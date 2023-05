Zelfs de biograaf verdwaalde in de bluesraadsels: waarom nieuw boek over Robert Johnson decennia op zich liet wachten

Onderzoeker Mack McCormick werkte meer dan veertig jaar aan een boek over de mythische bluesmuzikant Robert Johnson, en dan was het nog niet af toen hij in 2015 stierf. Nu Biography of a Phantom eindelijk uit is, wordt duidelijk waarom.

Bij de naam Robert Johnson (1911-1938) denk je nog altijd het silhouet van een zwarte man op een kruispunt, klaar om zijn ziel aan de duivel te verkopen en zo een nog grotere gitarist te worden. Johnson is 85 jaar na zijn dood nog steeds een mythe, ook en vooral omdat er tegenover dat geweldige verhaal maar heel weinig feiten staan. Hij werd amper 27 jaar, en van die periode is weinig meer overgebleven dan drie bekende foto’s, 42 opnames en door de tijd vervaagde verhalen.

Johnson heeft veel van zijn faam te danken aan The King of the Delta Blues Singers, een compilatie van zijn werk die in 1961 werd uitgebracht door zijn opnametechnicus. De muziek op de plaat is sindsdien gecoverd en bewonderd door Eric Clapton, The Rolling Stones, ZZ Top, Fleetwood Mac ... - om er maar enkele te noemen. Sindsdien is geen enkele ranglijst met de beste gitaristen of invloedrijkste muzikanten aller tijden ooit nog compleet zonder Johnsons naam.

Het is door The King of the Delta Blues Singers dat ook Mack McCormick verslingerd geraakte aan Johnson. McCormick was al een tijdje de blues aan het documenteren in zijn thuisstaat Texas toen hij geïnteresseerd raakte in Johnson en meer over hem te weten wilde komen. Zijn methode was die van het trage veldwerk: hij reisde naar elke stad die Johnson in zijn teksten noemde en schuimde ter plekke de bars en postkantoren af, op zoek naar informatie.

Afvalbakken

McCormick wilde over Robert Johnson schrijven als over het moordslachtoffer in een thriller. Het moest zijn heroïsche zoektocht worden naar wie die veel te vroeg gestorven bluesman nu echt was. Iets als In Cold Blood van Truman Capote, maar dan met een gitaar. Alleen kwam dat boek er maar niet.

Het is niet dat de auteur een gebrek aan bronnen had: in zijn eigen kolossale archief, dat hij liefkozend The Monster noemde, bewaarde hij 590 geluidsbanden en bijna twee kubieke meter aan documenten. Het probleem was eerder de man zelf. Hij leed aan een bipolaire stoornis, wisselde productieve periodes af met lange writer’s blocks en slaagde er bijna nooit in om iets af te werken. Hij kreeg vaak hulp aangeboden, maar weigerde bijna altijd.

In zijn zoektocht naar bronnen liet McCormick zich ook van zijn slechtste kant zien. Toen zijn twee kroongetuigen, de zussen van Robert Johnson, een contract tekenden met een andere auteur om de nalatenschap van Johnson door hem te laten beheren, hield hij foto’s achter die hij van hen had geleend en weerde hij zich heel lang tegen een nieuwe release van Johnsons muziek, die diens armlastige familie wat geld had kunnen opleveren.

Zelf werd de schrijver hoe langer hoe meer paranoïde. Hij durfde soms zijn vuilnis niet buiten te zetten, omdat hij vreesde dat concurrenten naar documenten zouden zoeken in zijn afvalbakken. McCormick hield lijsten bij van zijn vijanden en vroeg vlak voor zijn dood in 2015 of zijn verzorgster met hem wilde trouwen trouwen, zodat zijn archief en manuscripten veilig zouden zijn voor de dieven die hij verwachtte.

Minstens één keer werd hij ook echt bestolen, of toch een soort van. In 2014 verscheen een verhaal in de New York Times over twee obscure bluesmuzikantes, dat als basis een interview gebruikte dat hij had afgenomen. Twee journalisten waren bij hem op bezoek geweest en hadden foto’s genomen van dat interview. Een van hen verklaarde achteraf dat hij het onethisch vond dat McCormick zolang op zoveel materiaal van grote culturele waarde bleef zitten zonder dat hij er zelf iets over naar buiten bracht.

Mack McCormick slaagde er niet om, ondanks zijn enorme hoeveelheid aan bronnen, zijn boek over Robert Johnson zelf af te werken. Beeld Redferns

De tweede Johnson

In de laatste jaren van zijn leven verbaasde McCormick vrienden en collega’s met een nieuwe stelling. volgens hem bestonden er twee Robert Johnsons: de man die de muziek had opgenomen en de man over wie hij tot nu toe informatie had gezocht. Van die theorie is helemaal niets meer te lezen in Biography of a Phantom: de stukken die McCormick erover schreef, bleken achteraf weinig betrouwbaar. Sowieso is veel van zijn werk met een korrel zout te nemen, alleen al omdat hij zelf hoaxes in zijn teksten stopte als beveiliging tegen plagiaat.

Biography of a Phantom is in elk geval een heel ander boek geworden dan de auteur voor ogen moet hebben gehad. Zijn oorspronkelijke manuscript van meer dan vijfhonderd pagina’s is ingedikt tot 264 bladzijden en dan is een zesde daarvan nog geschreven door John W. Troutman, de curator van het Smithsonian Museum dat nu eigenaar is van The Monster. Troutman heeft het in zijn voorwoord onder meer over “een klein groepje witte enthousiastelingen” die te veel zeggenschap hebben geëist over de erfenis van zwarte muzikanten en koos ervoor om de getuigenissen van Johnsons zussen er helemaal uit te knippen. “Ik denk dat veel mensen teleurgesteld zullen zijn”, verklaarde Troutman op voorhand. “Ik begrijp dat.”

De reacties zijn inderdaad gemengd: de ene vindt dat McCormicks erfenis geen eer is aangedaan, de andere vindt zijn manier van bronnenonderzoek rücksichtlos en is blij met de gegeven context. De New York Times vat het gevoel achteraf mooi samen in haar recensie: “Het voelt alsof je een echte schrijver hebt ontmoet, eentje die veel voor zichzelf had verworven en het allemaal uit zijn handen heeft voelen glippen.”