‘Ze creëert een vrouwbeeld dat anno 2022 niet meer hip is’: 5 bekende fans over popfenomeen Olivia Rodrigo

In januari 2021 bracht Olivia Rodrigo, toen 17, haar eerste liedje uit. Een maand later stond ze met ‘Drivers License’ op één in 34 landen, waaronder België. Is haar debuut Sour de beste plaat van 2021, zoals Rolling Stone schreef? Of tonen de vele auteursrechtenkwesties vooral aan dat Disney-actrice Rodrigo een vakkundige pikkedief is? En wat verwachten we van haar eerste Belgische concert, op 19 juni in Vorst? Het fenomeen Olivia Rodrigo ontleed door vijf bekende fans, onder wie een lookalike.

Olivia Rodrigo beschouwt elke fan als een geschenk, want “als mensen mijn muziek goed vinden, neem ik dat persoonlijk: mijn liedjes komen recht uit het hart”. Maken de popprinses op dagelijkse basis gelukkig: fans Luka Cruysberghs (ex-Hooverphonic), Meau (bekend van ‘Dat heb jij gedaan’), Simon de Geus (drummer bij rockgroep Meltheads), Jan Swerts (neoklassiek pianist) en Flo Windey (StuBru-presentatrice en Rodrigo-lookalike).

Waarom werd ‘Drivers License’ een wereldhit?

Swerts: “Gustave Flaubert schreef ooit: ‘Le bonheur se raconte mal’, het geluk laat zich slecht vertellen. Ik merk dat zelf als songwriter: geregeld probeer ik tevergeefs een song te schrijven die tegelijk aanstekelijk en somber is. Olivia Rodrigo is één van de weinigen die dat wél kunnen. ‘Drivers License’ klinkt triest en desolaat, en toch kun je die song mooi meezingen.”

We weten dat haar liefdesverdrietliedjes over Joshua Bassett gaan, haar medester in de Disney-serie High School Musical: The Musical: The Series. In januari 2021 werd Bassett in het ziekenhuis opgenomen wegens hartfalen. Volgens hem was dat een gevolg van de haatberichten die hij na ‘Drivers License’ had gekregen.

Cruysberghs: “Dat snap ik wel. Opeens ging dé song van het moment over hoe hij zijn lief had laten zitten. Joshua Bassett heeft zelfs doodsbedreigingen gekregen. In zijn plaats was ik ook onder de voet geraakt.”

Volgen jullie de roddels rond Rodrigo’s nummers?

Meau: “Mensen weten graag over wie welk liedje gaat. Ik merk dat ook bij mijn fans, die mijn teksten uitpluizen. Zelf hou ik mij daar zelden mee bezig: elke luisteraar moet zijn eigen invulling aan een nummer kunnen geven.

“Bassett heeft eind 2021 trouwens ook een titelloze ep uitgebracht als antwoord op de hetze. ‘If you get to tell your truth/ Then so do I’ zingt hij daarop.”

Flo Windey: “Wat mij stoort, is dat de twee meisjes in dit verhaal tegen elkaar worden opgezet. (na een denkpauze) Hou je vast, ik ga nu even de feministische kant op.”

Alle remmen los!

Windey: “Op sociale media en in artikels zetten ze Olivia Rodrigo en Sabrina Carpenter, de zangeres-actrice voor wie Joshua Bassett Olivia zou hebben verlaten, tegen elkaar op. Je bent zogezegd Team Olivia óf Team Sabrina. Maar waarom zouden die twee niet gewoon overeen mogen komen?

“Weer anderen verdenken Olivia ervan dat ze haar relatiebreuk uitspeelt en dat ‘Drivers Licence’ bovenal een uitgekookte marketingzet is. (zucht)”

Swerts: “Ook vanuit feministische hoek krijgt ze bagger over zich heen. Terwijl popsterren als Miley Cyrus en Cardi B zingen over hun innerlijke sterkte, over hoe zij géén man nodig hebben, stelt Olivia zich kwetsbaar op. ‘You said forever/Now I drive alone past your street’, zingt ze in ‘Drivers License’: ze geeft dus toe dat ze zich slecht voelt zonder die gast, dat ze hem mist. Zo creëert ze een vrouwbeeld dat anno 2022 niet meer hip is.

“Het doet me denken aan Jacques Brel, die in 1959 ook heel wat tegenkanting kreeg na ‘Ne me quitte pas’: in die tijd hoorde een man niet zo naar een vrouw te smachten. Rodrigo doet nu wat hij toen deed.”

