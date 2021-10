Wie zijn de 9 vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen? En wat is hun link met De Pauw?

Volg het proces-Bart De Pauw op de voet via deze liveblog.

Wie zijn de negen vrouwen?

1. Maaike Cafmeyer (1973) was vanaf 2004 de tegenspeelster van Bart De Pauw in twee seizoenen van ‘Het Geslacht De Pauw’.

2. Cathérine Ongenae (1971) werkte in 2004 als kleedster en actrice in ‘Het Geslacht De Pauw’.

3. Liesa Naert (1982) werkte vanaf 2006 als actrice met De Pauw samen aan ‘Willy’s en Marjetten’ en ‘Quiz me Quick’.

Liesa Naert, naast De Pauw, bij de voorstelling van de tv-reeks 'Quiz me Quick'. Beeld BELGA

4. Dymphne Poppe (1988) werkte van 2012 tot 2015 als programmamaker voor Koeken Troef.

5. Ellen Lloyd (1986) werkte in 2014 als kleedster voor het tv-programma ‘Twee tot de zesde macht’.

6. Lize Feryn (1993) werkte niet samen met De Pauw, maar kreeg uit het niets seksueel getinte berichten van hem vanaf 2014.

Actrice Lize Feryn. Beeld RV

7. Ella-June Henrard (1993) werkte in 2016 als actrice met De Pauw samen aan ‘It’s Showtime’.

8. Jenka Van de Voorde (1993) liep in 2016 stage bij Koeken Troef en werkte er tot eind 2017 als programmamaker.

9. Helena De Craemer (1993) liep in 2017 stage bij Koeken Troef.

In een mededeling in afgelopen januari vroegen de vrouwen dat “Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt”. “Het enige dat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt”, klonk het.

Het is de enige mededeling die de slachtoffers naar buiten brachten tot nu toe. “Wij zullen ons verder onthouden van enige commentaar in de media. We willen dan ook vriendelijk vragen om onze privacy en die van onze naasten te respecteren.”