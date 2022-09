‘Willen jullie geannexeerd worden door Nederland?’: Arjen Lubach gaat viraal met referendum in Rusland

Het Nederlandse satirische programma ‘De Avondshow met Arjen Lubach’ zoomde woensdagavond in op onder meer de speech van de Russische president Vladimir Poetin eerder die dag, waarin hij een gedeeltelijke mobilisatie aankondigde.

“Daarnaast heeft Poetin ook iets leuks bedacht”, aldus Lubach. “Van 23 tot 27 september is er een referendum georganiseerd, maar - opmerkelijk detail - dat wordt niet in Rusland georganiseerd maar in Oekraïne.” In de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne - bezette delen in de regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja - zijn inderdaad referenda aangekondigd, waarbij de inwoners voor of tegen inlijving door Rusland kunnen stemmen.

‘Dat kunnen wij ook’

“Holy shit", analyseert de Nederlander. “Eerst heeft hij ze gebombardeerd, toen de pro-Oekraïense bewoners verjaagd of vermoord, en nu gaat hij aan de rest vragen: ‘willen jullie bij Rusland horen?’ Hij regelt een referendum in een land dat niet van hem is. Dat kan niet! En als het wel kan... Nou, dan kunnen wij dat ook.”

In een gesmaakt satirisch filmpje wordt vervolgens een referendum aangekondigd waarbij de Russen mogen kiezen: of ze graag door Nederland geannexeerd willen worden? De voice-overstem strooit alvast met argumenten die de Russen moeten overtuigen voor hún Nederland te kiezen. Hilarisch, oordelen velen:

Bekijk het volledige fragment hier: