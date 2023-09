Zadie Smith besefte dat ze niet aan Charles Dickens kon ontsnappen – dus vermoordde ze hem

Charles Dickens was alomtegenwoordig in 19de-eeuws Engeland, maar in Charlatan, dat in zijn kringen speelt, reduceert Zadie Smith hem expres tot bijfiguur. Ze richt zich op een vergeten vrouw en een ­opzienbarende rechtszaak.

‘Dickens is dood!’ De eerste, kloeke historische roman van Booker Prize-winnaar Zadie Smith is pas een pagina of 130 onderweg als de beroemdste schrijver uit het victoriaanse tijdperk onverwachts het leven laat. Het hoofdstukje draagt bovenstaande titel, met uitroepteken. Terwijl Engeland zich in rouw dompelt na het overlijden van de nationale held, die in zijn boeken zo levendig het lot van de armen schetste, merkt hoofdpersoon Eliza Touchet dat de gebeurtenis haar koud laat.

Dickens behoorde tot de literaire vrienden van de neef bij wie zij inwoont, William Ainsworth, tevens romancier van ruim veertig matige romans. Op hun avondjes moest zij de port inschenken en slechte woordgrappen aanhoren als ‘Touché, mevrouw Touchet’ – een van Dickens’ favorieten. Hij was ‘altijd de enige geweest die erom moest lachen. Werkelijk de enige.’

Lang heeft Zadie Smith geprobeerd om Dickens uit Charlatan te weren, schreef ze deze zomer in een vermakelijk essay in The New Yorker getiteld ‘Killing Charles Dickens’, maar er bleek geen ontkomen aan. Of ze nu research deed naar een slavenopstand op Jamaica, hervormingen van het Britse arbeidsrecht of het leven van een bijna vergeten romancier (ook William Ainsworth heeft echt bestaan), de naam Charles Dickens dook steeds weer op.

Dickens was alomtegenwoordig in 19de-eeuws Engeland en zijn invloed reikt nog steeds ver; zelf las Smith al ‘far too much’ van hem om te ontkennen dat hij haar heeft gevormd. Dat hij op een kwart van het boek nadrukkelijk wordt doodverklaard, is wat dat betreft veelzeggend. Dat hij slechts een bijfiguur is ook.

Vergeten vrouw

Van Eliza Touchet weten we weinig meer dan dat ze via haar neef inderdaad in literaire kringen verkeerde; er is een exemplaar van A Christmas Carol uit 1842 opgedragen aan ‘Mrs Touchet’. Heer perspectief staat hier centraal, en onvermijdelijk krijgt de fictie daarbij alle ruimte (zo is haar leven met jaren verlengd, leren we uit de verantwoording). Smith maakt van haar een scherpe, ruimdenkende vrouw die in het reine probeert te komen met haar vorderende leeftijd en haar onbeduidende positie in de wereld. Intellectueel doet zij niet onder voor de heren literatoren, maar haar mond durft ze zelden open te trekken; voor je het weet voeren ze haar weer op in een van hun romans.

De carrière van Ainsworth beziet zij met geestige scepsis. Hoewel zijn grootste succes, Jack Sheppard, ooit beter verkocht dan Oliver Twist, wordt zijn proza er in door de jaren niet beter op (Smith neemt enkele passages op – inderdaad niet om door te komen). Eliza leest zijn boeken allang niet meer uit: ‘Het was nog slechts de kunst de grote lijn van het verhaal te vatten, om niet tegen de lamp te lopen als hij haar erover ondervroeg.’ Een karikatuur is William overigens niet: hij is Eliza werkelijk dierbaar, maar zijn boeken zijn nu eenmaal prut.

Wie vertrouwd is met Smiths werk, van haar debuut ‘Witte tanden’ tot ‘Swing Time’, weet dat zij het zelden bij één verhaallijn houdt. Beeld NYT

Tot zover volgt Charlatan keurig het patroon van de ‘vergeten-vrouwenroman’, waarin het weggemoffelde maar ongetwijfeld zeer betekenisvolle levensverhaal van een historische vrouw alsnog de aandacht krijgt die het volgens de auteur verdient. Wie vertrouwd is met Smiths oeuvre – van haar wervelende debuut Witte tanden tot Swing Time, over twee meisjes die opgroeien in een arme wijk in Londen – weet dat zij het zelden bij één verhaallijn houdt.

Charlatan komt echt op stoom wanneer Eliza besluit de zittingen van een opzienbarende rechtszaak bij te wonen. De (waargebeurde) zaak draait om ‘de Pretendent’, vermoedelijk een slager uit het eenvoudige Wapping die zich uitgeeft voor de op zee vermist geraakte Sir Roger Tichborne, en aanspraak maakt op al diens bezit. Dat hij plots zwaarlijvig is geworden, een plat accent heeft en zich niets lijkt te herinneren van het Frans waarmee hij is opgevoed, kan het massaal toegestroomde volk niet deren. Het gelooft dat ‘Sir Roger’ erin is geluisd door het establishment. (Smith weerstaat de verleiding om hedendaagse parallellen opzichtig te trekken.)

Hoofdzaak, bijzaak

Ook hier speelt de auteur met het perspectief: wat is hoofdzaak, wat is bijzaak? Het is maar net aan wie je het vraagt. Eliza Touchet kan in ‘Sir Roger’ weinig anders zien dan een oplichter, maar raakt gefascineerd door zijn hoofdgetuige, Andrew Bogle, een zwarte man op leeftijd die de baron als kind nog heeft gekend en blijft volhouden dat dít de echte Sir Roger is. Waarom zou hij dat doen?

Eliza krijgt de man zover dat hij zijn levensloop vertelt. Bijna honderd pagina’s maakt Smith vrij voor dit verhaal in het verhaal: van de ontvoering van Bogles vader uit Afrika tot zijn eigen afgrijselijke jeugd op een plantage in Jamaica en zijn nieuwe leven in Engeland, als page van een van de Tichbornes. Je kunt nauwelijks níét aangedaan zijn door de opeenvolging van schrijnende anekdotes, juist door het contrast met de rest van de roman.

Het grote verhaal laat zich daarna wat moeizaam hervatten. Terwijl de rechtszaak voortkabbelt, komt Eliza tot inzichten over de menselijke aard, over werelden die ten diepste met elkaar verweven blijken en de ware betekenis van rechtvaardigheid en bedrog. Even lijkt de geschiedenis van Bogle al het andere te doen verbleken. Het knappe is dat Smith dat uiteindelijk niet laat gebeuren. Haar 19de-eeuwse wereld blijft overeind: veelvormig, wijdvertakt en een tikje uit balans. Maar misschien is dat wel toepasselijk.