MEISJES = CRINGE

Het stoort Rodrigo dat mensen haar muziek vaak wegzetten als sad girl music: ‘Jonge meisjes moeten blijkbaar aan een andere maatstaf voldoen.’

Meau: “Ik hoor dat vaak: ‘Wéér een tienermeisje dat over jongens zingt.’ Maar er zijn nu eenmaal veel tienermeisjes met liefdesproblemen. Dan is het logisch dat er liedjes over geschreven worden, en dat die fel beluisterd worden. Iedereen weet toch nog hoe het was om als tiener een gebroken hart te hebben?”

De Geus: “Liefdesverdriet is universeel, maar Olivia Rodrigo schrijft er wel heel concrete lyrics over. Haar teksten zijn duidelijk gepend door een 17-jarig meisje en bedoeld voor andere 17-jarige meisjes. Als kerel van in de 20 heb ik daar weinig voeling mee.”

Ik merk dat de oudere generaties gemakkelijker aansluiting vinden bij Billie Eilish dan bij Olivia Rodrigo.

De Geus: “Olivia Rodrigo heeft een Disney-imago, hè. Als ik op Spotify naar haar liedjes luisterde, wat blijkbaar allesbehalve cool is, zette ik mijn profiel tot nu toe in privémodus: zo kon niemand het zien. Het was echt een guilty pleasure.

“Maar vandaag is het dus tijd om me officieel te outen, en aan alle lezers te bekennen: ik hou van goeie wijvenschijven!”

Windey: “Het is een hardnekkige neiging in onze samenleving: alles wat jonge meisjes leuk vinden, wordt als cringe of onwaardig gezien. Taylor Swift en One Direction hebben hetzelfde meegemaakt. Maar laat ik iedereen eraan herinneren: het waren tienermeisjes die The Beatles groot hebben gemaakt.”

Jan, jij nadert de 50: hoe ben jij ondanks die gezegende leeftijd Rodrigo op het spoor gekomen?

Swerts: “Op basis van mijn zwartgallige en melancholische pianogepingel zou je niet verwachten dat ik haar goed vind. Ik heb dat aan mijn 10-jarige dochter te danken. In de auto mogen we om beurten iets opzetten: gewoonlijk betekent dat dat mijn kinderen Bob Dylan en Joni Mitchell moeten verdragen en ik commerciële rommel. Maar over Olivia Rodrigo zijn we het allemaal eens: zij is heel, heel goed.”

STUBRU-LOBBY

Olivia Rodrigo was 17 toen ze praktisch in één week tijd een wereldster werd. Mogen we dat al een normale zaak noemen, in tijden van Billie Eilish (20), Camille Dhont (20) en The Kid Laroi (18)?

Swerts: “In mijn jeugd zagen we niet vaak tieners doorbreken. Wel kindsterretjes, zoals Jantje Smit en Silvy Melody. Je moet je succes verdienen door jarenlang aan de weg te timmeren: dat was vroeger de dominante gedachte. Je moest ook langs verschillende gatekeepers passeren. Maar nu kun je dus fantastische liedjes maken op je laptop in je living en die op het internet zwieren.”

Meau: “Dankzij TikTok, waar toch vooral jongeren gebruik van maken, kun je razendsnel doorbreken.”

Stond Olivia Rodrigo vóór ‘Drivers License al op jullie radar?

Windey: “Ik herinner me dat op TikTok een filmpje circuleerde waarin ze het toen nog onuitgebrachte ‘Drivers License’ op piano speelde. Ik vóélde dat tot in België: teenage angst, heftig! Enkele dagen later verscheen de single officieel en is ze ontploft.

“Ik heb toen bij Studio Brussel gelobbyd om mee op de Olivia-trein te springen. Bij wijze van argument zette ik haar meteen op de hoogte van Taylor Swift en Lorde.”

Cruysberghs: “Ik ben naar haar beginnen te luisteren net omdát ik een artikel had gelezen over hoe de hele wereld naar haar luisterde.”

Luka, jij was 17 toen je The Voice won en daarna frontvrouw van Hooverphonic werd. Jij weet hoe het is om jong door te breken.

Cruysberghs: “Hoe bekender je wordt, hoe meer mensen zich een mening over je vormen. Dat vond ík al lastig. Hoe moet dat dan niet zijn voor iemand als Olivia? Zij kan geen slechte dag hebben of iedereen heeft het gezien. Als je jong bent, maak je fouten waaruit je kunt leren: ik betwijfel of zij daar de ruimte nog voor heeft.”

