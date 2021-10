Willem Verbeeck brengt eerste fotoboek uit: ‘Ik ben geïnteresseerd in het alledaagse’

De Amerikaanse Belg Willem Verbeeck (22) kiest resoluut voor analoge fotografie, maar bereikt zijn publiek vooral via sociale media. In zijn eerste fotoboek On the Sunny Side of the Street brengt hij werk van de afgelopen vier jaar samen.

“Ik zal niet naar IJsland reizen voor een foto, noch zal ik de wildste dieren opzoeken. Ik ben geïnteresseerd in het alledaagse.” Hij is nog jong, maar Willem Verbeeck weet goed wat hij in een foto wil, en dat is vooral niet het exotische waar veel landschapsfotografie zich juist wel ‘schuldig’ aan maakt.

Liever richt Verbeeck zijn lens op de omgeving direct rondom zich. Dat is vooral in de Verenigde Staten, waar hij sinds zijn achtste woont, maar soms ook op ­familiebezoek in België.

Het zijn beelden van een verkeersbord, een stukje natuur langs de weg of het interieur van een restaurant. Alledaags, maar nooit saai. Telkens is er iets dat het tafereel doet oplichten. “Ik ga steeds op zoek naar een moment”, zegt hij. “Dat kan iets simpels zijn, zoals de manier waarop het licht op een huis of een boom valt.”

Via YouTube neemt Verbeeck ­honderdduizenden mensen mee op die zoektocht. Opvallend, want de fotograaf werkt zo goed als uitsluitend met analoge film. “Het is vooral het proces daarin dat mij aantrekt”, zegt hij. “Tegenwoordig kan iedereen dankzij de software in een iPhone zelf foto’s maken. Maar met een film­camera moet je zelf nadenken hoe je een foto opstelt en welke belichting je wilt. Met 36 foto’s per rolletje ben je ook gelimiteerd. Het dwingt je stil te staan en op zoek te gaan naar wat je precies wilt.”

