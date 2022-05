Wordt de festivalzomer ‘historisch duur’? 3,50 euro voor een pintje is het nieuwe normaal

De zomer wordt één langgerekte parade van festivals, optredens en feesten. Maar afgaande op de prijzen op Core Festival dreigt het ook een historisch dure zomer te worden. Worden festivals een feestje voor de happy few? ‘Je kunt niet anders dan de gestegen kosten doorrekenen.’

“Gisteren 8.30€ betaald voor een halve liter bier en 10€ voor een klein broodje op Core Festival. Gekke prijzen. Hopelijk doen ze iets chiller deze zomer.” Net als voor de andere 40.000 bezoekers van het gloednieuwe Core Festival, dat de festivalzomer mocht aftrappen, was het voor YouTube-fenomeen Average Rob afgelopen weekend even schrikken.

Volgens de organisatie waren de voedsel- en drankprijzen op Core Festival nochtans niets uitzonderlijks. “Voor een gewoon pintje betaalde je 3,5 euro, die prijzen hanteren we ook op Tomorrowland", zegt Debby Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland. Samen met Rock Werchter zette het zijn schouders onder dit nieuwe Core Festival te Brussel. “En het broodje waar Average Rob over spreekt, is geen eenvoudig broodje kaas, maar een Vietnamese Banh Mi. Daar betaal je bij Uber Eats ook gauw 10 euro voor.”

Volgens Annick Schramme, hoogleraar cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, hoeven de stevige prijzen op Core weinig te verbazen. “Het is een gloednieuw festival, dat bovendien meteen op grote internationale artiesten mikt. Net als bij Tomorowland wil het festival een hele experience creëren. Maar dat moet natuurlijk ergens mee betaald worden.”

Toch zijn de prijzen op Core allesbehalve uitzonderlijk. Rondvraag bij verschillende grote festivalorganisatoren leert dat 3,25 euro of meer voor een pintje eerder de regel dan de uitzondering zal zijn. Core lijkt dus de voorbode van een historische, maar ook een dure festivalzomer te worden. “Komt u nog iets tegen dat de afgelopen twee jaar niet duurder geworden is?”, vraagt Serge Platel, directeur van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, retorisch. “Alle kosten zijn voor festivalorganisatoren nu eenmaal toegenomen. Je betaalt vandaag drie keer zoveel voor stookolie, hout of elektriciteit. Het personeel is schaars geworden, dat is dus eveneens duurder. De graanprijs is gestegen, dus ook de voeding- en drankleveranciers vragen meer. En ook de artiesten willen de schade inhalen. Dan kun je niet anders dan die kosten ergens doorrekenen.”

Veel geld verloren

Zo stegen de prijzen voor combitickets bij Rock Werchter van 243 naar 266 euro, bij Pukkelpop van 205 naar 245 euro. Maar alleen met hogere ticketprijzen komen de festivals er niet. Ook omdat heel wat tickets al eerder de deur uitgingen, aan een lagere prijs. “Wij waren in 2020 al volledig uitverkocht”, zegt Debby Wilmsen van Tomorrowland. “De tickets voor het extra weekend zijn dan wel iets duurder (111 euro voor een dagkaart i.p.v. 105,50), maar daarmee alleen kunnen we de gestegen kosten niet compenseren. De kans is dus zeker groot dat die hoger zullen liggen dan in 2019, maar alles één-op-één doorrekenen naar de klant is ook niet de bedoeling.”

Al van voor corona is festivals organiseren een precaire onderneming, weet Platel. “In een goed jaar kun je positieve cijfers opschrijven”, zegt hij. “Maar bij een slechte zomer, bijvoorbeeld bij regenweer, krijg je al snel een put die je nog een paar jaar moet delven.” Dat is na twee coronajaren al helemaal het geval. “Natuurlijk kregen de festivals steun. Maar vooral de festivals die vorige zomer al met de opbouw gestart waren en later moesten annuleren, hebben veel geld verloren. Dat haal je niet zomaar in.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

Het brengt de festivals in een lastig parket. Enerzijds willen ze de schade zoveel mogelijk inhalen. Maar als ze de prijzen te hoog optrekken, dreigt het publiek af te haken. Wegens tegenvallende ticketverkoop moest het nieuwe Werchter Encore al samengevoegd worden met het bestaande TW Classic. “De inflatie treft natuurlijk ook de festivalgangers, zij hebben minder koopkracht dan andere jaren", zegt Annick Schramme.

De festivalgangers hebben bovendien keuze te over. Dankzij het extra weekend van Tomorrowland en de organisatie van een aantal nieuwe festivals, zoals Core, wordt 2022 nu al de drukste festivalzomer genoemd. Dat wordt kiezen geblazen voor muziekliefhebbers, want voor drie festivals moet je al behoorlijk gespaard hebben. “Bovendien is er deze zomer heel wat meer te doen dan alleen festivals", zegt Platel. “Mensen halen familiefeesten in of gaan weer volop op reis. Het maakt het niet makkelijker om mensen te overtuigen.”

Vage prijsberekening

Wat alvast kan helpen, is transparantie over de prijzen voor voedsel of drank op festivals. Net daar lijkt voor de festivalorganisatoren een les te schuilen in de reacties op Core Festival. Op sociale media lieten heel wat mensen zich uit over de vage prijsberekening voor de tokens die er verkocht werden. “Het klopt dat dat inderdaad nog een werkpuntje is”, zegt Wilmsen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat je aan de bar moest staan studeren om te weten hoeveel een biertje kost.”

Ondanks die kinderziektes kan het nieuwe festival een blijver worden. Zo’n 20.000 mensen kwamen opdagen en ook in de pers werd Core goed onthaald. “Het is sowieso een meerjarenplan", zegt Wilmsen. “Maar zowel van de artiesten als de aanwezigen kregen we vooral positieve reacties. Het is duidelijk dat iedereen festivals heeft gemist.”