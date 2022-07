Witheet, bitterzoet en voelbaar angstig: dit zijn onze albums van de week

Viagra Boys - Cave World ****

Hondsdolle gitaren, een withete saxofoon en stuwende ketelslagerij. Elektropunk die de plak van je tanden davert. Jason Williamson van Sleaford Mods die opduikt in ‘Big Boy’. De postpunk van Viagra Boys klonk zelden zo eclectisch, maar evengoed zo woest en energetisch als hun liveshows. Met ADHD-disco stuitert frontman Sebastian Murphy als een kleuter op karamel tussen teksten over de evolutietheorie, idiote complotten over microchips in coronavaccins en de val van beschaving. Viagra Boys nemen een loopje met paranoia en alle andere gekkies van het ondermaanse. Viagra voor hoofd en benen.

James Righton - Jim, I’m Still Here ****

Ook zijn tweede soloplaat nam de Britse songwriter James Righton op met Stephen en David Dewaele van Soulwax. Oh, en hij mocht de zeldzame GX-1-synthesizer gebruiken van Benny Andersson van ABBA, doch dit terzijde. Geen Zweedse softpop op Jim, I’m Still Here, wél prachtig gestileerde elektrosongs à la New Order, Japan en The Human League. Righton zingt over zijn vrouw (actrice Keira Knightley), zijn kinderen en een vriend die hij aan covid verloor. Ultrapersoonlijke thema’s dus, verpakt als bitterzoete popsongs, geproduceerd met een uitzonderlijk fingerspitzengefühl. Een delicatesse.

Wu-Lu - LOGGERHEAD ***

“I used to live in South London/ There’s not much of it left”, zo gromt Miles Roman-Hopcraft nijdig in ‘South’, te midden van verknipte hiphopbeats en loeiende noiserock. Gentrificatie, existentiële angsten, maatschappelijke onrust: onder Wu-Lu’s groovy triphop broeit dystopische horror die zijn Warp-debuut pikzwart kleurt. De paranoia wordt bijna tastbaar in de undergroundrock van ‘Times’, alwaar Morgan Simpson van black midi hoekige drums neerpoot. In de grimmige vertolkingen van Roman-Hopcraft huizen dan weer echo’s van Tricky, Ghostpoet en Young Fathers. Lachebekjes mogen zich onthouden.