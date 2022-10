‘Zelden was ik zo verliefd op een prozaboek’: de boekenkast van Ruth Lasters

Dirk Leyman en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen zijn boeken. Deze week: schrijver, leerkracht en voormalig Antwerps stadsdichter Ruth Lasters in Borgerhout.

“Eerst een bekentenis. De omvang van mijn bibliotheek is serieus beperkt door mijn woonomstandigheden. Zeven jaar geleden heb ik mijn leven gereset. Mijn appartement is nu behoorlijk minimalistisch, zo klein zelfs dat ik mijn boeken in mijn slaapkamer moest onderbrengen. Nu, de kans dat ik bedolven word door boeken in bed is verwaarloosbaar want ik heb het goed uitgekiend. Poëzie en proza kregen een ereplaats bovenaan; mijn verbale farmacie – zoals ik mijn boeken over psychologie noem – staat onderaan mijn hoogslaper. Oké, er slingeren er ook wel rond bij mijn vriend in Rijkevorsel. (lacht)

“Als dichter vind ik het zeer aanmoedigend en inspirerend om andermans poëzie te lezen. En het gekke is: poëziebundels wil ik écht wel in huis hebben. Dichters met wie ik een connectie voel zijn Miriam Van hee, zoals in haar nieuwe bundel Voor wie de tijd verstrijkt, of Marije Langelaar met Vonkt. In elk gedicht resoneert het DNA van de schrijver en zo hoort het. Dat zijn voor mij heel authentieke dichters.

“Bij proza ben ik minder bezitterig: na lezing geef ik een roman met gerust gemoed door aan een vriend of collega. Toch heb ik één onverwoestbare lievelingsauteur: de Fransman Philippe Besson met bijvoorbeeld Bij afwezigheid van mannen, over een platonische liefde tussen een aristocraat en een adolescent. Stilistisch is dat zo sensueel! Zelden was ik zo op een prozaboek verliefd. Ook Stephan Enters Compassie vond ik getuigen van een groots inlevingsvermogen.”

“’s Avonds moet ik soms vechten tegen de aandrang om alcohol te drinken. Die counter ik door het lezen van psychologische boeken. En dat werkt, ook tegen angst of overprikkeling. Het hoeft niet altijd zwaar op de hand te zijn. Ik geef me met plezier over aan Brené Brown en De kracht van kwetsbaarheid. Ik ben niet vies van een feelgood-touch, zoals Jelle Hermus’ Steeds leuker, die het leven wil vereenvoudigen met minder moeite. Of er is Ryan Holiday met Het obstakel is de weg, over hoe je van tegenslagen kansen kunt maken.

Beeld © Stefaan Temmerman

“Als leerkracht lees ik graag over mijn vak, zoals het knappe Honderd redenen om leraar te worden van Greet Decin en Brigitte Vermeersch, over de troeven van leraarschap. Zelf sta ik al twintig jaar voor de klas en ik mag zeggen dat literatuur meermaals mijn leven heeft gered. Zo was poëzie mijn survivalkit tijdens mijn eerste moeilijke lesjaar. Ik ontvluchtte ’s middags de lerarenzaal om in het park in een dichtbundel te duiken.

“Ik heb misschien niet zoveel boeken maar ik cultiveer wél hun nabijheid. Ik sjouw ze graag mee. Voor mij zijn het compacte weergaven van de ziel van een mens, bovendien makkelijk te transporteren. Ik geef toe: het is een eeuwige strijd om leestijd in te plannen. Ik streef naar een uur en een kwartier per dag. En ik heb er iets op gevonden. Ik ga te voet naar school en luister onderweg alvast naar audioboeken: Franse of Nederlandse literatuur. Zo begin ik ontspannen aan de les. Nog een leestic, vraag je? Wel, ik stop nooit met lezen bij een negatief woord. Dan blader ik gewoon nog even verder.”