makers “uit het pantheon van het Vlaamse en internationale toneel” op de planken van NTGent.

Het gaat onder meer om vaste NTGent-makers als Miet Warlop, die de reeks Histoire(s) du Théâtre voortzet met One Song, en Luanda Casella, die haar drie recentste voorstellingen herneemt. De Zwitserse regisseur Thom Luz gaat aan de slag met de erfenis van de Gentse Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck in Maison Maeterlinck/Theater Immobiel, en ook een nieuwe generatie makers staat op. Jesse Vandamme en zijn Werktoneel buigen zich over Willem Frederik Hermans in Gruis/Aan de twijfel en Martha Balthazar regisseert A Play for the Living in a Time of Extinction. Het is een bewerking van een Brits toneelstuk dat “niet op tournee gaat”, maar in elke stad met een nieuwe regisseur en nieuwe actrice wordt gemaakt.

Balthazars stuk kadert in ‘Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift’ (STAGES), waarmee NTGent het klimaatvraagstuk op scène wil zetten. Dissident-maker Lara Staal cureert het “duurzaamheidsforum” Despair Is Too Easy. “Zelfs het klimaat zelf zal op het podium aanwezig zijn”, belooft Rau. Hij regisseert zelf Antigone in de Amazone, een bewerking van de Sofokles-tragedie die hij maakte met lokale spelers uit het Amazonewoud. Daarnaast toont Rau ook The Interrogation, een door Arne De Tremerie gespeelde monoloog waarvoor de Franse succesauteur Édouard Louis de tekst verzorgde.