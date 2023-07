Zelfde dansje op ‘You Can Leave Your Hat On’, maar dan strammer en zonder de striptease

Ab Zagt zet de blik op oneindig. Vandaag: The Full Monty.

Wie heeft ze niet voor eeuwig op het netvlies staan? De zes werklozen – voornamelijk metaalarbeiders – uit Sheffield die uit wanhoop een striptease-act beginnen in de succesfilm The Full Monty uit 1997? Tragiek en humor gingen hand in hand in deze sociale komedie die wereldwijd een hit werd.

Gek genoeg is er in Engeland nooit een vervolg gekomen op dit bioscoopsucces. Dat is nu rechtgezet met een televisieserie die de mannen 25 jaar later weer in de kijker plaatst. De vriendengroep heeft het nog steeds niet getroffen.

Dave (Mark Addy) werkt als conciërge op de school die zo lek is als een zeef en waar zijn vrouw de scepter zwaait en tevens een verhouding heeft met haar jongere collega. Gaz (Robert Carlyle) werkt op een psychiatrische afdeling waar de patiënten zo gedrogeerd mogelijk worden behandeld. Ook zijn privéleven is niet florissant. Zijn dochter, die hij amper ziet, heeft net zo’n bijdehand karakter als haar vader en zit voortdurend in de penarie.

Met de overige vrienden gaat het al niet veel beter. Geld- en relatieproblemen worden breed uitgemeten in de acht delen van deze reeks, waarin gelukkig dezelfde hoofdrolspelers opduiken als in de film. Wie film en serie met elkaar wil vergelijken heeft geluk: Disney+ heeft ook de oorspronkelijke film online staan.

Maar de grote vraag is natuurlijk of het vervolg in de schaduw kan staan van de film. Dat valt behoorlijk tegen. De makers introduceren een groot aantal nieuwe personages, waardoor de verhaallijnen elkaar behoorlijk voor de voeten lopen. Zo is er een psychiatrische patiënt die door Gaz vanwege diens graffitikunst beschouwd wordt als een nieuwe variant van het kunstwonder Banksy aan wie veel geld te verdienen is. Dat het op een drama uitloopt zal niemand verbazen. Ook de vrouw van Dave, Jean (gespeeld door Lesley Sharp, bekend uit de politieserie Scott & Bailey), wordt veel uitgebreider voorgesteld dan in de film het geval was.

Waar de Engelse film- en televisiemakers doorgaans meesters in zijn – het uitdiepen met galgenhumor van de besognes van de onderste lagen in de Britse samenleving – wordt dat ook in deze reeks geprobeerd. Maar in tegenstelling tot de speelfilm komt het allemaal geforceerd over. De bevrijdende humor is vaak ver te zoeken.

Zelfmoordpogingen – ook van kinderen – duiken op waarna de betreffende afleveringen worden afgesloten met telefoonnummers van de hulpdiensten voor kijkers die met soortgelijke problemen kampen. Het vriendenclubje krijgt zelfs met een sterfgeval binnen de gelederen te maken.

Naar het verleden van 1997 wordt mondjesmaat verwezen. Een krantenknipsel brengt herinneringen naar boven en een confrontatie in het uitzendbureau eindigt met een gedwongen dans van ‘You Can Leave Your Hat On’, maar dan strammer en gekleed uitgevoerd. Het is een pijnlijke knipoog naar het verleden dat misschien maar beter met rust gelaten had moeten worden.

The Full Monty is te zien op Disney+.