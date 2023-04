‘Woody, ik kende je vader’: waarom acteurs Matthew McConaughey en Woody Harrelson vermoeden dat ze halfbroers zijn

In de podcast Let’s Talk Off Camera van actrice en talkshowhost Kelly Ripa, onthult acteur Matthew McConaughey dat Woody Harrelson en hij mogelijk broers zijn. De moeder van McConaughey zou intiem zijn geweest met de vader van Harrelson. Al waren er volgens de acteur al langer gelijkenissen te zien, zo is te lezen in The Guardian.

“Weet je, waar ik begin en waar hij eindigt, is altijd al een troebele lijn geweest”, reageert de 53-jarige acteur. “En dat is een deel van onze bromance, toch? Mijn kinderen noemen hem oom Woody. Zijn kinderen noemen mij oom Matthew. En mijn familie dacht vaak dat ik het was op oude foto’s van hem. En andersom.”

Het acteursduo was samen in Griekenland, toen ze aan de praat raakten over hun families. “En mijn moeder was erbij, en zij zei: ‘Woody, ik heb je vader gekend.’ Iedereen was zich bewust van de ondertoon. Het was een beladen K-N-E-W.” Deze uitspraak motiveerde hen om dieper in hun familiegeschiedenis te duiken. “We ontdekten dat Harrelsons vader op verlof was in dezelfde tijd dat mijn vader en moeder in hun tweede scheiding lagen”, aldus McConaughey.

Mogelijk dezelfde vader

Harrelsons vader, Charles, was een huurmoordenaar die in 1960 werd veroordeeld voor een gewapende overval. In 1973 werd hij opgesloten voor moord en na vijf jaar vrijgelaten wegens goed gedrag. In 1981 kreeg hij levenslang voor de moord op een kantonrechter. Ook beweerde Harrelsons vader John F. Kennedy te hebben vermoord. Hij stierf in 2007 in de gevangenis.

McConaughey en Woody Harrelson bespreken nog of ze daadwerkelijk een DNA-test gaan doen. “Kijk, het is een beetje makkelijker voor Woody om te zeggen: ‘we gaan het doen’, want wat zit er voor hem in?”, zegt McConaughey. Voor hemzelf voelt het als een groter risico, omdat hij er dan mogelijk achterkomt dat hij eigenlijk een andere vader heeft. “Er staat bij mij iets meer op het spel.”

McConaughey en de 61-jarige Harrelson hebben elk twee broers. Ze verschenen samen in de serie HBO-serie True Detective. Binnenkort zullen ze opnieuw samenwerken, in een Apple TV+-comedyshow genaamd Brother from Another Mother, waarin ze fictieve versies van zichzelf spelen. Er is nog geen releasedatum vastgesteld.