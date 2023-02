Winnie de Bloeddorstige: schattig beertje blijkt afzichtelijk monster in nieuwe horrorfilm

De lieve beer Winnie de Poeh en zijn kornuiten verloren begin vorig jaar hun bescherming door het auteursrecht. Regisseur Rhys Frake-Waterfield zag zijn kans schoon en maakte er een horrorversie van, tot afschuw van Poeh-liefhebbers overal ter wereld. Een slechte lowbudgetfilm, maar wel eentje die zo slecht is dat hij weer goed wordt.

Winnie de Pooh (‘Winnie de Poeh’ in de Nederlandse vertaling), Piglet (‘Knorretje’), Christopher Robin (‘Janneman Robinson’) en andere bewoners van het Hundred Acre Wood (‘Honderd Bunderbos’) keren deze maand terug naar het grote scherm. Maar verwacht vooral geen heerlijke animatie, grappige liedjes en hartverwarmende taferelen vol jeugdige onschuld en verbeelding. De nieuwe film is totaal ongeschikt voor kinderen: het is een gore, in bloed gedrenkte liveactionvertelling die zo uit een nachtmerrie kan komen, met een prominente rol voor een psychopatenpaar dat gruwelijke moorden pleegt.

Wie die schurken zijn? Pooh en Piglet zelf. De ‘beer met een heel klein beetje verstand’ is uitgegroeid tot een reusachtig hologig monster met een sinistere maffe grijns op zijn gele siliconen gelaat gebeiteld. Zijn trouwe metgezel is geen miniatuurvarkentje meer, maar heeft de tanden en de snuit van een ever. En wat de beminnelijke humeurige Eeyore (‘Iejoor’) betreft: die is doodgehamerd.

De titel? Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Nee, Disney is het spoor niet bijster. Wat het bedrijf wél kwijt is, zijn de exclusieve rechten op sommige van zijn meest geliefde personages. Op 1 januari 2022 verliep het copyright op Winnie-the-Pooh, het boek van A.A. Milne uit 1926. Het kwam zo in het publieke domein terecht, waardoor Pooh en zijn vrienden zowat voor het grijpen waren.

Winnie the Pooh: Blood and Honey is het speelfilmdebuut van Rhys Frake-Waterfield. Wat tot dusver is uitgelekt van beelden wordt druk besproken op het internet, en vaak is de strekking: het is zo slecht dat het goed wordt. “Ik heb het hele filmpje lang in een stuip gelegen”, was het commentaar van Reddit-gebruiker SweetPinkSocks op de trailer. “Het gaat verschrikkelijk zijn maar… ik moet het zien.” Op de officiële IMDB-lijst van films waarnaar het hardst wordt uitgekeken in 2023 staat deze Winnie the Pooh op 2, na Barbie van Greta Gerwig.

Maar de hype gaat gepaard met even grote verontwaardiging op de sociale media. Frake-Waterfield krijgt een lawine van berichten – ja, ook doodsbedreigingen – over zich heen omdat hij de geest van kinderen bederft en zelfs mensen hun kindertijd ontneemt. “Verpest alstublieft onze onschuldige herinneringen aan onze kinderjaren niet”, schrijft Kelia Chaquetta op Instagram. “Het lijkt wel dat we opzettelijk manieren zoeken om meer kwaad dan goed in de wereld te pompen.”

Tijdens een videogesprek zegt Frake-Waterfield: “Ik ga van 7 miljard mensen hun kindertijd afpakken.” En daarna: “Grapje.”

Een paar jaar geleden werkte Frake-Waterfield nog als bedrijfsstrateeg voor een energie-multinational in het Verenigd Koninkrijk. Hij gaf zijn baan op en ging aan de slag in de filmbranche – beeldeffecten, setontwerp, cinematografie – om uiteindelijk zijn talent voor produceren te ontdekken. In een beetje meer dan een jaar tijd produceerde hij 25 films voor dvd, met titels als Dinosaur Hotel, Croc en The Area 51 Incident.

Toen kwam hij tot het besluit dan hij dan evengoed kon gaan regisseren. Hij was een horrorfan, zij het niet van de verheven soort. Hij wilde de stuipen op het lijf jagen, choqueren, misselijk maken. Hij had alleen nood aan een sterke marktgerichte insteek. Zoals hij zelf uitlegt: “Horror heeft een haak nodig.”

Texas Chain Saw Massacre

Toen hij hoorde dat Winnie de Pooh niet meer onder copyright lag, kreeg hij een gruwelijk goede ingeving. Wat zou de aandacht van het publiek meer vangen dan een verhaal waarin de verstrooide beer aantreedt in een soort The Texas Chain Saw Massacre? Het hele idee klikte in elkaar als een feilloos opgestelde berenval. En de gestoorde aantrekkingskracht, zegt Frake-Waterfield, is net “dat je het gevoel hebt dat dit totaal niet hoort”.

