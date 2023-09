Zangeres Stefanie Callebaut: ‘Ik bestel mijn tickets meestal op het laatste moment. Als ik zin heb, ben ik weg’

Voor zangeres Stefanie Callebaut (36) is een weekend in haar tweede thuisstad Parijs pas compleet met een expo in Palais de Tokyo en een stop in haar vaste koffiebar. Zo impulsief als ze vertrekt, zo chill maakt ze haar koffer.

“Het beste aan Parijs is dat het zo dichtbij is. Met de tgv sta je er op een dik uur. Ik bestel mijn tickets meestal op het laatste moment. Als ik zin heb, ben ik weg”, zegt Stefanie, terwijl ze haar favoriete kledingstukken voor een lastminute weekendtrip selecteert uit een berg kleren. “Ik denk nooit lang na over mijn valies, maar neem gewoon van alles wat mee. Een paar gemakkelijke schoenen en een stapel designer joggingbroeken van Dries Van Noten zijn voor mij wel essentieel. Ik doe het liefst alles te voet, in een stad als Parijs heb je niets aan hoge hakken.”

Als halve local kent Stefanie de Franse hoofdstad als haar broekzak. In 2013 woonde de zangeres een jaar in het appartement van een vriend die tijdelijk naar New York verhuisde. “Parijs voelt telkens een beetje als thuiskomen”, zegt ze. “Ik heb er nog altijd veel connecties, vaste rituelen en favoriete buurten. Parijs is helemaal niet zo groot als het lijkt en zit ook heel logisch in elkaar.”

Met haar band SX stond Stefanie in zowat elke Parijse concertzaal en speelde ze ook regelmatig tijdens de modeweken. Ondanks haar affiniteit met mode en persoonlijke connectie met tal van ontwerpers, winkelt ze heel selectief. Stefanie: “Ik koop niet zo veel, maar wel heel bewust. Ik weet altijd precies wat ik wil. Ik zweef tussen twee extremen: in mijn kleerkast hangt enkel vintage of high fashion. Mijn smaak gaat ook in fases, zo had ik onlangs een Y Project-periode. Ik hecht ook veel waarde aan mijn kleren en ga er zorgvuldig mee om. Die wegwerpmentaliteit begrijp ik niet.”

Vergeet reisgidsen: een nieuwe stad ontdekken, doet Stefanie volgens een eigen methode. “Ik zoek vooraf alle vintage winkels op, die liggen vaak in de leukste buurten, weg van de toeristische drukte. De artistieke vibe van een stad werkt ook inspirerend. Ik loop graag een kunstgalerie binnen en check voor vertrek altijd welke expo’s de moeite zijn. Eén zondag per maand zijn alle musea gratis toegankelijk in Parijs. Ik kijk er nu al naar uit om over een paar jaar met mijn dochter de stad in te trekken.”