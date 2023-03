Zeldzaam schilderij van Brueghel de Jonge ontdekt achter deur in Frans huis

Het doek is al sinds 1900 in het bezit van de familie, meet 112 centimeter bij 184 centimeter en is een versie van ‘De Boerenadvocaat’, waarvan Brueghel zo'n 90 kopieën produceerde. Het werk werd vermoedelijk geschilderd tussen 1615 en 1617 en is volgens experts tot 800.000 euro waard.

Veilingmeester Malo de Lussac ontdekte het werk tijdens een inventarisatie van de woning op verzoek van de erfgenamen van de eigenaar. “In de familie stond het gekend als ‘de Brueghel’, maar ze hadden geen idee dat het een echte was. Ze dachten dat het om een kopie ging. Gewoon een stuk decoratie dat niet veel waard was”, vertelt de Lussac.

Een expert in Duitsland verifieerde de echtheid van het doek. “Toen bevestigd werd dat het een Brueghel was en ze het belang ervan inzagen, vroegen ze ons om een foto van hen te nemen voor het doek waar ze al die jaren mee hadden geleefd. Het was zowel grappig als ontroerend”, aldus de veilingmeester. “Het is een van die unieke vondsten die je slechts een keer in je carrière meemaakt. Het is een erg ongewoon schilderij op vlak van grootte en het feit dat het in uitstekende conditie is.”

Satire

‘De Boerenadvocaat’ is een satirisch werk waarin de advocaat wordt voorgesteld als een sluwe, hebzuchtige man die de naïeve boeren die hem raadplegen, overbluft met massa’s papieren. In het 17de-eeuwse Brabant was de advocaat op het platteland immers een belangrijk vertrouwenspersoon. De boeren in zijn kantoor brengen goederen om hem te betalen in natura.

Het werk wordt later deze maand geveild door veilinghuis Drouot in Parijs, vergezeld door een certificaat van echtheid.

Pieter Brueghel de Jonge werd geboren in Brussel en groeide op in Mechelen. Hij is de oudste zoon van de zestiende-eeuwse Pieter Bruegel de Oude en broer van Jan Brueghel de Oude. Hij schilderde vooral landschappen, religieuze onderwerpen - waaronder uiteenlopende afbeeldingen van de hel - dorpstaferelen en bloemen, maar hij was ook een productief kopieerder van de populairste werken van zijn vader.