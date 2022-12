Wolven, moppen en Polen: dit zijn de beste voorstellingen van het moment

Voorjaar

Met Who’s afraid of Virginia Woolf?, hun afstudeervoorstelling aan het KASK in Gent, haalden vijf jonge acteurs/makers meteen Het Theaterfestival. De vijf verenigden zich nadien in Wolf Wolf, een gezelschap dat “op een brutale doch respectvolle, tegemoetkomend-schadelijke manier met repertoire” om wil gaan. Nu zetten ze hun tanden in Frühlings erwachen (1891) van de Duitse ­auteur Frank Wedekind. Het coming-of-ageverhaal gaat over studenten die repeteren voor een schoolvoorstelling en daarbij elkaar ontdekken, de wereld en alles wat daarbij komt kijken. Een klassieker wordt zo omgeturnd tot een hedendaags verhaal.

Voorjaarsontwaken, Leietheater, Deinze, 10/12

Goede grappen

Jasper Posson was al finalist van Humo’s Comedy Cup, stond in het voorprogramma van Alex Agnew en schreef moppen voor De slimste mens ter wereld. Nu heeft hij zijn eigen voorstelling klaar. Posson is “klaar om de schouwburgen te bespelen met zijn goed geschreven grappen vol originele wendingen”, oordeelde onze man.

Jasper Posson, Vastbenoemd, De Brouckere, Torhout, 10/12 en op tournee

Poolse stemmen

De Poolse literatuur is weinig bekend, maar met zes Nobelprijzen is Polen een literaire grootmacht. Poolse stemmen zet zes schrijvers op het podium, waaronder de in Brussel residerende Grazyna Plebanek en de vlot Nederlands sprekende Maja Wolny. Na hun voordracht gaan ze in gesprek met de Belgisch-Poolse schrijfster en filosofe Alicja Gescinska.

Poolse stemmen, Theater ARSENAAL/LAZARUS, 11/12