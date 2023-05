Wiens koningin? Netflix en Egypte ruziën over Afrikaanse Cleopatra

Met de keuze voor een actrice van gemengde afkomst voor de rol van Cleopatra heeft Netflix zich de woede van de Egyptenaren op de hals gehaald. Zij nemen het niet dat Hollywood hen vertelt hoe hun koningin eruitzag.

Over één ding is iedereen het alvast wél eens: Cleopatra was een ontzagwekkende koningin in het oude Egypte, de laatste van de dynastie van het Macedonische Rijk die begon met Alexander de Grote. Postuum kreeg ze dankzij onder meer Shakespeare en Hollywood een nog prikkelender reputatie als topverleidster.

Maar verder dan dat zijn de details behoorlijk vaag. Dat is meteen de reden waarom een van de grootste streamingbedrijven ter wereld onlangs in aanvaring kwam met het hedendaagse Egypte. Al snel nadat de trailer vorige maand gelanceerd werd, stroomde de commentaarsectie vol met vijandige reacties, vaak met racistische toon, over de keuze van Netflix voor Adele James, een actrice van gemengde afkomst, als Cleopatra in de docureeks African Queens .

De online critici werden bijgetreden door de Egyptische regering. Zo oordeelde de Egyptische Hoge Raad voor Oudheden, het overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor het erfgoed, dat de reeks een “vervalsing van de Egyptische geschiedenis” was. Een populaire televisiepresentator beschuldigde Netflix van “een annexatie van de Egyptische cultuur”. Een Egyptische advocaat diende klacht in en eiste dat de streamingdienst verboden zou worden in het land.

Voor de makers van de reeks waren de vier afleveringen over Cleopatra een kans om een van de beroemdste Afrikaanse heersers uit het verleden onder de aandacht te brengen. En die is dus zwart. Maar voor veel Egyptenaren en historici blijkt daaruit op zijn best een verkeerde lezing, en op zijn slechtst een bewuste negatie van de Egyptische geschiedenis.

Egyptisch bloed?

Cleopatra was van Grieks-Macedonische origine. Maar volgens de producers van de reeks zijn er genoeg twijfelpunten in haar stamboom die ruimte laten voor de mogelijkheid dat haar moeder een andere afkomst had. De identiteit van Cleopatra’s moeder en grootmoeder is niet bekend, waaruit sommige experts besluiten dat ze minstens gedeeltelijk autochtoon Egyptisch was.

“We horen of zien niet vaak verhalen over zwarte koninginnen. Het was belangrijk voor mij, voor mijn dochter en voor mijn gemeenschap om die verhalen verteld te zien, want zo zijn er hopen”, zei Jada Pinkett Smith, die African Queens producete, in een door Netflix aangeboden artikel over de reeks.

Cleopatra stamde af van Grieks-Macedonische koningen die van 323 tot 30 voor Christus over Egypte heersten, toen het geannexeerd werd door Rome. Veel wetenschappers zijn het erover eens dat ze weinig of geen niet-Grieks bloed had. De Ptolemaeën – zoals de koningen van de dynastie genoemd worden – trouwden meestal met hun eigen zussen of andere verwanten, waardoor de kans op nieuw bloed beperkt was. Volgens sommige experts zijn er dan weer wel aanwijzingen dat Cleopatra een Perzische voorouder had.

“Standbeelden van koningin Cleopatra geven ook aan dat ze hellenistische (Griekse dus) trekken had, met lichte huid, geprononceerde neus en dunnen lippen”, meldde de Egyptische overheid op 30 april via Twitter.

Discussies over de afkomst en huidskleur van Cleopatra zijn zowat vaste prik telkens als een nieuwe Hollywood-productie weer wat olie op het vuur gooit, te beginnen met Elizabeth Taylor in 1963, en gaande tot Angelina Jolie, Lady Gaga en Gal Gadot in meer recente vertolkingen.

Netflix komt met de keuze voor Adele James tegemoet aan wrevel die in het Westen leeft over de voorstelling van zwarten door Hollywood en een kijk op de geschiedenis die sterk bepaald wordt door witte verhalen, geënt op een verleden van Europese suprematie.

Egypte en Afrika

Maar in Egypte, waar velen het onderwerp van identiteit en ras door een andere lens bekijken, bracht het een heel andere discussie teweeg. Voor veel Egyptenaren is de vraag of de Egyptenaren en hun verre voorouders wel Afrikaans zijn. Egypte bevindt zich in het noordoosten van Afrika, maar zijn relatie met het continent is bijzonder ambivalent.

Elizabeth Taylor in ‘Cleopatra’ (1963) Beeld FilmPublicityArchive/United Arch

“Waarom willen sommige mensen per se dat Cleopatra wit is?”, schreef Tina Gharavi, de regisseur van de reeks, vorige maand in een artikel in Variety waarin ze de keuze verdedigde. “Misschien is de kwestie niet zozeer dat ik een reeks geregisseerd heb die Cleopatra neerzet als zwart, maar dat ik de Egyptenaren gevraagd heb zichzelf als Afrikaans te zien. Misschien zijn ze daarom wel woedend op me.”

Het land is lid van de Afrikaanse Unie en andere organisaties op het continent. Maar in de Griekse en de Romeinse tijd werd Egypte beschouwd als een grote speler in het Middellandse Zeegebied, en dus eerder als een poort richting Afrika dan als een Afrikaans rijk pur sang.

Sinds de Arabieren in de zevende eeuw Egypte veroverden en de Arabische taal en de islam introduceerden, hebben de Egyptenaren meer culturele, religieuze en linguïstische banden met het grotendeels Arabische en islamitische Midden-Oosten en Noord-Afrika dan met de rest van Afrika.

