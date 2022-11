Wijzigt nieuwe seizoen ‘The Crown’ perceptie van Britten? ‘De serie geeft me de kriebels’

Sinds Netflix in 2016 begon met het uitzenden van The Crown, hebben de republikeinen de wind in de rug in het Verenigd Koninkrijk. Heeft de druk besproken reeks er mee voor gezorgd dat de steeds meer Britten de monarchie weg willen?

Een week geleden kwamen Finna Ayres en Matt Turnbull bij elkaar in de Londense woning van Ayres en deden ze iets wat hun vrienden uitermate choquerend hadden gevonden: ze bekeken het jongste seizoen van The Crown, een Netflix-reeks over de wederwaardigheden van de Britse koninklijke familie.

Ayres (80), een gepensioneerde architect, en Turnbull (35), een merkenstrateeg, zijn lid van Republic, een organisatie die streeft naar de afschaffing van de Britse monarchie, ten voordele van een verkozen staatshoofd. Ze zijn geen van beiden fan van de reeks, maar wilden bij wijze van experiment best eens kijken.

En omdat de ervaring hen mogelijk erg op de proef zou stellen, had Turnbull twee sixpacks bier meegebracht om de avond door komen. “Als ik dan toch een hagiografie van de koninklijke familie binnenkrijg, heb ik smeermiddel nodig”, zei hij.

Een paar minuten ver in de eerste aflevering komt Dominic West in beeld, die prins Charles speelt. “Die vind ik wel goed”, zegt Ayres. Ze noemt hem “lekker”. “Jammer dat hij zijn reputatie besmeurt door prins Charles te spelen”, zegt ze.

En zo blijven Ayres en Turnbull een halfuur lang schalkse commentaar geven, tot ze bij een scène komen waarin koningin Elizabeth (Imelda Staunton) een gesprek heeft met John Major (Jonny Lee Miller), de Britse premier in het grootste deel van de jaren 90. Ze vraagt hem of de Britse belastingbetaler de renovatie van haar jacht kan betalen. Tijdens de scène legt Turnbull zijn handen op zijn gezicht en kijkt hij door zijn vingers. “Mijn god, ik voel me misselijk”, zegt hij.

Matt Turnbull en Finna Ayres, allebei antimonarchisten kijken samen naar het vijfde seizoen van 'The Crown'. Beeld NYT

Als Major geneigd lijkt het verzoek om financiële steun in te willigen, voelt Turnbull woede opborrelen. “Dit is precies zoals ik me de koninklijke familie voorstel”, zegt hij. Volgens hem kosten de royals de Britten elk jaar honderden miljoenen ponden. De serie “geeft me de kriebels”, zegt hij. Waarna hij naar de keuken stapt om nog een biertje te halen.

Afschaffing

Sinds The Crown in 2016 voor het eerst op het scherm kwam, is in Groot-Brittannië de animo voor de afschaffing van de monarchie ten voordele van een verkozen staatshoofd stelselmatig gegroeid – van 17 procent in 2016 tot 22 procent in mei dit jaar, volgens een peiling van het marktonderzoeksbedrijf Ipsos.

Pauline Maclaran, hoogleraar aan Royal Holloway (University of London), die een boek schreef over de monarchie en consumentencultuur, zegt dat nog geen academisch onderzoek werd verricht over een verband tussen The Crown en die wijzigende opinie. Maar volgens haar zijn er wel indicaties dat de serie de perceptie van sommige mensen beïnvloed heeft.

In de eerste jaargangen van de reeks werd koningin Elizabeth II, die in september overleed, geportretteerd als iemand met wie je je kon identificeren, zegt Maclaran. Veel jonge mensen zeiden dan ook tegen journalisten dat dat de reden was waarom ze sympathie voor haar voelden.

Maclaran wijst erop dat de portrettering van Charles complexer is, vooral gezien zijn veelbesproken relatie met zijn eerste vrouw, Diana. Dat kan mensen tegen hem opgezet hebben. De nieuwe reeks “had op geen slechter moment kunnen komen” voor de nieuwe koning, Charles III.

Het nieuwe seizoen maakt in Groot-Brittannië in elk geval wel kritiek los op de wijze waarop de royals worden geportretteerd. Ex-premier Major deed de serie vorige maand tegenover de krant The Mail on Sunday af als “een hoop kwaadaardige onzin”, omdat ze insinueerde dat Charles bij hem gelobbyd had om het aftreden van de koningin te steunen. Actrice Judi Dench legde er nog een laag kritiek bovenop met een brief aan The Times of London waarin ze schreef dat de gefictionaliseerde scènes in The Crown “op gruwelijke wijze onrecht aandoen aan de betrokken mensen en het instituut waar ze voor staan”.

