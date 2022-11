‘Winteruur’ is als een heerlijke oase voor het slapengaan

Ik mocht naar iemand kijken die een gedicht voorlas en die er daarna met de gastheer van het televisieprogramma over filosofeerde. Men schonk mij tijd en ruimte om zulks mee te maken. Gek. Men gunde de presentator en zijn gast zowaar een oase, zo’n dikke tien minuten lang, vlak voor het slapengaan. Daar werd nog steeds zendtijd voor vrijgemaakt. Buiten raast de wereld op z’n smerigst. Binnen kijken we naar poëzie. Zo kinderlijk hartverwarmend Winteruur sust en troost, zo bedrieglijk en onwerkelijk voelt het vandaag aan.

Iedereen loopt scheef na corona. Kunnen we alsjeblieft stoppen met elkaar wijs te maken dat alles weer oké is? We zijn banger dan voordien. Ik ken iemand die alleen nog maar telewerkt. Hij is van zijn collega’s vervreemd. Ik ken iemand die geen handen meer schudt en alleen maar vuistjes uitdeelt. Poetin is een psychopaat met de vinger aan de rode knop. Trump komt terug. Woke is uitgehold. De herfst is te warm. De verwarming bleef vannacht op 19 graden staan en nu voel ik me schuldig.

Delphine Lecompte koos een gedicht van Rogi Wieg. Het klonk als een afscheidsbrief na een trosje magic mushrooms. Lecompte kwam verfrissend sereen over. De beklemming in Wiegs tekst is haar niet vreemd. Denk ik. De humor evenmin. Wim Helsen zat erbij te grinniken. Dat sierde hem. Hij en Lecompte walsten koddig schuifelend om de woorden heen en namen er hun tijd voor. Rogi Wieg tuimelde zeven jaar geleden op eigen initiatief de zwartste oneindigheid in.

“Domme mensen zijn de gevaarlijkste mensen”, zo citeerde de acteur Jonas Vermeulen de Italiaanse historicus Carlo M. Cipolla. Wim Helsen liet Vermeulen Cipolla’s levenswijsheid uitkammen, als een scholier die na school een balletje trapt op een leeg voetbalveld. Daar was tijd en ruimte voor. Ook vandaag, anno 2022. Iets niet doen omdat het dom zou kunnen zijn is best wel slim, zo meen ik te hebben geleerd van Cipolla.

De wetten van de menselijke stupiditeit zijn mij niet vreemd. Ik heb dan ook De wetten van de menselijke stupiditeit, het boek waaruit Vermeulen zijn fragment puurde, op mijn leeslijstje gezet. ’t Wordt vast een fraai kerstgeschenk. Ik ken veel mensen die ik het kan schenken. Vooral mensen die het in dank zullen aanvaarden. Dat soort mensen noem ik vrienden.

In het dagelijkse leven mis ik gesprekken tussen wildvreemden zoals je die in tv-programma’s voor zogenaamde meerwaardezoekers vindt. Tussen mensen die zich veilig wanen en het achterste van hun tong laten zien. Ik mis mensen die het zacht met elkaar oneens zijn. Of iemand die hen diets maakt dat ze interessant zijn, ondanks hun twijfels. Waar kun je een Wim Helsen bestellen?

Wim Helsen was de voorbije week altijd gracieus. En genereus. Ook bij de schrijfster Lale Gül die een tekst voorlas van een anonieme Iraanse vrouw. Een hunkering naar vrijheid. Ondanks de doodsangst. Toen brak Winteruur uit zijn knusse cocon. Ik denk dat ik op dat moment de beklemming van alledag plots weer in alle heftigheid voelde gieren. Ik vermoed dat ik opgelucht ademhaalde. Mijn lichaam is gewend geraakt aan de onrust. Ik wil meer tijd en ruimte. Ik wil een oase.