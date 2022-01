‘Ze maken haar mannelijker’: Minnie Mouse heeft een nieuwe look, maar daar is Fox News niet blij mee

Wat ziet u wanneer u aan Minnie Mouse denkt? Een muis met een brede glimlach? Witte handschoenen? En wellicht ook: een rood kleedje met witte bollen?

Dat we met zijn allen datzelfde beeld voor ogen hebben, hoeft niet te verbazen. Het was dan ook hoe het tekenfilmfiguurtje er jarenlang uitzag. Tot nu dus. Voor het eerst in haar bijna honderdjarige leven zal Minnie Mouse een broekpak aan haar garderobe toevoegen. Het wordt bovendien niet zomaar een broek, maar een stuk van de hand van de Britse modeontwerpster Stella McCartney.

De nieuwe look is groot nieuws bij Disney-fans. Pas in maart zal de volledige make-over onthuld worden, ter gelegenheid van internationale vrouwendag én de 30ste verjaardag van Disneyland Parijs. Toch werd deze week al een klein tipje van de sluier gelicht.

“Minnie heeft altijd een speciale plaats in mijn hart gehad”, zegt McCartney in een persvideo. “We delen dezelfde waarden, en wat ik zo leuk vind aan Minnie is dat ze geluk, zelfexpressie en authenticiteit verpersoonlijkt. En dat ze zo’n geweldige stijl heeft.”

Met de keuze voor een broekpak sluit Minnie Mouse zich aan bij een reeks vrouwelijke leiders. Denk maar aan de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de huidige Amerikaanse vicepresident Kamala Harris.

Angela Merkel heeft een zeer herkenbare stijl. Beeld REUTERS

In Minnies geval gaat het om een op maat gemaakte blauwe smoking met zwarte stippen en bijpassende strik. Dat broekpak is gemaakt van ‘verantwoord gewonnen stoffen’, legt McCartney uit in de video. Ze hoopt dat de nieuwe look van Minnie “een symbool van vooruitgang en emancipatie voor een nieuwe generatie” zal maken.

Er komen gemengde reacties op de aankondiging van Minnies nieuwe look. Fox News-presentator Candace Owens is niet te spreken over de restyling. “Ze maken haar meer mannelijk”, zei Owens. Minnie Mouse in een broek is volgens Owens “een poging om het weefsel van onze samenleving te vernietigen”.

Nochtans is dit niet de eerste keer dat Minnie Mouse haar kleedje laat hangen. In 2019 werd de bekende muis voor Disney Cruise Line al in een rood-wit marine-uniform gehesen, inclusief broek.

Bekijk hier de nieuwe look van Minnie Mouse