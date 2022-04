‘Ze was veel meer dan een beroemde actrice, op de voorgrond staan was niet zo belangrijk’: Els Dottermans over Reinhilde Decleir

Hoelang kenden jullie elkaar? Wat betekende ze voor u?

Els Dottermans: “Ik leerde haar kennen in 1986, toen ik afstudeerde. Al een hele tijd dus. We hebben vaak samengespeeld, zowel voor televisie als voor theater. Maar we hebben ook veel feestgevierd samen: we verjaarden allebei op 16 mei. Dat ging er heel wild aan toe. Een paar keer hebben we een champagnefeest gegeven, dat dronken we het liefst. Dan dronken we de hele avond. Het was een vriendin.”

Welke stempel heeft ze gedrukt op de theaterwereld?

“Ze hield zo van bloemen en haar tuintje. Zo was ze in het theater ook. Ze onderhield de humus, waar alles begint te groeien. Als dat later prachtige bomen werden dan was het voor haar in orde, maar ze was daarbeneden bezig met de jonge mensen. Ze zorgde ervoor dat alle omstandigheden juist waren zodat ze konden groeien. Dát was haar werk. Het wordt op het eerste gezicht niet opgemerkt, maar het is onbetaalbaar.

“Acteurs zoals Ben Segers en Kevin Janssens zijn door haar handen gegaan – met heel veel onzekerheden, huilbuien en hoofdjes op de schouder. Maar Ben Segers zegt ook: ‘Als je me niet gezien had dan was ik er niet geweest.’ Zo belangrijk was dat wat ze deed, maar het was niet het hoge bomenwerk. Ze laat een krater achter. Ik hoop dat we ons bewust zijn van het feit dat die opnieuw gevuld moet worden. Eén iemand is niet in staat om haar schoenen te vullen, dat zullen meerdere mensen moeten doen.”

Ze was actief achter de schermen, maar het brede publiek kent haar vooral van films en tv-series. Hoe keek ze daar zelf naar?

“Ja, dat is leuk en tof: het glaasje witte wijn en ‘ons moe’ (verwijzend naar ‘Loslopend wild’ en ‘Van vlees en bloed’, TB.). Maar daar heeft ze niet zwaar aan getild hoor. Ze was veel meer dan een beroemde actrice. Ze heeft zo veel meer gedaan in het theater.

“Reinhilde heeft zo veel jonge en sukkelende mensen gezien en vooruitgeholpen. Met als kers op de taart – haar levenswerk is eigenlijk de hele taart zelf – Tutti Fratelli (een Antwerpse organisatie die theater maakt met mensen die minder kansen kregen in hun leven, TB.). Dat is Reinhilde: ze was meer een sturend, stimulerend iemand. Op de voorgrond staan als actrice was voor haar minder belangrijk. Daarmee kocht ze haar tijd om te doen waar ze goed in was.”

Hoe ging ze om met die jonge acteurs?

“Ze was heel sociaal geëngageerd, zonder ooit het artistieke aspect uit het oog te verliezen. Ze was niet betuttelend. Het ging haar niet om medelijden maar om stimuleren. Ze wou mensen waardigheid geven. Acteren is in de eerste plaats met heel je wezen en zijn op toneel staan en een verhaal vertellen. Dat is wat ze mensen wou geven, geen medelijden.

“Dat ging er streng aan toe hoor. Daaruit blijkt ook dat ze veel respect had voor hen. Ze pikte er altijd de mensen uit die het moeilijk hadden, maar dat was met een spreekwoordelijke stamp onder de kont. Tegelijkertijd was ze moederlijk. Met die combinatie ga je vooruit. Dat weten alle moeders.”