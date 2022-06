Yeah Yeah Yeahs maken eerste plaat in bijna tien jaar

Negen jaar gingen er voorbij sinds Yeah Yeah Yeahs Mosquito uitbrachten, hun vierde album, dat over het algemeen wordt gezien als het minste hoofdstuk uit hun carrière. Deze week kondigde het trio rond frontvrouw Karen Orzolek – Karen O voor de vrienden – eindelijk een opvolger aan. Cool It Down, hun vijfde album, verschijnt op 30 september. De titel verwijst naar een song van The Velvet Underground.

“Aan allen die gewacht hebben, onze dierbare fans, dank je, onze fever to tell is terug, en het schrijven van deze songs ging vergezeld van een redelijke portie angsten, tranen en euforie”, stelde O in een statement om hun vijfde plaat aan te kondigen. “We hoeven jullie niet te vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt in de negen jaar sinds ons laatste album uitkwam, want jullie hebben het ook meegemaakt, we houden van jullie en we zien jullie en we hopen dat jullie allerlei dingen voelen bij de muziek die we hebben gemaakt.”

11 september 2001

Yeah Yeah Yeahs, het trio dat O vormt met gitarist-toetsenist Nick Zinner en drummer Brian Chase, brak door in 2003 met hun op snelle punk steunende debuutplaat Fever to Tell, dat net als opvolgers Show Your Bones (2006) en It’s Blitz! (2009) werd genomineerd voor een Grammy Award voor Beste Alternatieve Album. Ze waren een van de bands die New York op muzikaal vlak weer op de kaart zetten na de aanslagen van 11 september 2001, samen met onder meer The Strokes, Interpol, TV on the radio en LCD Soundsystem. De cover van Meet Me in the Bathroom, een boek dat die New Yorkse hausse in kaart brengt, toont Karen O die een pint bier uitspuwt tijdens een concert.

Toepasselijk genoeg heet hun nieuwe single, die afgelopen week op de wereld werd losgelaten, ‘Spitting Off the Edge of the World’, een duet met Perfume Genius dat steunt op synthesizers die de dancepunk van It’s Blitz! in herinnering brengt. Het was de eerste nieuwe muziek die ze maakten sinds de release van Mosquito in 2013. Sindsdien trad de band sporadisch op en maakte Karen O een soloalbum, een album met Danger Mouse en verzorgde ze de soundtrack voor Where the Wild Things Are, een film die door haar ex Spike Jonze werd geregisseerd.

Yeah Yeah Yeahs treden volgend weekend op het Primavera-festival in Barcelona. Belgische concerten staan voorlopig niet op de agenda.