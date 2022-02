Zappen tussen streamingdiensten: ‘In Amerika hebben mensen al standaard vier tot zeven abonnementen’

We hoppen steeds vaker van de ene streamingdienst naar de andere en weer terug. En platformen spelen daar flink op in, door populaire series van elkaar over te kopen. Zo verloor Netflix recent een resem publiekslievelingen zoals ‘Modern Family’ aan Disney+. ‘De keuzemogelijkheden zijn zo versnipperd dat elk platform een troef heeft en kijkers worden alsmaar hongeriger’, zegt media-expert Lieven De Marez (UGent).

Onlangs zei een vriendin: ‘Ik ben geswitcht van Netflix naar Disney+’. Ze heeft geen kinderen, dus ik reageerde eerder verbaasd. ‘Waarom?’, vroeg ik. ‘Omdat je er tegenwoordig niet enkel kinderfilms, maar ook series als ‘How I Met Your Mother’, ‘Modern Family’, ‘New Girl’, ‘Homeland’ en zelfs... ‘Grey’s Anatomy’ vindt.’

Sinds 31 december is een resem publiekslievelingen van stal verhuisd. Disney+ probeert zoveel mogelijk eigen content terug naar zich toe te trekken. Zo zijn onder meer ‘Family Guy’, ‘Prison Break’ en ‘Modern Family’ door 20th Television gemaakt, een onderdeel van de The Walt Disney Company. Netflix heeft dus niet langer de uitzendrechten kunnen behouden. En dan hebben we het nog niet gehad over het aanbod op Streamz, HBO Max, Apple TV+ of Amazon Prime. Er zijn een half dozijn streamingdiensten en allemaal hebben ze af en toe wel iets dat we gezien moeten hebben. Gevolg? Klanten hoppen steeds vaker van het ene platform naar het andere en terug. Omdat het kan.

Zappen

“We zien een verschuiving in kijkpatronen. We zappen niet meer tussen zenders, maar wel tussen platformen”, bevestigt professor en media-expert Lieven De Marez van de universiteit van Gent. “Kijkervaringen stonden vroeger gelijk met wat de televisiezender voor ons programmeerde.”

“De zenders waren de zogenaamde curatoren. Zij kochten een deel van het aanbod en programmeerden dat in een totaalpakket. We werden daardoor echt merkkijkers. Maar wat we vandaag zien, is dat de gebruiker zelf aan de knoppen zit. De kijker is de dj geworden van zijn eigen video-ervaring. Netflix heeft de toon gezet, maar de keuzemogelijkheden zijn momenteel zo versnipperd dat elk platform een troef heeft, en wij worden alsmaar hongeriger. Kijken naar series is zoals een toeristenbus. Een serie moet op een week uitgekeken zijn en dan rijdt de bus weer verder. Het zwaartepunt van de kijkervaring verschuift dus naar de platformwereld”, vervolgt de prof.

Vroeger was het bovendien moeilijk om een abonnement op te zeggen, maar intussen is elk streamingplatform in de voetsporen van Netflix getreden. Een abonnement opzeggen kan op elk gewenst moment, makkelijk en kosteloos. Keer je na twee maanden al terug? Geen probleem. Je kan gewoon herbeginnen met ‘verder kijken voor’, ‘beste keuzes voor’ of ‘top 10 in België vandaag’. Zoals u wenst.

Persoonlijk menu

“In Amerika hebben mensen al standaard vier tot zeven abonnementen op streamingplatformen. Live televisie trekt daar op niks meer”, vervolgt De Marez. “Zo ver staan we in ons land nog niet, maar uit onze studies is wel gebleken dat een op de twee Vlamingen vandaag ongeveer 10 euro per maand betaalt aan streaming. Dat is normaal geworden. Het merendeel van de Vlamingen heeft nog één abonnement, maar we merken een opvallende stijging van gebruikers die twee abonnementen combineren of switchen. Even Streamz proberen voor twee maanden, dan eens een paar series op Disney+. Tot ze met één streamingdienst een gewoonte kunnen kweken. Elk platform heeft dan ook een troef om van te proeven. Tot vorig jaar was de vraag: ‘Heb je Netflix of niet?’. Nu is het: ‘Welke streamingdienst heb jij?’ En daardoor zit de Vlaamse kijker in een nieuwe verkenningsfase.”

Eén platform kan onze honger dus niet meer stillen, maar Netflix heeft wel de lijnen van de markt uitgetekend. “Andere platformen moeten inderdaad volgen qua prijs, maar ook qua gebruiksvriendelijkheid”, stelt de media-expert. “En op dat vlak is Disney goed bezig. Ouders kunnen niet meer alleen hun kinderen entertainen met de films en series voor kinderen, ze kunnen ook zelf smullen van populaire series. Maar Netflix is een blijver met een sterk aanbod, net zoals Streamz scoort met Vlaamse content. Nu is het aan ons om een persoonlijk menu samen te stellen.”

40 euro per maand

Frederik Vermeulen (40) uit Brasschaat is zo’n fervent ‘streaminghopper’ die constant switcht tussen Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV en Streamz. “Sinds Netflix in 2014 in België verscheen, heb ik al een abonnement, maar gaandeweg ben ik ook andere streamingdiensten beginnen te testen”, vertelt de Antwerpenaar.

Frederik Vermeulen (helemaal rechts op de foto) is een ‘streaminghopper’: hij switcht constant tussen Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV en Streamz. Beeld rv

“Vrienden raden een serie aan, maar die staat dan niet op Netflix en zo gaat de bal aan het rollen. Alles hangt bij mij af van het aanbod. Zo kwam er een paar jaar geleden eerst Amazon Prime bij, omdat ik de serie ‘Fleabag’ wilde zien. De twee seizoenen van de Star Wars-serie ‘The Mandalorian’ heb ik dan weer via Disney+ gestreamd. Maar na een paar maanden heb ik dat abonnement stopgezet omdat de rest van het aanbod me minder aansprak. Tot nu (lacht). Ik ga mijn abonnement heractiveren - voor een maandje wellicht - tot ik de nieuwe reeks ‘The Book of Boba Fett’ heb gezien.”

Recent probeerde Frederik ook een maand Streamz uit en nu staat er nog Discovery + op het lijstje. “Omdat de serie ‘90 Day Fiancé’ verkocht werd aan Discovery+”, lacht de veertiger, die zo’n 40 euro per maand spendeert aan de verschillende streamingplatformen. “Maar dat heb ik er met plezier voor over. Zeker nu mijn zoontje van 1,5 ook 'Nijntje' kan kijken op Netflix of zelfs ‘Bob de Bouwer’ op Amazon Prime.”

Hoe ziet streaminglandschap in Vlaanderen eruit?

Het streaminglandschap in Vlaanderen kunnen we terugbrengen tot de drie gekende spelers: Netflix, Streamz en Disney+. Netflix verliest dan wel klanten aan de concurrentie, het platform blijft wel wereldwijd de grootste met ruim 222 miljoen abonnees. Disney is aan een sterk inhaalparcours bezig met in totaal 179 miljoen streamingabonnees en Streamz heeft naar schatting 430.000 gebruikers, maar concrete cijfers geven ze niet.

Een Netflix-abonnement - met films, series, documentaires en bekroonde Netflix Originals - heb je vanaf 8,99 euro per maand. En voor datzelfde geld kan je ook bij Disney+ films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic streamen. Een abonnement bij Streamz kan dan weer vanaf 11,95 euro per maand, waarna je kan genieten van exclusieve Vlaamse series en films, Streamz Originals en internationale topseries, inclusief content van HBO Max.