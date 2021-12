Youtuber Average Rob maakt zijn acteerdebuut: ‘Er wordt onderschat wat wij ‘online guys’ kunnen’

Robert Van Impe (29) heeft een schaterlach die je herkent uit de duizend – beeld je het geluid in van een hangbuikzwijn na een trek lachgas. Sinds 2015 entertaint hij de mensen onder het pseudoniem Average Rob met Photoshop-kunst, sketches en onderbroekenlol in allerlei andere vormen. Hij lacht en laat lachen. Al wat de 29-jarige internetpersoonlijkheid uitvreet, werkt uiterst aanstekelijk.

Average Rob is een kleine man met een grote mond. “Ik ben van nature een aanwezig persoon”, zegt hij, maar de Doorsnee Rob die aan tafel schuift, oogt zenuwachtiger dan normaal. In de nieuwe VRT NU-webreeks Match acteert hij aan de zijde van opkomend talent Sinay Bavurhe, Clara Cleymans en Nico Sturm. Hij speelt het hoofdpersonage Stan, een klunzige twintiger wiens leven van commentaar wordt voorzien. “Het is mijn acteerdebuut, hè. Ik ben bang om de grond ingeboord te worden.”

2021 was verder het jaar waarin de geboren Overijsenaar zijn debuut maakte als sportanalist en als zanger, met ‘Zaddy’, een samenwerking met de Belgische hitproducer Lost Frequencies, waarop hij over papalijven, sokken in sandalen en heuptasjes zingt. Hij behaalde terloops driemaal goud op het BK Stokpaardrijden en op YouTube zijn inmiddels 100.000 mensen geabonneerd op zijn fratsen. Samen met zijn broer Arno zet Average Rob op dat kanaal wekelijks een onderbelichte sport in de kijker, van curling tot fierljeppen.

“Over mijn content op YouTube en Instagram heb ík de controle. Ik schrijf het script uit, denk na over welke camerashots het best zullen werken, ga met het vergrootglas door elke milliseconde van de montage… Tijdens de opnames van Match moest ik vertrouwen op andermans script en een regisseur en cameraman die ik voordien niet kende. Ik twijfel niet aan hun kunnen, integendeel, maar het is spannend om de teugels te lossen.”

Average Rob wacht al twee jaar op deze kans. “Acteren was een kinderdroom. Ik wist dat ik geduld moest opbrengen – als ik mijn debuut pas op mijn 40ste had gemaakt, was ik even gelukkig geweest – maar tot voor kort werd ik zelfs niet uitgenodigd voor audities. Omdat ik een online guy ben, werd ik niet eens overwogen voor een casting. Dat ik geen auditiekansen kreeg, heeft mij alleen maar gemotiveerd om te bewijzen dat je als youtuber ook andere talenten kán hebben.”

Robert Van Impe, alias Average Rob: ‘Dat ik geen auditiekansen kreeg, heeft mij alleen maar gemotiveerd om te bewijzen dat je als youtuber ook andere talenten kán hebben.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Verbetenheid

Rob Van Impe heeft geen ervaring aan het conservatorium of de dramaschool, wat hij door een ingang te zoeken tot de acteerwereld als nadeel heeft ervaren. Hij heeft een bachelor in event & project management, een bachelor-na-bachelor in marketing & communicatie en een master of arts in advertising & marketing, behaald aan de Universiteit van Coventry.

Tijdens die laatste opleiding liep hij stage bij Humo, waar hij uitblonk in het creëren van virale video’s. Om de acteur in hem te laten ontbolsteren, klopte hij aan bij actrice Line Pillet, bekend van onder meer Little Black Spiders. “Ze heeft mij tientallen scripts laten voordragen om mij te wapenen voor de dag dat ik eindelijk gevraagd zou worden voor een casting. Mijn tweede auditie ooit was voor Match.”

Hij neemt de term statement niet in de mond, maar de verbetenheid die hij in zijn woorden legt, verraadt dat Average Rob wil bewijzen dat het internet foutief wordt weggezet als de plek waar enkel entertainment te vinden is voor en door nietsnutten. “Ik schat tv-persoonlijkheden, radiostemmen en acteurs even hoog in als online content creators. Ik ervaar dat sommige mensen met een klassieke mindset neerkijken op ‘ons’. Er wordt onderschat wat wij kunnen.”

Op Instagram schurkt Average Rob tegen het half miljoen volgers aan, met content die cirkelt op het rondpunt waar ironie, comedy en surrealisme samenkomen. Sinds de zomer van 2020 zet de twintiger vol in op YouTube, met wekelijks één upload die soms tot 300.000 keer bekeken wordt. 70 procent van zijn abonnees bevindt zich in België, de rest zit verspreid over de wereld. “Met YouTube starten is de beste investering die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Investeren in mezelf: dat had ik veel vroeger moeten doen.”

“Ik zat vorig jaar diep, ik had het op een gegeven moment echt moeilijk”, vertelt hij daarover. Corona bracht de achtbaan waarop Average Rob zat abrupt tot rust. Tijdens de weekends jutte hij als mc menigtes op aan de zijde van Omdat Het Kan Soundsystem, voor Humo maakte hij festivalsketches die geregeld viraal gingen. Dat werk viel weg, enkel zijn radioshow Boitlyfe op Studio Brussel bleef over. Die twee uur werk per week kostten hem zijn overbruggingsrecht.

