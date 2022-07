Wonderlijke werelden: water, gezin en uitgeverij. De boeiendste nieuwe boeken

Aan de kustlijn

Een boek dat aan de zeelijn staan tot een unieke ervaring maakt. Want waar letten we echt op als we aan de branding postvatten, bij eb en vloed? Adam Nicholson, bekend Brits natuurschrijver én de kleinzoon van Vita Sackville-West, positioneert zich aan de rand van een zelfgemaakte poel tussen de rotsen, turend naar een wonderlijke wereld. Bij hoogwater raakt de poel vol sprankelend leven én strijd. Er zijn de anemonen of de opofferingsgezinde alikruiken die het leven van hun oudere soortgenoten willen redden. En er is de o zo tergend trage maar tedere krabbenseks. Nicolson neemt ons vervolgens mee naar de ruige Schotse rotskust, niet vies van enige lyriek.

Adam Nicolson, De zee is niet van water, Leven tussen de getijden, Atlas/Contact, 416 p., 24,99 euro (vertaler Nico Groen)

Verstikkend gezin

Het gaat niet goed met de vijftienjarige Lea. Tegen alle adviezen van dokters in, tronen haar ouders haar mee op vakantie naar Noorwegen. Wanneer het gezin een ongeluk krijgt en dreigt te moeten terugkeren, gaat Lea’s broer ervandoor. Debutante Jante Wortel zet het spotlicht op de verstikkende dynamiek van een gezin. Kun je iemand helpen die zichzelf dwangmatig kapotmaakt?

Jante Wortel, Weerlicht, Das Mag, 22,50 euro.

Uitgeversmemoires

Afzwaaiend Podium-uitgever Joost Nijsen blikt terug op zijn 25-jarige loopbaan waarin hij onder meer Ronald Giphart, Kluun, Arjen Lubach en Gerda Blees ontdekte. Nijsen vertelt in Uitgeversgeluk evengoed over successen als over teleurstellingen én over de toenemende druk van het geldgewin. En moet een uitgever voor een schrijver als familie voelen?

Joost Nijsen, Uitgeversgeluk, uitgeverij Podium, 208 p., 20,99 euro.

(Dirk Leyman)