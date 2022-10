‘Yuku en de Himalayabloem’: luimige liedjes in een inventieve animatiefilm

“Een sprookje vult geen muizenmaag”, luidt het in Yuku en de Himalayabloem. Maar een góéd sprookje voedt een mensenhart des te meer. Deze Belgisch-Franse animatiefilm voor het hele gezin - nu ja, voor bengels vanaf vijf jaar - is het sprekende bewijs.

Yuku is een kwieke jonge muis die in de kelder van een burcht woont. Ze begeleidt haar oma op de ukelele als die haar broertjes en zusjes een sprookje vertelt. Dat over de Himalayabloem is de favoriet van elkeen. Wanneer de oma haar einde voelt naderen, trekt Yuku eropuit om voor haar de Himalayabloem te zoeken.

Zoals vaak in een roadmovie is de tocht belangrijker dan het doel. Onderweg wordt Yuku bedreigd door een raaf en vooral een wolf, maar ze krijgt hulp van andere dieren. Zoals een konijn (Gloria Monserez) en een eekhoorn (Bent Van Looy) - ontmoetingen die garant staan voor een luimig liedje.

Yuku en de Himalayabloem gaat in de grond over de verbindende kracht van verhalen. Een oud thema dat vol geestdrift nieuw leven wordt ingeblazen. De knappe, soms naar abstractie neigende tekeningen zijn een troef, net als de inventieve songs, die variëren van ska via swing tot boogie zonder ooit geforceerd te klinken.

Vanaf 19/10 in de bioscoop.