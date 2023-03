Yves Petry en Peter Terrin zijn twee Vlaamse kanshebbers op Libris Literatuurprijs

Petry, die alom lovende kritieken oogstte met zijn ideeënroman Overal zit mens, is samen met generatiegenoot Peter Terrin op het appel. Petry kruipt in Overal zit mens in het hoofd van potentiële moordenaar en bosingenieur Kasper Kind die zijn daad stijlvol goedpraat. Petry kreeg de Libris al in 2011 voor De Maagd Marino. In De gebeurtenis, een roman in verhalen, speelt Peter Terrin dan weer met mysterie, scifi en rouw, met een hoogbejaarde schrijver als centrale as. Petry en Terrin (ex-AKO-prijswinnaar) waren de enige twee resterende Vlaamse auteurs op de longlist. Ze bereiken nu in duo ook de laatste schifting van de prestigieuze Libris Literatuurprijs, goed voor 50.000 euro.

Ze krijgen concurrentie van vier Nederlanders. Tot de topfavorieten behoort wellicht Anjet Daanje met Het lied van ooievaar en dromedaris. Zij ontving eerder al de BoekenBon Literatuurprijs voor haar gedurfde, 656 pagina’s tellende roman in elf delen en met elf vertellers. Maar of de jury haar een dubbelslag gunt, is twijfelachtig. Ook van de partij én vaak getipt voor een grote literaire onderscheiding: Donald Niedekker met Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. In zijn gewaagde roman van barokke snit laat Donald Niedekker een heerschap aan het woord dat al vierhonderd jaar in een ijsgraf sluimert op Nova Zembla.

In 'De gebeurtenis' speelt Peter Terrin met mysterie, scifi en rouw, met een hoogbejaarde schrijver als centrale as. Beeld Peter Terrin

Met Oek de Jong en zijn Man zonder rijbewijs heeft de Libris nog een veelbekroonde, grote naam op de shortlist. In zijn knappe memoir Man zonder rijbewijs, serveert de Jong met groot compositorisch vermogen het relaas van zijn klopjacht op een rijbewijs. Verder is er nog Peter Zantingh met Tussentijds, waarin een vader ingetogen kijkt naar zijn ouderschap in tijden van klimaatverandering. Het betekent meteen dat Das Mag als enige uitgeverij twee titels op de shortlist heeft. Opvallende afwezigen: Nina Polak (met Buitenleven), Jamal Ouariachi (met Herfstdraad) en eerder al afgevallen: Tom Lanoye met De draaischijf.

De jury onder voorzitterschap van hoogleraar en historica Beatrice de Graaf spreekt van “een shortlist die niet alleen de zeggingskracht en de schoonheid, maar ook de magie van literatuur tot uitdrukking brengt”. De shortlist bestaat nu uit vijf witte mannen en één queer vrouw, na een selectie door een overwegend vrouwelijke jury met, naast De Graaf, de Vlaamse auteur Yannick Dangre, schrijfster Mira Feticu, Telegraaf-recensente Lies Schut en NRC-critica Margot Dijkgraaf. Op 8 mei weten we wie Mariken Heitman opvolgt op de Libris-erelijst. Zij triomfeerde vorig jaar met Wormmaan, een roman over twee vrouwen die buiten de norm vielen.