Wat volgde was het zwarte gat. “YouTube was mijn redding. Meteen na de eerste video, waarin ik een backflip deed op een BMX, wist ik: dit ben ík ten voeten uit. Voordien was ik voor anderen bezig en weinig met mezelf. Ik hield van mijn werk, daar niet van, maar ik was aan het bouwen aan iets dat niet van mij was. Sinds ik mijn eigen geluk vooropzet, ben ik zielsgelukkig.”

Hoewel hij bij de succesvolste Vlaamse youtubers hoort, is het Average Rob vooral om het plezier te doen. “In YouTube investeer ik de meeste tijd, maar ik verdien er niets aan. Het is zelfs geen nuloperatie: mijn advertentie-inkomsten vloeien rechtstreeks naar de artiesten wier muziek ik in mijn video’s gebruik. Ik betaal ook nog eens een cameraman, accessoires, enzovoort. Aan elke upload verlies ik duizend euro, maar daar maal ik niet om. Het geld dat ik in YouTube investeer, is het geld dat ik het liefst van mijn rekening zie vertrekken. Geld maakt niet gelukkig. Mij alleszins niet.”

‘Het moet kut geweest zijn om mij in de klas te hebben. Mijn leerkrachten hebben geregeld ‘putain, doe fucking rustig’ gedacht.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Moderne clown

Average Rob verdient de kost met optredens, de verkoop van merchandise en samenwerkingen met bedrijven, “maar enkel als ik creatieve vrijheid krijg”, stelt hij. Daarmee koopt hij de vrijheid om op YouTube en Instagram de moderne clown – “alleen de rode neus en de grote schoenen ontbreken” – uit te hangen. Robert Van Impe was al vroeg in de weer met opvallen. “Het moet kut geweest zijn om mij in de klas te hebben”, grijnst hij. “Mijn leerkrachten hebben geregeld ‘putain, doe fucking rustig’ gedacht. Ik was druk, ik was overal, waarop mijn ouders niet beter vonden om mij tijdens de grote vakantie zes weken op sportkamp te sturen.”

Average Rob was als kind “een irritante kleine die je een shot tegen zijn gat wilde geven”. Een leerkracht suggereerde zijn moeder hem naar de circusschool te sturen. Wat als belediging bedoeld was, werd min of meer zijn levensmissie: mensen entertainen. “Ik wil gewoon anderen doen lachen, maar ik ambieer meer dan dat. Als acteur droom ik ervan ook ingetogen rollen te kunnen spelen. Wat Steve Carell in The Office doet staat haaks op zijn rol in Beautiful Boy. Ik beoog diezelfde spreidstand.”

De acteerdroom van Average Rob is gegroeid uit een fascinatie voor Jean-Claude Van Damme. De ironie wil dat JCVD een afkeer heeft van youtubers. Toen Acid een figurantenrol had in een reclamespot waarin Van Damme de hoofdrol speelde, liet hij de youtuber uit de montage schrappen, omdat hij gruwelt van online makers. “Ik weet hoe hij tegenover mensen als ik staat, maar een ontmoeting tussen Average Rob en JCVD: dat staat in de sterren geschreven. Het is onvermijdbaar dat wij in de toekomst zullen samenwerken. Ik weet zéker dat het op de dag gaat gebeuren. Als het gebeurt, ga ik hem op zijn oubollige houding aanspreken.”

Generatiekloof?

Voelt Average Rob zich ondergewaardeerd door een oudere generatie? “Ik voel dat wie op het internet werkt, kak over zich heen krijgt, ja, maar de haat weegt niet op tegen de liefde van de mensen – vooral jongeren – die wél waarderen wat wij doen. Ik ga mij niet minderwaardig voelen omdat sommigen mij een nobody vinden. Die mensen zouden eens een dag moeten meelopen om te ontdekken hoeveel tijd kruipt in content maken voor YouTube.”

“Het is een misconceptie dat sociale media enkel voor een jonge generatie zijn”, gaat hij verder. “Het is een speelterrein voor iedereen: als een oma morgen een podcast wil starten, kan dat gewoon. Met de vele streamingplatformen evolueren we stilaan naar een plek waar niemand te oud voor is.” De grenzen tussen wat als klassiek en hedendaags wordt beschouwd, lijken te vervagen, en daar profiteert Average Rob evenzeer van, zo getuigt zijn acteerdebuut in Match.

“In Vlaanderen denken we nog steeds graag in hokjes. Mensen lijken te vinden dat je je moet beperken tot één kwaliteit. Waarom is Lady Gaga te zien in House of Gucci? Omdat ze talent én ambitie heeft. Wie zijn wij dan om haar tegen te houden als zij wil zingen en acteren, en ze de kansen krijgt om beide te doen? Ik wil ook kunnen uitblinken in meerdere disciplines, zonder daar vooraf onnodige kritiek op te krijgen. Ik vind dat mensen soms liever mogen zijn voor elkaar.”

Average Rob wordt voorlopig nog het liefst aangesproken als youtuber. “Dankzij Match heb ik 25 draaidagen achter de rug, wat een fantastische ervaring was. Maar ik wil de titel van acteur niet opeisen, ik wil die verdienen. Het is niet aan mij om te bepalen of ik goed genoeg ben om zo genoemd te worden. Noem mij ook geen influencer. Dat zijn de politici, want zij proberen te beïnvloeden hoe wij handelen en denken. Wat ik wel ben? Ik probeer gewoon grappig te zijn.”

Match is te bekijken op VRT NU.