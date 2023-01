Wie neemt een MIA mee naar huis? Ons pronostiekje naar de prijzenpaardjes in 8 categorieën

Iedere ster, komeet en metejoor in de Vlaamse muziekindustrie zakt vanavond af naar Paleis 12 in Brussel. Daar worden de MIA’s voor 2022 uitgereikt. Wie schiet de hoofdvogel af? En wie eindigt als aangeschoten wild? We doen alvast een pronostiekje naar de prijzenpaardjes in acht categorieën.

Album

Wie wint? Multitude van Stromae was zowel een commerciële als artistieke voltreffer. In een onrechtvaardiger bestel gaat die lorejas van een Metejoor evenwel aan de haal met zijn tenenkrullende schmalz. Maar aangezien diens debuut zich verhoudt tot Multitude als een knikker tot de kosmos, maken we ons weinig zorgen. Stromae rijft straks zijn achttiende MIA binnen, waarmee hij niet meer in te halen valt. Achter hem aan hobbelt Milow met ocharme twaalf MIA’s op de schouw.

Wie zou moeten winnen? Stromae wordt met recht en reden de slokop van de avond. In het verborgene gunnen we het Charlotte Adigéry en Bolis Pupul evenwel absoluut om deze belangrijkste award van de avond binnen te halen. The Guardian, BBC, Pitchfork, Grace Jones en Iggy Pop haalden het duo binnen als chouchou. Nu MIA nog?

Alternative

Wie wint? Tamino wint deze strijd der titanen, waarbij we overigens geen énkel inferieure noot in de categorie bespeuren. Werkelijk iedere tegenstrever is in deze categorie aan de andere gewaagd. Wie er ook wint, we zullen er geen bittere traan minder om plengen. Metejoor, een alternative voor spuuglelijke pasteltinten, dingt immers niet mee.

Wie zou moeten winnen? Charlotte Adigéry of Sylvie Kreusch zijn te duchten tegenkandidaten, maar daarom zet u liever in op the dark horse in the race: The Haunted Youth debuteerde met een heerlijk herfstige plaat, waarop Joachim Liebens na negentwintig jaren in dit leven het testament opmaakte van zijn jeugd.

Stromae Beeld ©Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

Dance

Wie wint? Lost Frequencies heeft al vijf MIA’s op zak, en de habitués doen het vrijwel steeds goed in deze rang. Een enkele keer liet hij zich de kaas van het brood eten door Compact Disk Dummies, maar de ultieme triomf zal toch in zijn verloren stroomverkeer belanden.

Wie zou moeten winnen? Charlotte de Witte is al zo fuckin’ lang op zo’n fuckin’ hoog niveau bezig, dat deze Queen of Techno eindelijk hulde moet krijgen als sant in eigen land. Op Tomorrowland was ze bovendien de eerste vrouw ooit om het hoofdpodium af te sluiten. En vorig jaar werd ze andermaal verkozen tot beste van de wereld. Zelfs de meest notoire F.C. De Kampioenen-kijker moet íéts in het snotje krijgen.

Tamino Beeld Stefaan Temmerman

Groep

Wie wint? Clouseau is net zo ingeburgerd als gesneden brood, dus lijken Koen en Kris Wauters de gedoodverfde laureaten.

Wie zou moeten winnen? Best wel wat duo’s gaan dit jaar door voor groep: ook blackwave. of Charlotte Adigéry en Bolis Pupul komen in tweetal uit tegen de Wauters. The Haunted Youth speelt dan weer een soloslim. Laten we het dan maar afhangen van de macht van het getal? Adigéry droeg tijdens de opnames nog een kind in d’r buik, dus de facto mogen we gewagen van een triobezetting. Charlotte for the win!

Coely Beeld BELGA

Hiphop

Wie wint? Coely’s vier jaar lange afwezigheid werd ingekleurd door een tour, zwangerschap en pandemie. Een nieuwe plaat heeft ze nog niet in de rekken, maar wél de meest spetterende comeback van 2022. Op Pukkelpop schreed Queen C onversaagd het podium op, gehuld in een overmaatse warrior coat. Voor deze Antwerpse rap royalty gold veni, vidi, vici. MIA volgti?

Wie zou moeten winnen? De helft van de nominaties wordt bezet door Zwangere Guy, die in deze categorie ook uitkomt als speler binnen STIKSTOF. Alleen is het al jaren geen dikke mik tussen Guy en MIA, zoals bleek in de voorbije edities. Derde hond in het kegelspel is blackwave. Winnen zij? Kan best, al is het maar omdat die groep momenteel een verpletterend Spotify-overwicht heeft op de andere genomineerden.

Doorbraak

Wie wint? Pommelien Thijs stal dit weekend de show op de Gouden K’s, op die ene dulle griet na die zichzelf bijkans in de hens stak. De #LikeMe-ster is bovendien waanzinnig populair bij Ketnetters en hun tochtige vaders. Zo ‘Ongewoon’ zou haar winst dus niet zijn, in dit feest van de herkenning.

Wie zou moeten winnen? Berre, zonder twijfel. Hij is zowat de posterkid van wat een doorbraak betekent. Wat begon met covers op TikTok om de quarantaine-verveling tegen te gaan, resulteerde in een half miljoen volgers op datzelfde platform en een eerste eigen single ‘Say My Name’ die het in de zomer van 2022 schopte tot een finaleplaats bij Zomerhit. Vier dagen na release stond die song op nummer twee in de Belgische Shazam charts, om na tien weken de meest gespeelde single op Belgische radio’s te zijn. En nu ú. Mic drop.

Pommelien Thijs Beeld BELGA

Nederlandstalig

Wie wint? Metejoor heeft evenveel MIA’s op zak als dEUS en Mauro Pawlowski. Als die ongerechtigheid u al niet in een blinde woede zou doen ontsteken, dan rept u zich best nu meteen naar de gokkantoren om have en goed in te zetten op de winst van deze muzikale schotelvod.

Wie zou moeten winnen? STIKSTOF heeft de beste beats en meest pertinente teksten, maar stiekem gunnen we Camille deze prijs ook wel. Op de MIA’s was dit popprinsesje immers tot dusver onzichtbaar, en laten we wel wezen: was de melodramatische bubblegumhit ‘Vuurwerk’ niet dé uitgelezen kandidaat voor Eurosong? Gerechtigheid geschiede! En wel nu.

Pop

Wie wint? Hadden we het voordien niet al eens over een strijd der titanen? Vergeet het. Deze categorie is met grote voorsprong de meest spannende. Angèle komt uit tegen Stromae, Camille én Oscar and the Wolf. In Frankrijk en Nederland weten ze al niet meer wie ze onder de medailles moeten bedelven, laat staan dat wij er een uitspraak over kunnen doen. Maar laten we het veiligheidshalve op wereldster Stromae houden.

Wie zou moeten winnen? Als Camille het beeldje wint, weten we meteen hoe waardeloos dit soort uitreikingen zijn. Verder heeft werkelijk élke genomineerde recht op zege.