Billie Eilish heeft aan haar doorbraak een depressie overgehouden. We zijn ook niet vergeten hoe Britney Spears in 2007, ten tijde van de wereldhit ‘Gimme More’, haar hoofd kaalschoor. Hoe gaat Rodrigo om met de roem?

Windey: “Ze lijkt er heel nuchter onder te blijven. Ze draagt bijvoorbeeld nog altijd kleren die ik en mijn vriendinnen graag zouden dragen. Ze zou ook goed voor haar fans en crewleden zorgen.”

Cruysberghs: “Ze laat het er zo gemakkelijk uitzien. Alsof ze het popster-gen heeft.”

Meau, jij hebt ‘Drivers License’ gecoverd als ‘Rijbewijs’. Heb je daar iets uit geleerd?

Meau: “Ik deel op TikTok vaak Nederlandstalige ‘Meau-versies’ van bekende liedjes. Ook haar song ‘Traitor’ heb ik onder handen genomen. Als je Olivia vertaalt, realiseer je je des te meer hoe eerlijk en persoonlijk haar teksten zijn. Ze heeft me geïnspireerd om zelf zo direct te zijn in mijn lyrics. Haar doorbraak ligt nog maar anderhalf jaar achter ons, maar ik hoor nu al haar impact. Ze is een belangrijke inspiratie voor de huidige generatie singer-songwriters.”

De Geus: “In de halve finale van Humo’s Rock Rally moet elke band minstens één cover spelen. Ik had met Meltheads graag iets van Olivia willen brengen. Helaas, de rest van de band vindt haar maar niets. Het is ‘Chaise Longue’ van Wet Leg geworden.”

SCHEVE AKKOORDEN

Rolling Stone kroonde ‘Sour’ tot beste plaat van 2021, maar in Vlaanderen haalde Olivia Rodrigo weinig jaarlijsten. Wat vonden jullie?

De Geus: “Op kamp met de KSA had een vriend van me maar één plaat mee: Sour. Twee weken lang hebben we er elke dag naar geluisterd, en de laatste dag was ik het nog niet beu! Integendeel, Olivia stelde ons op ons gemak, in zekere zin. Opvallend ook: hoe meer pinten ík dronk, hoe beter zíj klonk.”

Swerts: “Ik heb maar één klacht over Sour. Olivia probeert allerlei genres uit, van pop over rock tot singersongwriter. En ik merk dat ik vooral naar de liedjes uit die laatste categorie terugkeer, terwijl ik het Avril Lavigne-achtige ‘Good 4 U’ doorspoel. Ik had liever een consistente plaat gehad.”

Meau: “Zelf vind ik die potpourri van stijlen net vet. Daardoor blijft Sour boeien. Het overkomt me niet snel dat ik élk liedje van een plaat goed vind.

“Trouwens, dat rockstijltje uit ‘Brutal’ en ‘Good 4 U’ is ook dankzij Olivia hip geworden.”

De Geus: “Blink-182, Green Day en Avril Lavigne zijn weer helemaal in, maar de meeste hedendaagse poppunk vind ik onwaarschijnlijk slecht. Machine Gun Kelly, bijvoorbeeld: wat een monotone herrie! Toch is die kerel hondspopulair, alsof hij die stijl opnieuw introduceert bij de jeugd. ‘Good 4 U’ past ook binnen die trend, maar Olivia heeft een dynamiek en een diepgang die de meeste van haar collega’s missen.”

Rockt Olivia Rodrigo?

De Geus: “Je zou het niet zeggen als je alleen maar ‘Drivers License’ kent, maar: ja. ‘Brutal’ neigt zelfs naar punk. Ze opent met een luide gitaar die enkele scheve akkoorden speelt, terwijl ze roept over haar onzekerheden: ‘I love people I don’t like/And hate every song I write/And I’m not cool and I’m not smart/And I can’t even parallel park’. Niet toevallig mijn favoriete track.”

Luka, na twee popnummers heb je met ‘Blame’ poppunk uitgebracht. Heeft Rodrigo je geïnspireerd?

Cruysberghs: “Ik ben opgegroeid met Avril Lavigne – ik hou dus al lang van dat soort liedjes – maar inderdaad: Olivia heeft de lust bij me opgewekt om ook zelf te rocken. Op mijn eigen manier.”

