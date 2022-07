Zangeres Lizzo: ‘Ik ben een dikke, zwarte vrouw. Daar ben ik trots op en iedereen moet het ermee doen’

Ze verscheen eind april in vol ornaat op megafestival Coachella in Californië. Als gastartiest van popdiool Harry Styles stapte ze van top tot teen gehuld in roze veren het podium op voor een feestelijke duetversie van discoklassieker ‘I Will Survive’.

De twee leken op het eerste gezicht een verrassende combinatie. Hoewel Styles voor de gelegenheid bijna dezelfde pluizige mantel aanschoot, zijn ze muzikaal gezien bijna elkaars uitersten. Maar de r&b-koningin en de popprins hebben inhoudelijk vrijwel dezelfde boodschap: acceptatie, eigenliefde en empowerment.

Nog een overeenkomst: hun nieuwe albums horen bij de platen waarnaar in 2022 het meest werd uitgekeken. Styles’ Harry’s House staat mondiaal nog vrijwel overal op 1, maar – zeker in de VS – is het vorige vrijdag verschenen Special van Lizzo favoriet voor de topklassering. Verschillen zijn er ook: Lizzo (Melissa Jefferson, geboren in Detroit in 1988) laat haar liedteksten ook over feminisme en bodypositivity gaan.

Breekpunt

Haar eerste album uit 2013 – de pure hiphopplaat Lizzobangers – bruiste al van de ambitie, maar de juiste vorm om die in te gieten was er nog niet. Die vond ze op het album Big Grrrl Small World, met nummers die direct werden geïnspireerd door een gestrande relatie, maar die de pijn van een heel leven bevatten.

Ze vertelde erover in een interview met tijdschrift Elle: “Breekpunt was het gedrag van een man met wie ik aan het daten was. Hij zei dat mijn gezicht wel mooi was, maar dat er aan mijn lichaam nog wel wat moest gebeuren. Ik was in die periode 40 kilo lichter dan nu, maar ik hongerde mezelf uit en was altijd ontevreden. Ik was het zat om een hekel aan mezelf te hebben. Ik denk dat veel vrouwen die geen vrede met hun lichaam hebben gesloten dit herkennen.”

Voortaan zou ze zichzelf accepteren zoals ze was, besloot ze. “Dat klinkt eenvoudig, maar zo eenvoudig kan het zijn. Mijn muziek is een constante herinnering aan die tijd. Het is zo zonde om ongelukkig te zijn met jezelf. Vier wie je bent. Dat is mijn boodschap.”

Dwarsfluit

En die boodschap vergaart de laatste jaren meer en meer volgers. Zeker nadat ze in 2019 met het album Cuz I Love You meer popmuziek toevoegde aan haar hiphop en r&b. Op de cover van de plaat is Lizzo geheel naakt te zien. In volle glorie. Zoals ze zelf zei in die tijd: “Ik ben een dikke, zwarte vrouw. Daar ben ik trots op en iedereen moet het ermee doen.”

In de VS belandde de single ‘Truth Hurts’ op nummer 1. Europa viel vooral voor de dansbare zomersingle ‘Juice’. Het succes moet onwerkelijk voelen voor de vrouw die op haar 21ste haar studie dwarsfluit aan de universiteit van Houston opgaf om het als rapper te proberen. Ze moest vervolgens een jaar in haar auto wonen om uit de kosten te komen. “Toen ik stopte met studeren heb ik dagen achtereen alleen maar naar Beyoncé geluisterd,” vertelde ze afgelopen maand aan presentator James Corden in The Late Late Show. “Haar muziek hield de hoop bij me levend. Zoals zij het doet, wilde ik het ook.”

Inmiddels is ze onderweg een soortgelijke carrière als haar grote idool op te bouwen. Maar zelfs Lizzo blijkt het niet altijd goed te kunnen doen. In het nummer ‘Grrrls’, de tweede single van Special, kwam de tekstregel ‘I’m a spaz/I’m about to knock somebody out’ voor.

Beledigend gescheld

Het duurde niet lang voordat fans die lijden aan spasmes zich op sociale media rechtstreeks tot de zangeres richtten. “Spaz betekent niet crazy. Het is beledigend gescheld”, aldus een fan die meldde teleurgesteld te zijn in haar heldin. Een ander zei: “Ik ben dus een spasticus. Dagelijks heb ik helse pijnen als mijn benen zich samentrekken. Kom op, het is 2022. Je hoeft dit soort taal niet te gebruiken.”

Lizzo reageerde snel en bood haar excuses aan. “Ik weet uit ervaring welke kracht woorden kunnen hebben. Ook als je ze per ongeluk verkeerd gebruikt. Als artiest blijf ik toegewijd aan de verandering die ik in de wereld wil zien.”

Binnen een week stond er een nieuwe versie van ‘Grrrls’ online. Het gewraakte regeltje was vervangen door het neutralere ‘Hold me back’.

Coldplay

Nu is het wachten op wat het album Special teweeg gaat brengen. Met de samenwerking met de Zweedse hittovenaar Max Martin maakt ze serieus werk van een nieuwe aanval op de top van de hitlijsten. Martin is hard op weg de records van John Lennon en Paul McCartney als schrijvers van de meeste Amerikaanse nummer 1-hits aller tijden te verbreken. Ook opvallend: het nummer met de titel ‘Coldplay’, met een sample van de hit Yellow van de Britse band.

Ondertussen blijft haar voorbeeldfunctie maar groeien. Ze mengde zich de afgelopen maanden nadrukkelijk in het weer opgelaaide debat over het recht op abortus en doneerde een half miljoen dollar (haar concertagent verdubbelde dat bedrag) aan het National Network of Abortion Funds.

Toch benadrukt ze bij herhaling dat een status als rolmodel niets voor haar is. “Die labels vind ik eng. Hoe meer mensen me zo zien, hoe meer mensen ik kan teleurstellen. Het is niet mijn doel om het uithangbord van een hashtag, trend of beweging te worden. Ik ben mijn eigen movement.”