Diverse samenleving

Voorouders van de huidige Egyptenaren zijn niet alleen Arabieren en autochtone Egyptenaren, maar evengoed Nubiërs, Grieken, Romeinen, Turken, Circassiërs, Albanezen, West-Europeanen, handelaars, slaven en immigranten die in de loop van de voorbije twee millennia in Egypte verzeild raakten.

Cleopatra en haar entourage in ‘African Queens’ Beeld Netflix

Ondanks de diversiteit in die samenleving worden een lichte huid en een wit uiterlijk vaak hoger ingeschat dan een donkere look. Toch benadrukken veel Egyptenaren en historici dat de racistische bagger die James online te verduren krijgt, hoe erg die ook is, afleidt van wat hier echt aan de hand is.

De reeks voert een koningin uit de oudheid op in een hedendaags westers debat waar ze niets te zoeken heeft. “Hoe kan iemand die niet eens uit mijn land komt aanspraak maken op mijn afkomst, louter vanwege hun huidskleur?”, zegt Yasmin El Shazly, egyptoloog en vicedirecteur onderzoek en programma aan het American Research Center in Egypte.

Een Afrikaans wereldrijk

Het oude Egypte en zijn schatten zijn al lang de inzet van westerse cultuuroorlogen. In 1987 voerde Martin Bernal in zijn boek Black Athena aan dat Europese historici de Egyptische bijdragen aan de hellenistische cultuur verdonkeremaand hadden. Ook al zijn nogal wat wetenschappers het erover eens dat veel van zijn bewijsmateriaal weinig steek houdt, toch groeide het boek uit tot een van de canonieke teksten van het afrocentrisme, een culturele en politieke beweging die onder meer ingaat tegen ingeslepen ideeën over de vermeende minderwaardigheid van Afrikaanse beschavingen.

Volgens sommige afrocentristen was het oude Egypte de zwart-Afrikaanse beschaving die niet alleen aan de wieg lag van de Afrikaanse geschiedenis en cultuur maar ook van de wereldbeschaving, tot de Europeanen aan de haal gingen met haar technologie, ideeën en cultuur. De piramiden en de farao’s werden uithangborden van die beweging – en Cleopatra, ondanks haar Grieks bloed, een potentieel boegbeeld.

Sister

“Cleopatra reageerde tegen de verdrukking en exploitatie zoals een zwarte vrouw dat zou doen”, zegt classica Shelley Haley van Hamilton College, professor Afrikaanse geschiedenis en expert inzake Cleopatra, die advies gaf voor de Netflix-reeks. Zij stelt dat de mogelijk gemengde afkomst van Cleopatra haar tot een persoon van kleur maakte. “En dus is ze een ‘sister’ voor ons.”

Die manier van denken ergert veel Egyptenaren, historici en egyptologen. Voor veel huidige Egyptenaren waren de farao’s – van wie de huidskleur en de afkomst nog voorwerp van wetenschappelijk debat zijn – Egyptisch, en niet Afrikaans. De zwarte Amerikaanse komiek Kevin Hart zag zich gedwongen een geplande show in februari in Egypte af te gelasten na ophef over uitspraken van hem in het verleden, waarin hij stelde dat de farao’s zwarte Afrikanen waren.

Het helpt ook niet dat sommige afrocentristen oordelen dat hedendaagse Egyptenaren afstammen van Arabische veroveraars die de zwarte Afrikanen van het oude Egypte verdreven. Veel Egyptenaren vinden die theorie aanstootgevend en van de pot gerukt. “Een Afro-Amerikaan die nooit in Egypte is geweest en dan zegt: dit is ons erfgoed en de moderne Egyptenaren stammen af van Arabische veroveraars – dat is bijzonder beledigend”, zegt El Shazly.

Vervormd beeld

Sommige historici wijzen er dan weer op dat de vraag of Cleopatra nu meer op Taylor of meer op James leek heel vreemd geklonken zou hebben in het oude Egypte. In de tijd van Cleopatra was Alexandria, de hoofdstad van het rijk, een kosmopolitische havenstad waar Grieken, Joden, etnische Egyptenaren en mensen van overal bij elkaar kwamen.

Volgens David Abulafia, historicus aan Cambridge University, beschouwden die zich allemaal gewoon als bewoners van de hellenistische wereld. Hun identiteit werd bepaald door cultuur en religie, en niet door huidskleur.

“Ras is een moderne constructie van identiteitsdenken die wordt toegepast op het verleden”, zegt Monica Hanna, een Egyptische egyptoloog. “Dat gebruik en misbruik van het verleden voor een hedendaagse agenda schaadt iedereen, want het creëert een vervormd beeld van het verleden.”

Ook al ontkennen Egyptische critici van de reeks dat ze racistische motieven hebben, toch geven sommige Egyptische commentatoren toe dat het ingebakken racisme in de maatschappij en een minderwaardigheidscomplex het volume van het Cleopatra-protest serieus de hoogte hebben ingejaagd.

Egyptenaren hebben weinig redenen om trots te zijn op de politieke repressie en de povere staat van de economie in hun land, en sommigen grijpen in die omstandigheden terug naar een glorierijk verleden om hun identiteit aan op te hangen, zegt de Egyptische schrijver Abdelrahman ElGendy. Of ze proberen volgens hem hun superioriteit ten aanzien van de rest van Afrika aan te geven door te wijzen op hun Europese wortels.

De staatsmedia zagen alvast een kans om de Egyptische trots aan te wakkeren en wijdden drie avondtalkshows aan het onderuithalen van ‘Afrikaanse koninginnen’. Dezelfde dag kondigde een conglomeraat van staatsmedia aan dat het een eigen Cleopatra-documentaire gaat maken. En die film, merkte het fijntjes op, zou wél gebaseerd zijn op gedegen onderzoek.

© The New York Times