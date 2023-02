Wouter Cajot van boekhandel Stad Leest: ‘De oude garde? Die verkoopt niet meer’

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Wouter Cajot van Stad Leest, Antwerpen.

Wat verkoopt momenteel goed in Stad Leest?

“In de fictie zijn er weinig nieuwe namen. Het gaat heel erg in de breedte en echte uitschieters zitten er niet tussen. Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens, dat intussen toch al een paar jaar uit is, staat nog steeds overeind.

“Gelukkig zijn er ook nieuwe titels die goed lopen, zoals Morgen en morgen en morgen van Gabrielle Zevin en Mohamed Mbougar Sarrs De diepst verborgen herinnering van de mens. In de non-fictie steken Dirk De Wachter met Vertroostingen en Nina Mouton met Zelfzorg is het begin van alles met kop en schouders boven de anderen uit. Die hebben duidelijk een gevoelige snaar geraakt.”

Ziet u een trend?

“Dat de oude garde de wacht aangezegd krijgt. Ian McEwans Lessen doet het goed, maar hij is wel een uitzondering voor de schrijvers van zijn generatie. Wie ooit de groten waren – Cormac McCarthy, John Irving – zijn helemaal weg. De nieuwe Bret Easton Ellis? In de verkoop doet die echt niets.”

Welk boek heeft u dan wel verrast qua verkoop?

“Sarrs De diepst verborgen herinnering van de mens. Ik ontmoette hem op Crossing Border en dacht meteen: dat wordt een grote. Het boek liep matig, tot de eindejaarslijstjes verschenen en het overal bovenaan prijkte. Het lag toen al even in de winkel en opeens schoot de verkoop de lucht in.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Ik voel heel veel angst en onzekerheid bij uitgevers. Het lijkt wel alsof ze denken dat iedereen vandaag op TikTok zit en Engelse boeken leest. Vertalingen uit het Engels zijn dit voorjaar daardoor schaars. Duits, Spaans en vooral Japans profiteren daarvan, dat laatste wellicht omdat ze ervan uitgaan dat niemand Japans leest.

“Ik kijk erg uit naar Het intieme leven van Niccolo Ammaniti en naar Piratenverlichting van David Graeber, een van de auteurs van Het begin van alles. Een ouder boek, want de man is twee jaar geleden gestorven, maar nu is het ook vertaald. Zijn betoog is dat de verlichting geen Europees idee was, maar dat piraten die al veel eerder in de praktijk brachten op Madagaskar. Daar wil ik meer over weten, denk ik dan.”