In dat klimaat zou je verwachten dat de Britse republikeinen wat blij zijn met de terugkeer van The Crown. Graham Smith, CEO van Republic, heeft in elk geval het gevoel dat het nieuwe seizoen zijn beweging ten goede zal komen, vooral als ze royals afschildert als koud en wereldvreemd. Zijn organisatie heeft inmiddels 4.500 betalende leden, en sommige nieuwe leden vertelden hem dat The Crown hen over de streep trok om lid te worden. Hij zegt dat klachten over de accuraatheid van de reeks drogargumenten zijn van royalisten.

Beeld NYT

Volgens Smith heeft de groeiende populariteit van het republicanisme meer te maken met recente schandalen waarbij de monarchie betrokken was, zoals de beschuldiging van verkrachting ten aanzien van prins Andrew en de stormachtige scheiding van prins Harry en zijn vrouw Meghan met de koninklijke familie. Hij vermoedt dat zulke gebeurtenissen het respect voor het instituut aangetast hebben.

Smith denkt ook dat sommige mensen zich bij de berichtgeving over de uitvaart van koningin Elizabeth in september afvroegen waarom een overlijden in één familie zoveel meer aandacht krijgt. In de maand van de uitvaart kreeg Republic ongeveer 70.000 pond (80.500 euro) binnen van donoren, wat Smith “een aanzienlijke som” noemt voor een relatief kleine organisatie (vorig jaar sprokkelde Republic in totaal ongeveer 170.000 pond aan giften).

Status

In de aanloop naar de kijksessie van The Crown vertelden Ayres en Turnbull hoe zij bij het republicanisme terecht waren gekomen, en dat had voor geen van beiden iets met een tv-reeks te maken. Ayres zei dat haar visie ontstond bij een welbepaalde gebeurtenis in de jaren 70, toen de moeder van Elizabeth een bezoek bracht aan de school van haar kinderen. De school kende specifieke ruimtes toe aan leerkrachten, ouders en poetspersoneel. Iedereen kreeg zo een status opgespeld. Daarna, zag Ayres, schuifelde de Queen Mother, die in 2002 overleed, wat rond en vertrok ze weer.

“Het was obsceen hoe onze gemeenschap werd opgedeeld”, zei Ayres, terwijl de Queen Mother “werd afgeschermd als een kostbaar voorwerp”.

Diezelfde dag nog werd Ayres een republikein. Sindsdien verzamelt ze pamfletten tegen de monarchie, die vaak gaan over wat het koningshuis de Britten kost. En ze heeft een collectie satirische prentkaarten over de koninklijke familie.

Turnbull vertelde dat zijn bekering tot het republikanisme geleidelijker tot stand kwam. Langzaamaan begon hij te beseffen dat het fout is de ene familie hoger te plaatsen dan de andere. “Op school werd ons aangeleerd dat de democratie de kostbaarste maatschappelijke waarde is, en dan wordt je eigen staatshoofd niet eens verkozen”, merkte hij op. De reactie op de dood van Diana in 1997 verscherpte dat gevoel. Turnbulls moeder weende langer voor Diana dan “voor sommige familieleden”, zei hij.

Relevantie

Terwijl de twee fragmenten van de reeks bekijken, gaan hun emoties wild tekeer. Bij een aflevering genaamd ‘The Way Ahead’, waarin Charles voorgesteld wordt als een prins die moeite doet om de monarchie te moderniseren en die een vzw opricht om jongeren in achtergestelde gebieden te ondersteunen, weet Ayres niet wat ze ziet. “Dit is je reinste propaganda!”, zegt ze. Bij een andere scène, waarin Charles de koningin aanspreekt met “mummy”, barst ze in lachen uit. “Geen enkel kind van mij heeft me na zijn tiende nog mummy genoemd”, schatert ze.

Dit seizoen van The Crown is het eerste waarin plotlijnen ontwikkeld worden waarin de monarchie zwaar ter discussie wordt gesteld en Charles en anderen piekeren over de relevantie van het instituut. De laatste aflevering begint zelfs met een fragment van een televisiespecial uit 1997, Monarchy: The Nation Decides, waarin kijkers konden stemmen voor of tegen het behoud van de monarchie (2,6 miljoen mensen stemden, van wie 34 procent meldde dat ze niet wilden dat de koningin nog over hen heerste).

Tijdens de aflevering wordt ook Diana (Elizabeth Debicki) in beeld gebracht, die herhaaldelijk zelf inbelt om te stemmen voor de afschaffing van de monarchie. Ayres moet erom lachen. Maar Turnbull lijkt verrast.

“Is dat echt gebeurd?”, vraagt hij zich af. Hij wist niet dat nog maar 25 jaar geleden de Britse tv zo openlijk over de mogelijkheid van een republiek debatteerde.

Maar ook al vielen er leuke verrassingen te noteren, toch zijn beiden achteraf duidelijk over de vraag of ze nog eens naar The Crown gaan kijken: “Geen sprake van”.

“Ik heb wel betere dingen te doen”, zegt Ayres.

© The New York Times