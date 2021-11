Wil je (weer) vaker in een boek duiken? Zo maak je van lezen een gewoonte

Zou je graag wat vaker in een boek willen duiken, maar komt het er niet van? We zetten een aantal tips op een rij om van lezen een gewoonte te maken.

Méér lezen: het staat bij velen op het lijstje van goede voornemens, meestal net onder vaker bewegen en gezonder eten. Op de populaire boekenapp Goodreads gaan mensen heuse ‘reading challenges’ aan, waarbij het doel is om een zelfopgelegd aantal boeken binnen een jaar te lezen.

Een mooi streven, maar waar haal je de tijd vandaan? Voor iedereen die een reading challenge is aangegaan, of de mensen die gewoon wat vaker een boek zouden willen lezen, zetten we een aantal tips op een rij om je boekenconsumptie te verhogen.

Wees geen snob

Lees geen boeken enkel omdat je (of men) vindt dat je ze gelezen móét hebben. Zoals gezegd: te weinig tijd, te veel boeken. Zonde om de tijd die je hebt, te besteden aan boeken die je eigenlijk maar niks vindt. Dus beschouw die honderd-boeken-die-je-gelezen-moet-hebben-voor-je-doodgaat-lijstjes niet als een gebod, maar hooguit als inspiratiebron. Lezen moet geen huiswerkopdracht zijn, want dan ben je voor je het weet weer ingelogd op je Netflix-account.

In het verlengde daarvan: laat je ook niet gijzelen door een dikke pil. Als je na tweehonderd pagina’s moet concluderen dat een boek toch niet is wat je hoopte, stop er dan mee. Dat lijkt misschien zonde van de tijd die je al in het boek geïnvesteerd hebt, maar daar staan de zeeën van tijd tegenover die je wint nu je je niet meer door de overige vierhonderd pagina’s heen hoeft te worstelen.

Voor wie teleurstellingen wil voorkomen stelt Volkskrant-columnist Aleid Truijens bij het kiezen van een boek de volgende lakmoesproef voor: pak een onbekend boek en lees een paar pagina’s. “Ben je niet één keer getroffen door een scherp inzicht, een bijtende typering of een ontroerende observatie, leg het dan weg.”

Creëer een leesritueel

Door de vele verplichtingen des levens en de moordende concurrentie van Netflix en telefoon, is het moeilijkste aan lezen misschien nog wel: simpelweg dat boek openslaan en beginnen. Maak tijd door een dagelijks leesritueel te creëren. Elke dag op een vaste tijd en vaste plek. Bijvoorbeeld tijdens het forenzen. Of in bed, een half uur voor het slapen gaan.

Neem een bibliotheekabonnement

Niet alleen wordt lezen een stuk goedkoper met een bibliotheekabonnement, de deadline van de inleverdatum vormt ook een stevige stok achter de deur om daadwerkelijk aan het lezen te slaan.

Luister naar audioboeken

Het grote voordeel van audioboeken is dat je er verhalen mee tot je kunt nemen op momenten die je eerder niet aan literatuur besteedde. Tijdens het autorijden of het dagelijks rondje hardlopen bijvoorbeeld

Volg geen snelleescursussen

Er worden (al dan niet online) volop cursussen snellezen aangeboden. Gemiddeld leest een volwassene ongeveer 300 woorden per minuut. Sommige cursussen beloven deze snelheid met maar liefst het tienvoudige te verhogen. Dat klinkt als een droom; met 3.000 woorden per minuut zou het lezen van Oorlog en Vrede ongeveer net zo lang duren als het kijken van een lange speelfilm.

Maar helaas blijft het ook een droom, vertelt onderwijsonderzoeker Gesa van der Broek: “Snelleestheorieën doen allerlei pseudowetenschappelijke beloftes en de onderbouwing met onderzoek is vaak nogal mager. Ze beloven dus helaas meer dan ze waar kunnen maken.”

Sluit je aan bij een leesclub

Leesclubs maken van lezen iets wat het normaal gesproken niet is: een sociale activiteit. Dat brengt meer verdieping. Bovendien garandeert deelname aan een leesclub ook voldoende sociale druk om daadwerkelijk dat boek erbij te pakken.