COURTNEY IS BOOS

Enkele maanden na de release van Sour besliste Olivia Rodrigo om de auteursrechten voor ‘Good 4 U’ af te staan aan Paramore en die voor ‘Deja Vu’ aan Taylor Swift: in beide gevallen had ze zich rechtstreeks door die artiesten laten beïnvloeden. Doet dat afbreuk aan haar talent?

Meau: “Ze had dat meteen moeten erkennen, en niet pas nadat er mensen gezeurd hadden. Maar het zegt niets over haar talent, nee. Elke artiest laat zich door zijn of haar helden inspireren. Het grote verschil? Olivia puurt er geweldige songs uit.”

Swerts: “Waar ligt de grens tussen kopiëren en inspireren? Het siert haar dat ze haar invloeden erkent. ‘Brutal’ lijkt ook bijzonder goed op ‘Pump It Up’ van Elvis Costello, die dat trouwens helemaal oké vond. En in ‘Deja Vu’ zingt ze over ‘Uptown Girl’ van Billy Joel. Als ze met die hippe verwijzingen de boomers aan zich wil binden, kan ik alleen maar toegeven: missie geslaagd. (lacht)

“‘Drivers License’ klinkt alleen maar als Olivia Rodrigo. En ze heeft nog een grote groeimarge. Ik hoop en verwacht dat ze gaandeweg een volstrekt eigen geluid zal vinden.”

Courtney Love beschuldigde Olivia Rodrigo dan weer van diefstal, vanwege de gelijkenis tussen de hoes van Sour en die van Live Through This van haar band Hole uit 1994. ‘Iemands idee gebruiken zonder toestemming te vragen is onbeleefd’, mopperde ze.

Windey: “Spijtig. Gevestigde waarden kijken snel neer op jonge collega’s, merk ik, terwijl ze hun evengoed de hand zouden kunnen reiken. Mick Jagger deed laatst hetzelfde, toen hij Harry Styles afbrak, die vaak met de jonge Jagger wordt vergeleken: ‘Hij beweegt niet zoals ik en danst niet zoals ik. Ik zie de gelijkenis niet.’ Het moet pijnlijk zijn om zomaar afgebroken te worden door je idool.”

EEN DIKKE SHOW

Rodrigo rekent Lorde, Taylor Swift en Jack White tot haar helden. In welke traditie zouden jullie haar inschrijven?

Swerts: “Enkele van haar liedjes zijn herwerkingen van Taylor Swift, dus die parallel is al duidelijk. Ik hoor ook echo’s van Joni Mitchell, nog één van Olivia’s helden: ze heeft Mitchells ‘River’ mooi gecoverd voor High School Musical: The Musical: The Series.

“Pas op, Joni Mitchell schreef ‘Both Sides Now’ toen ze nog een prille twintiger was, en die song is toch nog van een ander niveau. Maar Olivia heeft er iets van weg.”

Op sociale media wordt ze bovendien vaak vergeleken met niemand minder dan Flo Windey.

Windey: “(lacht) Ik weet het! Dan deel ik een simpele foto op Instagram en krijg ik verschillende reacties over hoezeer ik op Olivia lijk. Een gigantisch compliment, maar ik maak me geen illusies. Ik ben niet half zo cool of getalenteerd.”

Zullen we over twintig jaar nog altijd over Olivia Rodrigo praten?

Windey: “Sowieso. Met Sour heeft ze al een hele generatie getekend. En ik denk dat ze de lange termijn voor ogen heeft. Nadat ik haar muziekfilm Driving Home 2 U op Disney+ had gezien, dacht ik: ze houdt zich zelfs nog in.”

De Geus: “Ze zal nog lang meegaan en nog veel stijlen uitproberen. Ik zie haar over twintig jaar bijvoorbeeld nog een heuse countryfase doormaken. En haar fans kunnen mooi met haar meegroeien.”

Meau: “Wat er ook gebeurt, ik zal haar nooit meer vergeten. Als ik ‘Drivers License’ hoor, zal ik mijn leven lang aan 2021 blijven denken.”

Tot slot: wie van jullie gaat straks naar Vorst Nationaal?

Windey: “Ikke! Ik verwacht een dikke fucking show. En een luide zaal, want Olivia Rodrigo bewonder je niet in stilte. We gaan met z’n allen dansen en springen en schreeuwen en huilen, om als een veranderd mens weer buiten te komen.”

De Geus: “Aan alle vaders die met hun tienerdochter naar Vorst moeten: veel succes.”

Olivia Rodrigo speelt op zondag 19 juni in Vorst Nationaal.