Frake-Waterfield had in zijn kindertijd geen bijzondere band met het personage of de verhalen. Voor de film las hij het originele boek van Milne dus voor de eerste keer. Hij verdiepte zich ook in auteursrecht, waardoor hij erachter kwam dat in dit geval alles wat na 1926 verscheen verboden terrein was. Een van die dingen was het rode T-shirt van Pooh. Ook Tigger (‘Teigetje’) was geen optie, omdat die pas in The House at Pooh Corner uit 1928 zijn opwachting maakte. Pas in 2024 is het personage vrij beschikbaar.

“Ik ben geen advocaat. Wetgeving over parodiëring en merkbescherming gaan mijn petje te boven”, zegt hij. “Maar ik weet wel dat alles kan als iets eenmaal publiek bezit wordt.”

Al is er wel een addertje onder het gras. Disney bezit nog altijd de rechten op de personages. Als andere partijen dan Disney Pooh en zijn vrienden gebruiken, dan mag zeker niet de misvatting ontstaan dat dat van Disney komt.

“Copyright draait in wezen om producten van creatieve arbeid, terwijl het merkenrecht gebruikt wordt om goederen en diensten te definiëren die afkomstig zijn van een specifieke bron”, zegt Aaron J. Moss, een advocaat gespecialiseerd in auteurs- en merkenrecht. “Zolang de nieuwe film alleen materiaal gebruikt dat zich in de publieke sfeer bevindt, kan Disney niet schermen met het auteursrecht. Maar Disney kan wel met het merkenrecht zwaaien als de film op zo’n manier in de markt gezet wordt dat het lijkt alsof hij van Disney komt of met de goedkeuring van Disney gemaakt is.”

Niet dat dat gevaar groot is bij deze film. In de nieuwe vertelling groeit Christopher Robin op en gaat hij naar de universiteit, waardoor Pooh, Piglet en de anderen alleen achterblijven. Wanneer hij als jongeman terugkeert naar de plek waar hij is opgegroeid, in het gezelschap van zijn lief, stelt hij vast dat de gewelddadige instincten het hebben overgenomen bij zijn vroegere vrienden, en dat ze sadistische moordenaars zijn geworden. En de beste vrienden van weleer zijn nu verwikkeld in een gevecht op leven en dood.

Op andere manieren volgt de film weer wel het oude bronmateriaal. Zo is Pooh echt verlekkerd op honing.

Frake-Waterfield schreef het scenario en deed vooral zijn uiterste best om de sterfscènes zo gruwelijk mogelijk te maken. Daar komen onder meer foltering, onthoofding en een vleesmolen aan te pas. Een van de grote inspiratiebronnen van de regisseur was Wrong Turn, de horrorfranchise die wordt bevolkt door misvormde kannibalen.

De poten van Pooh in de film zijn mensenhanden in rubberen handschoenen. Om duidelijk te zijn: deze Pooh en Piglet zijn geen gemaskerde seriemoordenaars. Het is angstaanjagender dan dat: ze zijn eigenaardige hybride wezens, half dier, half mens, van onbekende origine met een bovennatuurlijk lijkende vorm van onverwoestbaarheid.

Duidelijk fictioneel

De film werd in de loop van een paar dagen opgenomen in Ashdown Forest in Sussex, het decor dat de inspiratie vormde voor het Hundred Acre Wood. Amber Doig-Thorne, die een van de personages speelt die door Pooh geterroriseerd worden, las de boeken als kind en had ook de speeltjes. Gekidnapt en de stuipen op het lijf gejaagd worden door een levensgrote versie van de beer, die kwakken honing in haar ogen slingerde, was op zijn zachtst gezegd enigszins vreemd. “Ik had nooit gedacht dat ik een van de favoriete figuren uit mijn jeugd nog ooit iemand zou zien onthoofden of moedwillig over een vrouw zou zien rijden met een auto”, zegt ze.

Winnie the Pooh: Blood and Honey maakte zo veel los in het begin dat de cast en de crew nadien weer samenkwamen om sommige scènes opnieuw op te nemen. Er kwamen meer mensen om, en sommige moordpartijen werden nog extremer. Aanvankelijk was het de bedoeling de film uitsluitend op dvd uit te brengen, maar nu komt hij dus ook in de zalen. In januari kwam hij in Mexico uit, waar hij al 1 miljoen dollar in het laatje bracht.

Wat de criticasters op het internet betreft, is Frake-Waterfield een beetje verbouwereerd. “Ik heb echt moeite met die manier van kijken”, zegt hij. “De enigen die deze film gaan zien, zijn volwassenen die daar bewust voor kiezen. Ik heb ook moeite met het idee dat je door iets wat duidelijk fictioneel is te zien iets doodt in hun geest. Er gebeuren wel ergere dingen in de wereld.”

Er werd al een sequel aangekondigd, waaruit mag blijken dat Pooh best weleens de volgende Freddy Krueger of Michael Myers kan worden. Frake-Waterfield is ook enthousiast over het horrorpotentieel van andere personages in de verhalen, zoals Rabbit (‘Konijn’) en Owl (‘Uil’). Maar, geeft hij aan, misschien blijft zijn volgende horrorescapade wel weg van auteursrechtenopportunisme. “Misschien doe ik het wel samen met Disney.”

Winnie the Pooh: Blood and Honey is nu te zien in de cinema.

© The New York Times