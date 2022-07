Måneskin heeft sinds die winst niet stilgezeten, heeft al zijn idolen tot en met The Rolling Stones ontmoet, en genoeg podia aangedaan om in de zomer van 2022 als een goed geoliede machine op een main stage naar keuze te verschijnen. Frettapping van de gitarist tot ver op de loopbrug: check. Pentatonisch op de rug: check. Nederlandstalige bindtekst: check. Al bleef die laatste erg summier. ‘I learnt something today,’ zei Damiano David (van wie ik zonder mijn kinderen niet zou weten dat hij een uitstekend zanger is): ‘Jij kunt mij krijgen’. Applaus, naar adem gehap, gevolgd door ‘Beggin’. Beggin’ betekent smeken, tot zover mijn kennis van het Italiaans.

De derde song die ik ken, volgde verderop, ‘I Wanna Be Your Slave,’ wat ik voor mijn dochter van 9 – u neemt het mij vast niet kwalijk – heb vertaald als ‘Ik zal altijd van je blijven houden’.

Wit of zwart, dat was de dresscode bij Måneskin, maar tegen de tijd dat hit nummer drie, recente single ‘Supermodel’, de revue passeerde, had niemand op het podium zijn bovenstuk nog aan. Ik zeg ‘zijn’, omdat zij, bassiste Victoria De Angelis, het voorbeeld van haar mannelijke collega’s slechts gedeeltelijk volgde, en ons niet meer dan een afgeplakte tepel gunde.

Het viel mij overigens nu pas op dat de riff van ‘Supermodel’ gepikt is van ‘Smells Like Team Spirit’.

Beeld © Stefaan Temmerman

De fans mochten mee het podium op voor de afsluiter, en Iggy Pop werd geëerd met een cover van ‘I Wanna Be Your Dog’, een riff die de gitarist al liggend op zijn rug in het publiek afwerkte, en die zelfs u en ik mits wat oefening desgewenst al demonstrerend op de brug met de dubbele leggers zouden kunnen spelen. Het doet geen afbreuk aan de prestatie van Måneskin, dat veel meer was dan om het even welke Eurovision-winnaar van de afgelopen twintig jaar op Werchter had kunnen zijn. Cappello!

Wie van Måneskin meer had verwacht, kampt wellicht met een burn-out. Er zijn mensen die u daarmee kunnen helpen.