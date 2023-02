Wie wil leren hoe je actief moet luisteren, kan zo in de leer bij Annemie Struyf. Mensen voelen zich bij haar gehoord

Het zijn de vergezichten in de eindeloze sneeuw, vaak met een vleugje paars-roze lucht, maar ook de muziek van onder meer Emancipator die je als kijker al weken helpen te fantaseren over een leven elders, anders, beter, en vooral met minder stress. In Het Hoge Noorden volgt Annemie Struyf Belgen die naar Noorwegen vertrokken. Stuk voor stuk bijzondere mensen met een lief hoekje af. Terwijl we stilaan het einde van seizoen twee naderen, ben ik me steeds meer aan hen gaan hechten.

Neem Dorien en Arent, die bijna niet gestart waren aan hun nieuwe Noorse bestaan omdat ze zich niet wilden laten vaccineren, maar nu brood leren bakken in een steenoventje. Zo bevrijdend kan het zijn om met je handen te werken.

Emma, 20 jaar, woont met haar moeder op een eiland van nog geen honderd inwoners. Haar vader vliegt op en af naar België. Ze staat op het punt in haar eentje de boerderij van de gepensioneerde buurman over te nemen. En Evelyne droomt al vier jaar van die ene grote race, met haar veertien husky’s. Zou zo’n doorzettingsvermogen aangeboren zijn? Wat een prachtige vrouwen, in Het Hoge Noorden. En het mooist van al: ze worden gewoon als mens in beeld gebracht. Meer van dat, alstublieft.

Marc en de Duitse Claudia leven van hun liefde voor de Vikingen. Claudia gaf haar goede job in haar thuisland op en als ze geen rondleidingen geeft in hun Vikingmuseum, poetst ze appartementen. Ze had nog geen moment spijt, want kijk, dat uitzicht. De bergen zijn top.

Er is ook nog Dave, de Limburgse visser-loner, die, hoe zal ik het zeggen, van het workaholic-type is, en inmiddels trouwde met een Noorse. Zijn vissersbedrijf breidt alsmaar uit, de zaken gaan goed. Zijn vriend Bjordy, ook een Limburger, heeft zich aangeboden als versterking, maar helaas wordt hij steeds weer zeeziek. Het vissersleven zoals het is, zonder zeebenen.

Je ziet iedereen in Het Hoge Noorden vallen en opstaan, van dichtbij, maar nooit voel je je een voyeur. Wie wil leren hoe je actief moet luisteren, kan zo in de leer bij Annemie Struyf. Mensen voelen zich bij haar gehoord.

Laatst vertelde ze in een interview dat ze dankbaar is, voor al het moois dat ze mag doen op tv. Natuurlijk was het slikken toen ze had gelezen welke fortuinen sommige toppers verdienen bij de VRT, maar: als het erop aankomt, wil je daar toch niet tussen staan? Less is more vanaf het moment dat je genoeg hebt. Samen met de Belgen die ze in Het Hoge Noorden opzoekt, lijkt ook Annemie Struyf die levensles al onder de knie te hebben.

Hoe de journaliste daar zo op haar gemak zit, met die verse baby van zangeres en componist Soetkin op schoot, alsof ze alle tijd en mildheid van de wereld heeft, dat zie ik veel van die grootverdieners niet zo snel doen. Ik zou het nooit durven te wijten aan haar leeftijd, want ageist ben ik niet. Maar zou iedereen zo’n warm hart krijgen, daar in het koude Hoge Noorden?

Het Hoge Noorden, dinsdag om 20.40 uur op Eén, en op VRT MAX.